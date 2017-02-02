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В Кузбассе штормовое предупреждение

Странности города, хипстеры с котиками и художники-самоучки: ваш город вашими глазами

Сегодня 07:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

В сегодняшнем выпуске рубрики «Ваш город вашими глазами» всего понемножку: есть и странности Кузни, и наша природа, и колоритные местные жители. Предлагаем читателям отдохнуть и посмотреть, что горожане публиковали в «Инстаграме» в первую неделю февраля.

Если вы хотите увидеть своё фото в рубрике, публикуйте его в «Инстаграме» с хештегом #вашгород.

Так и сделала наша читательница, прислав нам фото с «почтовым квестом» Новокузнецка. Видимо, аура «Почты России» настолько аномальна, что горожане не могут с первого раза найти вход. Или там силовое поле.


Сталеваров в Саду Металлургов поставили, как символ тяжёлого труда этой профессии. И каких только фотографий с ними горожане не делали — от курьёзных до эротических. Вот такая есть:

Пока старшие борются за выход в КХЛ и МХЛ, маленькие новокузнечане ещё только встают на коньки.

Борода, татухи, шапка и котик: вот набор современного хипстера.

Раскрываем тему котиков: новокузнечане настолько суровы, что заводят себе мини-тигров. Несмотря на внушительные для мурок размеры, мейн-куны вполне дружелюбны и хорошо ладят с детьми.

Немножко мрачной атмосферы с тоннелем на КМК

…и РЖД.

Обратно к позитиву: в городе красуются снегири.

А сила искусства у нас настолько мощная, что прохожие не могут устоять и вносят свою долю в шедевр…

Следующую подборку из «Инстаграма» смотрите на ВашГород.ру в пятницу 17 февраля.

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