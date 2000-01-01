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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

Кемеровчанина осудили за обращение к Путину с жалобой на кузбасских полицейских

09 февраля 13:21
13530
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
atorus.ru

Кемеровчанина обязали выплатить 10 000 рублей компенсации моральных страданий генералу Юрию Ларионову из-за жалобы на полицейских. Об этом сообщает novokuznetsk.su.

История началась в 2015 году, когда у кемеровчанина Павла Кожевникова сожгли автомобиль. Полиция не смогла раскрыть преступление по горячим следам. Тогда мужчина пришёл на приём к начальнику ГУ МВД Кузбасса, однако ответ генерала его не устроил.

Через некоторое время Кожевников пожаловался президенту Владимиру Путину через официальный сайт. В своём обращении кемеровчанин рассказал, что в к полиции занимаются «укрывательством тяжкого преступления со стороны начальника ГУ МВД».

А ещё он написал, что в регионе существует «организованная преступная группа по сбыту синтетических наркотиков», которую якобы крышуют сотрудники полиции.

Служебная проверка, проведённая по жалобе Павла Кожевникова, сочла жалобу недостоверной.

В итоге генерал Ларионов подал на Кожевникова в суд с требованием выплатить ему моральный вред в 30 тысяч рублей. В исковом заявлении генерал Ларионов пояснил, что порочащее его обращение к Путину видели множество людей: сотрудники президентского управления по работе с обращениями граждан, работники ФСКН, прокуратуры и главка управления собственной безопасности МВД. Это причинило полицейскому «нравственные страдания, выразившиеся в нравственных переживаниях».

До этой жалобы, указывал Ларионов, у него был безупречный послужной список: 127 служебных поощрений и 16 наград, включая почетный «Золотой знак „Кузбасс“».

6 декабря 2016 года суд обязал Кожевникова извиниться и написать опровержение в администрацию президента. Кемеровская судья Ирина Быкова (текст решения доступен здесь) указала, что Кожевников «злоупотребил правом» и должен выплатить генералу Ларионову 10 тысяч рублей компенсации моральных страданий.

Более того, суд обязал Кожевникова в течение 10 дней написать президенту Путину второе письмо — с опровержением первого. Причем сделать это нужно тем же способом, то есть через сайт администрации президента. Мужчина обжаловал это решение, 6 февраля 2017 года его апелляция была принята к рассмотрению.

Кто сжёг машину Павла Кожевникова, до сих пор не установлено.

