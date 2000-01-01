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В Кузбассе штормовое предупреждение

Российских родителей предупреждают о всплеске групп смерти в Инстаграме

09 февраля 14:14
6960
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
primamedia.ru

В январе «группы смерти», подталкивающие детей к самоубийству и самоповреждению, перекочевали в «Инстаграм». Российские подростки активно размещают в соцсети фотографии с китами и хештегами в духе «Жду куратора», намекая на желание участвовать в «игре».

Родителям советуют обратить внимание на профиль ребёнка в «Инстаграме». Насторожить должны такие хештеги как #разбудименяв420, #тихийдом, #ждукуратора и так далее. Как правило, записи с такими пометками дети выкладывают с период с 20.00 до 00.00.

Многие подростки сами знают об «игре» и просят своих друзей остановиться, увидев у них в профиле соответствующие хештеги. Не исключено также, что некоторые дети выкладывают такие снимки из-за любопытства.

Если вдруг активный ребёнок стал подавлен, расстроен, не спит по ночам, много времени проводит в интернете, рисует китов и бабочек, родителям стоит насторожиться. При этом нужно помнить, что помогут не только слова, но и действия, напомнил РОЦИТ.

«Больше гуляйте, слушайте музыку, ходите в кино, делайте что-то вместе, даже если это — игра в компьютерные игры. Станьте другом своему ребенку, установите с ним отношения доверия - и тогда любая информация, с который ребенок столкнется в интернете, будет воспринята им через призму любви и его позитивного отношения к жизни. Работу можно найти новую — а вот ребенка нет», — отметили в обществе.

Администрация «Инстаграма» регулярно удаляет фотографии с такими хештегами.

Комментарии 10
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Шпили-вилли
9 0
Не красиво так конечно говорить, но очень хочется, чтобы организаторы таких страниц, нашли у своих детей такие рисунки и прочее
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Андрей
8 11
Нет никаких групп смерти, это вброс очередной.
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
12 3
Вместо дерьмовых, ни к чему не обязывающих советов- просто блокировать эти страницы, любой намёк. И плевать на права и свободы, это борьба за саму жизнь ребёнка.
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!!!
5 4
Надо бы пощекотать наши доблестные органы, может наконец проснутся и займутся работой, вместо отчетной белиберды выдаваемой их пресс службами за работу.
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13
13 1
В этой ситуации жалко только китов. За что их привязали к этой ереси подростковой?
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да уж...
4 0
Кто бы отловил организаторов...
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y
0 0
А ни кто из родятлов не обращал внимание на "возраст" по российским законам для соц групп и прочего?
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местный-2
8 0
Нет никаких групп смерти, это вброс очередной.
Да...вполне можно свалить все проблемы,которые,очевидно,в обществе нарастают и увеличившееся число суицидов среди молодежи на фейковые сообщества.
Хорошая штука интернет....
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гоша
1 0
Надо бы пощекотать наши доблестные органы, может наконец проснутся и займутся работой, вместо отчетной белиберды выдаваемой их пресс службами за работу.
почему сразу в органы кидаются.
???
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Я
0 0
Пля, я тоже рисовала китов и бабочек, тока инстаграма не было
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