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В Кузбассе штормовое предупреждение

Как в 2017 году изменится Кузнецкий район

09 февраля 17:30
3066
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
graycell.ru

2017-й год объявлен годом Кузнецкого района. В честь этого городская администрация обещает благоустроить район.

Помимо обновления ДК «Алюминщик» и Сада Алюминщиков, в районе займутся дорогами, освещением и ремонтом домов. Напомним, в 2017 году Новокузнецк попал в федеральную программу «Безопасные дороги».

Для удобства жителей и безопасности дорожного движения в 2017 году власти обещают сделать освещение на Молодёжной, Геологической, Одесской, проезде Технический. Светлее станет и на трамвайных путях на Обнорского. К слову о трамваях: полотно от Кузнецкого моста до Обнорского обещают заменить.

Дополнительное удобство для участников дорожного движения: в трёх местах района появятся вызывные светофоры. Пешеходам сделают тротуар на участках от Ленина до Конева и от гимназии № 10 до детского садика № 149.

Позаботятся и о водителях. Дорогу на Народной, часть на Ленина (от кольца на Советской до Ленина, 36) и Петракова (до пересечения с Дорожной) обещают отремонтировать. Также там заменят дорожные знаки, обустроят светофоры, «пешеходки» и обочины.

Старые дома обещают преобразить. В этом году после 30-летнего перерыва отремонтируют фасады зданий № 52, 54, 56, 74, 81 и 89 на Ленина. В вечернее время в городе станет романтичнее: планируется сделать подсветку на части домов на Ленина (36, 38, 40, 41, 43), доме № 1 на Обнорского и входе в Сад Алюминщиков.

И, наконец, власти обновят скверы у Народного суда и Борцов Революции. В первом заасфальтируют 3,7 тысячи квадратных метра территории, озеленят 2,8 тысячи квадратных метра, поставят 11 скамеек, урн и фонарей. Во втором появится новая скульптура, а также обновят доски с названием сквера и логотипом Кузнецкого района.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, как в 2017—2018 году изменится ДК «Алюминщик» и Сад Алюминщиков. Мы также сообщали о планах администрации сделать в Кузнецком районе новый Дом творчества и отремонтировать школу.

Комментарии 10
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Добрые люди говорят...
3 0
... у суда в Кузнецком районе и так оазис, у детсадов бы так было, как они для себя постарались. Уютный там сквер, да только он для своих.
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27
1 1
На улице 1-ая Крепостная частный сектор за Крюковской больницей, ещё освещения не хватает,хотелось бы
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Василий
19 0
В 2016 году был год орджоникидзевского района интересно что у нас изменилось? Думаю тоже самое будет и в кузнецке. Хотят и металлургов перекопать еще и в кузнецке ремонт.
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Агата
11 0
Не надо примазываться к скверу Борцов Революции. Его уже обновил РусАл. Там реконструкция сквера, посадки елок, кустов, новые газоны, клумбы. Светильники, асфальт. Поливали посадки все лето. Такая красота стала, что лучше уже не сделать.
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*
4 0
Значит тротуаров по ул, Ленина, Чекалина,Бугарева, Обнорского на ост. Гоголя в сторону Орджоникидзевского района
Мы не дождемся. Мне уже 60 лет и я не помню , что эти тротуары рементировпли
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@
2 1
На тюряге надо графити зае..шить - портрэт Вовы Путина и эпическую надпись ПЛАН ПУТИНА.
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житель
2 1
Пожалуйста, сделайте еще тратуарчик между садиками номер 78 и 149! Там вообще ходить невозможно, а весной еще и какахи сабачии. В 78-ой тем-более детки инвалиды ходят, а вход в садик у них как раз с этой дорожки...
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кузнецкий
2 1
Пожалуйста, сделайте еще тратуарчик между садиками номер 78 и 149! Там вообще ходить невозможно, а весной еще и какахи сабачии. В 78-ой тем-более детки инвалиды ходят, а вход в садик у них как раз с этой дорожки...
Очень верное замечание-просьба.
И тротуарчик нужен, и с этими поганцами-собачниками давно пора разобраться. Из города собачий сортир устроили!
На замечания не реагируют, только огрызаются, требуют от МЕНЯ (?!) показать куда им собак гадить водить, орут, пусть им сделают (кто сделает?) площадку для выгула, и что им ДОЛЖНЫ (?) её сделать!
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Юля
1 0
Нам тоже обещали орджоникидзевский район изменится но что то не больно то заметно
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