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В Кузбассе штормовое предупреждение

Популярный смартфон в России подешевел на 20%

09 февраля 14:27
4935
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
serambiminang.com

Цена на смартфон Айфон 6 Плюс снизилась до 28 990 рублей. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.

Скидка распространяется лишь на восстановленные устройства. Изначально востановленные смартфоны Айфон 6 Плюс стоили в России 40 000 рублей. Затем они подешевели до 35 тысяч, а в настоящее время гаджеты потеряли в цене ещё 20%.

Также отмечается, что новые Айфоны 6 Плюс продаются по цене от 34 500 рублей. Гаджеты оснащены 32 гигабайтами памяти, тогда как восстановленные «шестёрки» имеют всего 16 гигабайт.

Комментарии 6
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Хапаразигастус
14 3
Это не популярный смартфон, это унылое Гэ.
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
15 0
А про колбасу ничего не слышно?
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Обладатель айфона
5 21
Это не популярный смартфон, это унылое Гэ.
Типичный бомж у которого нет денёк на нормальный телефон.
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Инженер
1 0
Да у меня зарплата за 1 месяц такая
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-)
5 0

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0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

дайош больше срача! лох без огрызка ))
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