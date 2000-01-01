В январе «группы смерти», подталкивающие детей к самоубийству и самоповреждению, перекочевали в «Инстаграм». Российские подростки активно размещают в соцсети фотографии с китами и хештегами в духе «Жду куратора», намекая на желание участвовать в «игре».

Родителям советуют обратить внимание на профиль ребёнка в «Инстаграме». Насторожить должны такие хештеги как #разбудименяв420, #тихийдом, #ждукуратора и так далее. Как правило, записи с такими пометками дети выкладывают с период с 20.00 до 00.00.

Многие подростки сами знают об «игре» и просят своих друзей остановиться, увидев у них в профиле соответствующие хештеги. Не исключено также, что некоторые дети выкладывают такие снимки из-за любопытства.

Если вдруг активный ребёнок стал подавлен, расстроен, не спит по ночам, много времени проводит в интернете, рисует китов и бабочек, родителям стоит насторожиться. При этом нужно помнить, что помогут не только слова, но и действия, напомнил РОЦИТ.

«Больше гуляйте, слушайте музыку, ходите в кино, делайте что-то вместе, даже если это — игра в компьютерные игры. Станьте другом своему ребенку, установите с ним отношения доверия - и тогда любая информация, с который ребенок столкнется в интернете, будет воспринята им через призму любви и его позитивного отношения к жизни. Работу можно найти новую — а вот ребенка нет», — отметили в обществе.

Администрация «Инстаграма» регулярно удаляет фотографии с такими хештегами.