Комментарии 30
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Vasya
110 6
Бедненький генерал, нравственно страдал и переживал, позор таким генералам в нашей стране!!! А как медали у нас в Кузбассе раздают на лево и на право, лучше бы вообще молчал.
вы только генерал на меня в суд не подавайте, денег у меня нет, не смогу вам компенсировать нравственные страдания.
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123
50 4
Так стремно что комментирова не охота
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Сан Саныч 3154
81 4
Так кто же крышует наркоторговцев?))) Я почему то тоже считал что полицейские...
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y
65 2
Сан Саныч:
Так кто же крышует наркоторговцев?))) Я почему то тоже считал что полицейские...
Зачем крышует? Возглавляет.
ответить
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Татьяна
101 3
Дожились! На местах ничего не добиться, а пожалуешься президенту, так ещё и срок можно заработать! Хороший президент!!!!!!!
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y
23 8
Все правильно, не чего из-за сгоревших тачек людей от зарабатывания бабла отвлекать.
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олег
66 4
"совершил преступление путем обращения к президенту"
сильно
а то. что машину сожгли и полицаи даже ж не подняли поискать- все знают, кто крышует кого
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вася
23 2
интересно, а у тещи генерала есть х6?
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ага .....
19 0
Дожились! На местах ничего не добиться, а пожалуешься президенту, так ещё и срок можно заработать! Хороший президент!!!!!!!
А при чём здесь в данном случае президент?
Немного по-другому надо было ему писать.
Написать: НА МОЙ ВЗГЛЯД, происходит то-то и то-то ...
Тогда бы это было не утверждение, а его личное оценочное мнение.
Чем оценочное мнение отличается от утверждения?
Вроде бы и первое и второе одинаковы по сути, но с точки зрения юридической практики это разные вещи.
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коренной житель
13 42
Господи, когда же прекратятся эти нападки на полицию????????? Хаите, хаите, а чуть что ПОЛИЦИЯ!!!!!!!!!! Как же мерзко мы стали жить,все плохие,а МЫ то сами ХОРОШИЕ?????????????
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Миша
14 4
Дожились! На местах ничего не добиться, а пожалуешься президенту, так ещё и срок можно заработать! Хороший президент!!!!!!!
Разве Вам не известно, что прокуроров и судей назначает президент? Любое обращение к нему, расценивается как обвинение его самого, ведь он вроде как поручитель, и несёт тоже ответственность за действия или бездействия "органов"? Остался открытым вопрос: перед кем он несёт ответственность? По конституции РФ получается что перед международными "правоохранителями", но для них наши права не являются приоритетными.
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Коренному
10 28
Господи, когда же прекратятся эти нападки на полицию????????? Хаите, хаите, а чуть что ПОЛИЦИЯ!!!!!!!!!! Как же мерзко мы стали жить,все плохие,а МЫ то сами ХОРОШИЕ?????????????
Что значит ЧУТЬ ЧТО? В полицию только такие лохи типа тебя обращаются. Если машину угнали иди сожгли, там другое дело - без заявления в полицию страховку не получишь.
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[v]
24 5
Не умно мужик на эмоциях все в кучу свалил, да еще голословно письменно в форме утверждения. Вот и подставился, получил щелчок по носу для науки.
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
23 0
Это прекрасная новость, что у нас есть чувствительный и недорогой генерал с нравственными переживаниями. Такого "порочить" бесполезно.
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КоляYeti 11911
7 7
Господи, когда же прекратятся эти нападки на полицию????????? Хаите, хаите, а чуть что ПОЛИЦИЯ!!!!!!!!!! Как же мерзко мы стали жить,все плохие,а МЫ то сами ХОРОШИЕ?????????????
Какое "чуть что"? Вам чё не по шарам - он и обратился и ули?
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Миша
22 0
генерал гнида епливая.
Зачем же так про генерала? Судя по перечисленным наградам, он достойно выполняет возложенные на него обязанности, перед награждавшими его лицами. Не Вы же ставили ему задачи, а те кто ставил задачи - очень даже довольны его службой. "Про Федота стрельца" помните?:
Генерал
Там собрался у ворот
Энтот... как его... народ!
В обчем, дело принимает
Социяльный оборот!
А всему виной Федот,
Энто он мутит народ,--
Подбивает населенье
Учинить переворот!..
Царь
Ну а ты у нас на кой,
С вострой саблею такой?
Мы ж за то тебя и держим,
Чтоб берег царев покой!
Опосля дождя в четверг
Дам ишо медальку сверх,
Только ты уж постарайся,
Чтоб народ меня не сверг!..


ответить
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Ага
6 0
Господи, когда же прекратятся эти нападки на полицию????????? Хаите, хаите, а чуть что ПОЛИЦИЯ!!!!!!!!!! Как же мерзко мы стали жить,все плохие,а МЫ то сами ХОРОШИЕ?????????????
Рыба с головы гниет.
ответить
аватар
*
11 0
Зачем же так про генерала? Судя по перечисленным наградам, он достойно выполняет возложенные на него обязанности, перед награждавшими его лицами. Не Вы же ставили ему задачи, а те кто ставил задачи - очень даже довольны его службой. "Про Федота стрельца" помните?:
Генерал
Там собрался у ворот
Энтот... как его... народ!
В обчем, дело принимает
Социяльный оборот!
А всему виной Федот,
Энто он мутит народ,--
Подбивает населенье
Учинить переворот!..
Царь
Ну а ты у нас на кой,
С вострой саблею такой?
Мы ж за то тебя и держим,
Чтоб берег царев покой!
Опосля дождя в четверг
Дам ишо медальку сверх,
Только ты уж постарайся,
Чтоб народ меня не сверг!..


