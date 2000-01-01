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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

Сильные снегопады и перепады температур ожидают кузбассовцев на выходных

09 февраля 16:24
5721
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1ul.ru

На выходных погода в Кузбассе будет переменчивой. В большинстве районов пройдут снегопады. На дорогах ожидается гололедица.

В последний рабочий день ожидаются неблагоприятные метеоусловия. В пятницу утром температура воздуха составит -8,-13°С. Будет дуть юго-западный ветер порывами до 18−22 м/с. Ночью температура понизится до -18,-23°С, при прояснениях до -30°С.

В субботу днем без осадков, температура воздуха будет в пределах -18,-23°С, местами -11,-16°С, западный ветер 5−10 м/с. В ночь на воскресенье температура понизится до -25,-30°С, местами до -36°С.

В воскресенье температура днем ожидается в пределах -20,-25°С, местами -13,-18°С. Ветер переменный, слабый, без существенных осадков. В ночь на понедельник -25,-30°С, местами -36°С.

Комментарии 2
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кузнецкий
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Достала погода на весь Кузбасс! Лично меня интересует погода в Новокузнецке и его пригородах. Да еще дают прогноз с огромным разбросом.
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