В 2017—2018 году у жителей Кузнецкого района появится больше мест для отдыха. Власти обещают отремонтировать ДК «Алюминщик» и Сад Алюминщиков.

Из Сада Алюминщиков планируют сделать масштабную зону отдыха. Там появятся парк аттракционов, детский городок, игровая площадка и велодорожка, место для воркаута, дорожки для скандинавской ходьбы. Об этом 8 февраля на выездном совещании рассказал глава Кузнецкого района Сергей Сухорев.

Для людей с ограниченными возможностями обещают построить отдельную площадку. Помимо этого, в июне-августе 2017 года планируют обустроить пешеходную дорожку вдоль ДК со стороны Смирнова.

Сад также обещает стать красивым. В планах властей — сделать газоновые дорожки, клумбы, яркие садовые диваны и урны. По вечерам горожан будет радовать световая иллюминация на опорах.

В самом же здании ДК починят кровлю, фасад, кинозал и сцену театрального зала. Один из символов района — башенные часы дома № 43 на Ленина, также обещают отреставрировать. Подвергнут ремонту и стадион «Алюминщик».

Напомним, 2017 год в Новокузнецке объявили годом Кузнецкого района. Как уже писал ВашГород.ру, в рамках этого в городе также появится новый Дом творчества.