Прям на злобу дня! В нашей стране ничего не меняется! Можно взять стихи на политическую тему столетней давности и попасть в точку!
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глеп
10 0
Сан Саныч:
Так кто же крышует наркоторговцев?))) Я почему то тоже считал что полицейские...
наркотики? У нас? Так сообшыте же в полыцию!
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Порошонок Петя
4 4
Господи, когда же прекратятся эти нападки на полицию????????? Хаите, хаите, а чуть что ПОЛИЦИЯ!!!!!!!!!! Как же мерзко мы стали жить,все плохие,а МЫ то сами ХОРОШИЕ?????????????
Я тоже никак не могу понять зачем нам вообще полиция, когда вокруг одни сознательные и добропорядочные граждане,по крайней мере на этом сайте уж точно.
ответить
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Миша
16 1
Я тоже никак не могу понять зачем нам вообще полиция, когда вокруг одни сознательные и добропорядочные граждане,по крайней мере на этом сайте уж точно.
Я тоже не могу понять зачем нам полиция. Ведь наши деды, которыми мы пока ещё гордимся, полицаев расстреливали. А порядок в стране успешно поддерживала народная милиция. Милиция защищает граждан страны от преступников, полиция защищает нанявших их от граждан.
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lex
8 3
обращение к гаранту есть злоупотребление правом? интересный подход у судьи быковой...
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Евген
2 3
Дожились! На местах ничего не добиться, а пожалуешься президенту, так ещё и срок можно заработать! Хороший президент!!!!!!!
Жесть , если на частника жалоба так разбираться не будут а тут свой свойх крышуют . Вот что то я разочеровался в правительстве полностью . Выживай как хочешь .
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Евген
1 0
В общеем думаю люди не знаю 6как вы. Но мой голос против Единой Россий. И еще думайте что пищите ПРИЗИДЕНТУ а то напишите что наркотики продают там то и полиция бездействует . Так потом не удивляитесь что полиция приедит к вас а потом наркобороны . И одни срок дадут а другие на бабки поставят.
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Миша
2 0
обращение к гаранту есть злоупотребление правом? интересный подход у судьи быковой...
Указы президента о назначении судей вступают в силу в течение 10 дней после подписи президента и обязательного опубликования на официальном сайте. Указы о назначении там есть, но ни один не имеет подписи президента. Неужели судьи самозванцы? Или им закон и указ не писан?
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с
4 0
Дожились! На местах ничего не добиться, а пожалуешься президенту, так ещё и срок можно заработать! Хороший президент!!!!!!!
Не провоцируйте людоедов ! В одном из регионов уже ввели налог на осадки . На очереди - налог на воздух . Ну , а потом и до естественных выделений дело может дойти .
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хожу-брожу
3 0
Надо было Трампу писать.
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Холокост
0 0
Да то что они крышуют барыг у нас знает каждый 3й человек,просто на них нет управы!также как и на фскн.У всех рыло в пуху.
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ОЛЕГ
0 0
Знаю точно что наркополиция крышует барык (миксы,соли,спайс,спиды) короче вся дикая отрава которую они толкают молодым придуркам которые не осознают воздействие этой химии
это далеко не Травка и последствия остаются на всю жизнь
А крышуют они по особой договоренности )
Барыга раз например в месяц сливает одного клиента либо время и места закладки
у меня так друга взяли
Хранение, употребление короче достаточно что бы сесть
потом еще наши же полицейские предлагали ему адвоката знакомого тот сказал 200 тыс и отделаешься условным в
итоге отделался условным сам собрав от фирм с кем работал благодарственные письма что он полезный член общества и т.д.
Так что хорошо что его не посадили за такое письмо по кокой нибудь статье (педофилия)
Осторожно братья в нашей полиции хороших людей 20% +\-
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