В сегодняшнем выпуске рубрики «Ваш город вашими глазами» всего понемножку: есть и странности Кузни, и наша природа, и колоритные местные жители. Предлагаем читателям отдохнуть и посмотреть, что горожане публиковали в «Инстаграме» в первую неделю февраля.
Если вы хотите увидеть своё фото в рубрике, публикуйте его в «Инстаграме» с хештегом #вашгород.
Так и сделала наша читательница, прислав нам фото с «почтовым квестом» Новокузнецка. Видимо, аура «Почты России» настолько аномальна, что горожане не могут с первого раза найти вход. Или там силовое поле.
Сталеваров в Саду Металлургов поставили, как символ тяжёлого труда этой профессии. И каких только фотографий с ними горожане не делали — от курьёзных до эротических. Вот такая есть:
Пока старшие борются за выход в КХЛ и МХЛ, маленькие новокузнечане ещё только встают на коньки.
Борода, татухи, шапка и котик: вот набор современного хипстера.
Раскрываем тему котиков: новокузнечане настолько суровы, что заводят себе мини-тигров. Несмотря на внушительные для мурок размеры, мейн-куны вполне дружелюбны и хорошо ладят с детьми.
Немножко мрачной атмосферы с тоннелем на КМК
…и РЖД.
Обратно к позитиву: в городе красуются снегири.
А сила искусства у нас настолько мощная, что прохожие не могут устоять и вносят свою долю в шедевр…
Следующую подборку из «Инстаграма» смотрите на ВашГород.ру в пятницу 17 февраля.