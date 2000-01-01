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В Кузбассе штормовое предупреждение

В Новокузнецке появится новый парк аттракционов, кино и детское кафе

09 февраля 12:31
8565
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
SU, администрация Новокузнецка

В 2017—2018 году у жителей Кузнецкого района появится больше мест для отдыха. Власти обещают отремонтировать ДК «Алюминщик» и Сад Алюминщиков.

Из Сада Алюминщиков планируют сделать масштабную зону отдыха. Там появятся парк аттракционов, детский городок, игровая площадка и велодорожка, место для воркаута, дорожки для скандинавской ходьбы. Об этом 8 февраля на выездном совещании рассказал глава Кузнецкого района Сергей Сухорев.

Для людей с ограниченными возможностями обещают построить отдельную площадку. Помимо этого, в июне-августе 2017 года планируют обустроить пешеходную дорожку вдоль ДК со стороны Смирнова.

Сад также обещает стать красивым. В планах властей — сделать газоновые дорожки, клумбы, яркие садовые диваны и урны. По вечерам горожан будет радовать световая иллюминация на опорах.

В самом же здании ДК починят кровлю, фасад, кинозал и сцену театрального зала. Один из символов района — башенные часы дома № 43 на Ленина, также обещают отреставрировать. Подвергнут ремонту и стадион «Алюминщик».

Напомним, 2017 год в Новокузнецке объявили годом Кузнецкого района. Как уже писал ВашГород.ру, в рамках этого в городе также появится новый Дом творчества.

Комментарии 13
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Дон Хенаро 37157
8 39
Трамвай уберите в рамках реконструкции проспекта Ленина к чертям собачьим! Сил нету. Парковок на Ленина сделайте побольше!
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nick
17 0
вспоминая недавние обещания- самый большой каток сделать на площади торжеств :)
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Димка
24 3
Значит много лет назад они все аттракционы снесли, сказав, что там какое-то кладбище, кости и вообще как там можно веселиться. Поставили никому не нужную церковь в углу. А теперь опять всё должно быть в аттракционах, веселиться там в парке и играть. Пройдёт ещё пару лет и опят начнут всё сносить, потому что там кости, кладбище и т.д....
А раньше такой парк был. Всё детство в нём провёл.
И, к слову, аттракционы должны не по 100-120 р. стоить. Накрутка какая-то бешеная.
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1
8 2
А на запсибе в парке только мусор убрали
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сергей
1 0
Молодцы умный!!!!!!!!!!!!! За приятного всем спасибо больше!!! :)))
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КоляYeti 11911
7 0
Запсибу тоже дохрена, на юбилей района, что обещали, из всего тока освещение района восстановили и нарисовали линии "велодорожек" по тротуарам в заброшенном Саду металлургов, а про самое существенное и нужное для транспортной инфраструктуры (уменьшению "пробок") - второй выезд из района в Центральный, взад пятки - нонешний Глава района : "Я не я и лошадь не моя", отказывается, приводит аргументы, которые были, есть и будут - вообщем "детский лепет". Главное чёб в Кузнецком районе тоже фуфла не толканули...
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Ужас модера Сити-Н
1 2
Дон Хенаро:
Трамвай уберите в рамках реконструкции проспекта Ленина к чертям собачьим! Сил нету. Парковок на Ленина сделайте побольше!
Что уже лизнул с утра по раньше? Иди голову лечи,парковкофил.
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Ужас модера Сити-Н
3 0
Какая-то скандинавская ходьба. Всякую дребедень по инициативе "этого". Да там и сейчас не плохо. Устранили бы неполадки с дождевой канализацией. Каждую весну по ЖД мостом на Советской затор из-за потопа. Ленина плывет,грязь,лужи. Сняли бы асфальт с трамвайных путей,лучше газон сделали бы. Ой дурдом! 8-(
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Хрюн Моржов
4 0
Дон Хенаро:
Трамвай уберите в рамках реконструкции проспекта Ленина к чертям собачьим! Сил нету. Парковок на Ленина сделайте побольше!
Трамвай помешал твоему подержанному 20-летнему кредитному тазу?
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Добрые люди говорят...
6 0
... 50-70-х сад Алюминщиков был на много уютней. Туда любили ходить кузнечане. Было много атракционов, танцплощадка, по выходным работала агитплощадка, иногда устраивали небольшие спектакли для детей, концерты. Были кафе, там любили посидеть шахматисты всех возрастов. На аллеях работали фонтанчики.
Сегодня там на сквозь просматриваемый пешеходный тротуар.
А на заднем плане заброшенные стройки с решетками на окнах, как будто тюрьма, а рядом хоккейная коробка с пристроенными чьими то гаражами.
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кузнецкий
2 0
Значит много лет назад они все аттракционы снесли, сказав, что там какое-то кладбище, кости и вообще как там можно веселиться. Поставили никому не нужную церковь в углу. А теперь опять всё должно быть в аттракционах, веселиться там в парке и играть. Пройдёт ещё пару лет и опят начнут всё сносить, потому что там кости, кладбище и т.д....
А раньше такой парк был. Всё детство в нём провёл.
И, к слову, аттракционы должны не по 100-120 р. стоить. Накрутка какая-то бешеная.
Захоронений везде хватает.
Кстати, на том же Кузнецком кладбище давно по несколько раз перекопали старые захоронения и заново продали места под новые.
Были там и немецкое, и татарское кладбища. Теперь там уже другие лежат.
Думаю, что в этом гораздо больший грех и аморальность. Там новые хозяева постоянно тревожат по своему усмотрению могилы.
Только бизнес - ничего личного.
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Гопник
2 0
Сад Алюминщиков в сегодняшнем состоянии -"творение" по проекту "Архат", под руководством Антона Тэн. В начале 2000-х широко хвалили его проект. Здание кирпичное на заднем дворе-недостроенный боулинг.А жинка его-главный архитектор города.
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