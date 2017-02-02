В сегодняшнем выпуске рубрики «Ваш город вашими глазами» всего понемножку: есть и странности Кузни, и наша природа, и колоритные местные жители. Предлагаем читателям отдохнуть и посмотреть, что горожане публиковали в «Инстаграме» в первую неделю февраля.

Если вы хотите увидеть своё фото в рубрике, публикуйте его в «Инстаграме» с хештегом #вашгород.

Так и сделала наша читательница, прислав нам фото с «почтовым квестом» Новокузнецка. Видимо, аура «Почты России» настолько аномальна, что горожане не могут с первого раза найти вход. Или там силовое поле.

Фото опубликовано Elenochka Moonlight (@elenochka_moonlight) Фев 8 2017 в 7:55 PST





Сталеваров в Саду Металлургов поставили, как символ тяжёлого труда этой профессии. И каких только фотографий с ними горожане не делали — от курьёзных до эротических. Вот такая есть:

Фото опубликовано Elenochka Moonlight (@elenochka_moonlight) Фев 4 2017 в 7:43 PST

Пока старшие борются за выход в КХЛ и МХЛ, маленькие новокузнечане ещё только встают на коньки.

Фото опубликовано Аlexandra D. (@sandal_spb) Фев 8 2017 в 11:40 PST

Борода, татухи, шапка и котик: вот набор современного хипстера.

Фото опубликовано ТИМУР И ДАША УРУБКОВЫ (@zlodei_666) Фев 8 2017 в 2:01 PST

Раскрываем тему котиков: новокузнечане настолько суровы, что заводят себе мини-тигров. Несмотря на внушительные для мурок размеры, мейн-куны вполне дружелюбны и хорошо ладят с детьми.

Фото опубликовано Philipp D. (@philippdvo) Фев 2 2017 в 7:21 PST

Немножко мрачной атмосферы с тоннелем на КМК

Фото опубликовано Farid Farkhodov (@farid.farkhodov) Фев 8 2017 в 9:40 PST

…и РЖД.

Фото опубликовано Никита Шандаков (@urmzd) Фев 9 2017 в 12:03 PST

Обратно к позитиву: в городе красуются снегири.

Фото опубликовано ˙Nadja;˙˙ (@auraa2007) Фев 7 2017 в 10:04 PST

А сила искусства у нас настолько мощная, что прохожие не могут устоять и вносят свою долю в шедевр…

Фото опубликовано Egorov (@ivan_egorov96) Фев 7 2017 в 10:41 PST

Следующую подборку из «Инстаграма» смотрите на ВашГород.ру в пятницу 17 февраля.