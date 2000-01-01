В редакцию ВашГород.ру поступил вопрос от читательницы Ларисы. Женщина спрашивает, что эффективней против простуды: лекарства или средства народной медицины.

«Недавно читала на вашем сайте про лекарства, которые не помогают. Хочу спросить, кто как лечит простуду? Я вот что лечусь „Колдрексами“, что чаем с лимоном, одинаково, по неделе валяюсь. Интересно стало, хоть кому-нибудь помогают эти разрекламированные препараты? Или проще взять больничный и дома отлежаться?» — написала читательница.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».