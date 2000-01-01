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Что эффективней против простуды, лекарства или народные средства — вопрос дня

09 февраля 12:51
2580
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В редакцию ВашГород.ру поступил вопрос от читательницы Ларисы. Женщина спрашивает, что эффективней против простуды: лекарства или средства народной медицины.

«Недавно читала на вашем сайте про лекарства, которые не помогают. Хочу спросить, кто как лечит простуду? Я вот что лечусь „Колдрексами“, что чаем с лимоном, одинаково, по неделе валяюсь. Интересно стало, хоть кому-нибудь помогают эти разрекламированные препараты? Или проще взять больничный и дома отлежаться?» — написала читательница.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 13
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Ильинец 1673
5 0
Полтора года назад отрыл для себя такую тему, но главное успеть при первых признаках простуды.
Покупаешь обычную аскорбиновую кислоту - драже.
1 - день ударная доза - пол флакона (небольшими горсточками в течении дня)
2 - 3 день меньше. 3-4 еще меньше. Ну что бы за 4 дня флакон прибить. Помогает всегда. Денег 30 рублей))
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Не перестаю восхищаться креативщикам из ВГ
10 7
Можно я тоже вам вопросов подкину? Спасибо:

- как правильно заваривать пакетированный чай, сначала кипяток в стакан, потом пакетик или наоборот?
- как правильно брить щетину сверху вниз или наоборот?
- что лучше: быть богатым или здоровым?
- как правильнее делить конфету - поровну или по-честному?
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Анонимный пользователь
0 0
Можно я тоже вам вопросов подкину? Спасибо:

- как правильно заваривать пакетированный чай, сначала кипяток в стакан, потом пакетик или наоборот?
- как правильно брить щетину сверху вниз или наоборот?
- что лучше: быть богатым или здоровым?
- как правильнее делить конфету - поровну или по-честному?
Я думаю тебе просто бриться стоит))) А по существу вопроса, так уж лучше травками простуду лечить, потому что и для печени меньше вреда, а болеть всё равно. что с колдрексами, что без них - минимум три дня. Ну витамина С побольше пить
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Хапаразигастус
3 0
Мне нравится имбирь, особенно при первых признаках простуды. Можно купить в продуктовых киосках в виде корня, потереть на терке и заварить кипятком. Или в аптеках в виде готовых пакетиков для заварки. Хорошо добавлять в него лимон и мед, но только когда он уже подостынет (в кипятке все полезные свойства лимона и меда сгорают, а мед к тому же при нагреве выше 60 градусов становится канцерогеном). Для профилактики тоже хорошо.
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Ильинец 1673
6 0
Можно я тоже вам вопросов подкину? Спасибо:

- как правильно заваривать пакетированный чай, сначала кипяток в стакан, потом пакетик или наоборот?
- как правильно брить щетину сверху вниз или наоборот?
- что лучше: быть богатым или здоровым?
- как правильнее делить конфету - поровну или по-честному?
Самое главное, что есть известные ответы на эти вопросы))
1. Вообще чай (особенно листовой) кладется в ошпаренную кипятком посуду. Дабы от температуры посуду чай начал раскрываться.
2. Щетину брить корректно только по напревлюнию роста волос, дабы избежать раздражения. Допускается перпендикулярное направление к росту.
3. Здоровым. Богатсво заработаешь. Богатым - здоровье не купишь.
4. Все правильно делить по честному. Может твой оппонент не заслужил ровно половину. Справедлив будет его обделить для урока.
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т.е. уровень бреда вопросов не удивляет? ну ок
1 0
Ильинец:
Самое главное, что есть известные ответы на эти вопросы))
1. Вообще чай (особенно листовой) кладется в ошпаренную кипятком посуду. Дабы от температуры посуду чай начал раскрываться.
2. Щетину брить корректно только по напревлюнию роста волос, дабы избежать раздражения. Допускается перпендикулярное направление к росту.
3. Здоровым. Богатсво заработаешь. Богатым - здоровье не купишь.
4. Все правильно делить по честному. Может твой оппонент не заслужил ровно половину. Справедлив будет его обделить для урока.
Наивно полагал, что ВГ стебуться, а читатели тонко подЪигрывают.

А оказывается тут все по-чеснаку?! Это правда такие вопросы от реальных людей? Т.е. у людей ни жизненного опыта, ни хотя бы гугла под рукой нет, чтобы не казаться пациентом Канатчиковой дачи?

Черт, кажется начинаю понимать потаенный смысл теста Гоголя, ну где он так живописал про Русь-тройку.
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!
0 1
Лечиться не имеет смысла!Счастья в жизни нет!Люди вокруг твари!
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Костя
2 0
Вирус - самый коварный микроорганизм. Самые страшные эпидемии и заболевания, которые обрушивались и обрушиваются на человечество, вирусного происхождения - чёрная оспа, полиомиелит, грипп "испанка", СПИД, бешенство, гепатит, корь... Против вирусов на сегодняшний день эффективны только прививки. Антибиотики действенны только против бактерий. Так что остаётся уповать на свой иммунитет и народные средства.
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Татьяна
0 0
Я только сексом лечусь ! Для моего сердца опять же полезно !
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местный-2
0 0
Ничем лечить не надо...через неделю все пройдет само.
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Татьяна
0 0
Вирус - самый коварный микроорганизм. Самые страшные эпидемии и заболевания, которые обрушивались и обрушиваются на человечество, вирусного происхождения - чёрная оспа, полиомиелит, грипп "испанка", СПИД, бешенство, гепатит, корь... Против вирусов на сегодняшний день эффективны только прививки. Антибиотики действенны только против бактерий. Так что остаётся уповать на свой иммунитет и народные средства.
Костик, я тебя хочу )
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