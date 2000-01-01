2017-й год объявлен годом Кузнецкого района. В честь этого городская администрация обещает благоустроить район.

Помимо обновления ДК «Алюминщик» и Сада Алюминщиков, в районе займутся дорогами, освещением и ремонтом домов. Напомним, в 2017 году Новокузнецк попал в федеральную программу «Безопасные дороги».

Для удобства жителей и безопасности дорожного движения в 2017 году власти обещают сделать освещение на Молодёжной, Геологической, Одесской, проезде Технический. Светлее станет и на трамвайных путях на Обнорского. К слову о трамваях: полотно от Кузнецкого моста до Обнорского обещают заменить.

Дополнительное удобство для участников дорожного движения: в трёх местах района появятся вызывные светофоры. Пешеходам сделают тротуар на участках от Ленина до Конева и от гимназии № 10 до детского садика № 149.

Позаботятся и о водителях. Дорогу на Народной, часть на Ленина (от кольца на Советской до Ленина, 36) и Петракова (до пересечения с Дорожной) обещают отремонтировать. Также там заменят дорожные знаки, обустроят светофоры, «пешеходки» и обочины.

Старые дома обещают преобразить. В этом году после 30-летнего перерыва отремонтируют фасады зданий № 52, 54, 56, 74, 81 и 89 на Ленина. В вечернее время в городе станет романтичнее: планируется сделать подсветку на части домов на Ленина (36, 38, 40, 41, 43), доме № 1 на Обнорского и входе в Сад Алюминщиков.

И, наконец, власти обновят скверы у Народного суда и Борцов Революции. В первом заасфальтируют 3,7 тысячи квадратных метра территории, озеленят 2,8 тысячи квадратных метра, поставят 11 скамеек, урн и фонарей. Во втором появится новая скульптура, а также обновят доски с названием сквера и логотипом Кузнецкого района.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, как в 2017—2018 году изменится ДК «Алюминщик» и Сад Алюминщиков. Мы также сообщали о планах администрации сделать в Кузнецком районе новый Дом творчества и отремонтировать школу.