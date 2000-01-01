Цена на смартфон Айфон 6 Плюс снизилась до 28 990 рублей. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.

Скидка распространяется лишь на восстановленные устройства. Изначально востановленные смартфоны Айфон 6 Плюс стоили в России 40 000 рублей. Затем они подешевели до 35 тысяч, а в настоящее время гаджеты потеряли в цене ещё 20%.

Также отмечается, что новые Айфоны 6 Плюс продаются по цене от 34 500 рублей. Гаджеты оснащены 32 гигабайтами памяти, тогда как восстановленные «шестёрки» имеют всего 16 гигабайт.