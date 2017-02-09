Эксперт рубрики Андрей Никатов выбрал 5 мест, куда можно сходить в Новокузнецке.

Это просто космос!

В звёздном зале Новокузнецкого планетария для юных новокузнечан и гостей города пройдёт показ познавательных фильмов с демонстрацией звёздного неба премьера

Сеансы в субботу 11 февраля:

13.00 — «Астрономия для детей» 6+

14.30 — Премьера «Изменчивая планета Земля» 12+

У новокузнечан есть шанс увидеть выступление известных артистов

В новокузнецком цирке выступают звезды цирка, лауреаты и победители международных конкурсов в Монте-Карло, Москве и Пекине, заслуженные артисты России — братья Шатировы.

В программе — на радость детям и взрослым выступят

питоны, крокодилы, удавы, лошади и верблюды, с которыми в антракте можно сфотографироваться на память.

Артисты и организаторы представления уверены, что программа будет интересна зрителям всех возрастов и оставит самые яркие впечатления!

Фристайл шоу братьев Шатировых — цирк с мужским характером!

Для ценителей высокого…

12 февраля, 14.00 — в ДК «Алюминщик» состоится большой юбилейный концерт лауреата международных конкурсов и фестивалей Новокузнецкого муниципального камерного хора «Нам -25!».

Известный далеко за пределами Кузбасса хоровой коллектив будет принимать поздравления от друзей, коллег и многочисленных поклонников.

Голос монстра

Самое время в морозные выходные сходить в кинотеатр. Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться.

Кузнецкие медведи борются за кубок

Хоккейная «молодёжка» Новокузнецка успешно борется за выход в плей-офф МХЛ. 6 февраля «Кузнецкие Медведи» разгромили на льду усть-каменогорский «Алтай», забив 10 голов.

10 февраля соперниками новокузнечан станет серьезный соперник — команда «Снежные Барсы» из Астаны. Начало игр — в 17.00.