Кемеровчанина обязали выплатить 10 000 рублей компенсации моральных страданий генералу Юрию Ларионову из-за жалобы на полицейских. Об этом сообщает novokuznetsk.su.

История началась в 2015 году, когда у кемеровчанина Павла Кожевникова сожгли автомобиль. Полиция не смогла раскрыть преступление по горячим следам. Тогда мужчина пришёл на приём к начальнику ГУ МВД Кузбасса, однако ответ генерала его не устроил.

Через некоторое время Кожевников пожаловался президенту Владимиру Путину через официальный сайт. В своём обращении кемеровчанин рассказал, что в к полиции занимаются «укрывательством тяжкого преступления со стороны начальника ГУ МВД».

А ещё он написал, что в регионе существует «организованная преступная группа по сбыту синтетических наркотиков», которую якобы крышуют сотрудники полиции.

Служебная проверка, проведённая по жалобе Павла Кожевникова, сочла жалобу недостоверной.

В итоге генерал Ларионов подал на Кожевникова в суд с требованием выплатить ему моральный вред в 30 тысяч рублей. В исковом заявлении генерал Ларионов пояснил, что порочащее его обращение к Путину видели множество людей: сотрудники президентского управления по работе с обращениями граждан, работники ФСКН, прокуратуры и главка управления собственной безопасности МВД. Это причинило полицейскому «нравственные страдания, выразившиеся в нравственных переживаниях».

До этой жалобы, указывал Ларионов, у него был безупречный послужной список: 127 служебных поощрений и 16 наград, включая почетный «Золотой знак „Кузбасс“».

6 декабря 2016 года суд обязал Кожевникова извиниться и написать опровержение в администрацию президента. Кемеровская судья Ирина Быкова (текст решения доступен здесь) указала, что Кожевников «злоупотребил правом» и должен выплатить генералу Ларионову 10 тысяч рублей компенсации моральных страданий.

Более того, суд обязал Кожевникова в течение 10 дней написать президенту Путину второе письмо — с опровержением первого. Причем сделать это нужно тем же способом, то есть через сайт администрации президента. Мужчина обжаловал это решение, 6 февраля 2017 года его апелляция была принята к рассмотрению.

Кто сжёг машину Павла Кожевникова, до сих пор не установлено.