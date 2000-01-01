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В Кузбассе штормовое предупреждение

Новокузнечанам предлагают создать аллею из самодельных игрушек-сердечек

09 февраля 19:33
2634
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
пресс-служба администрации Новокузнецка

В Новокузнецке создают романтическое настроение. Город даже замахнулся на мировой рекорд. Жителям предлагают украсить парк имени Гагарина сердечками, изготовленными своими руками. Принять участие в проекте может любой желающий.

Чтобы стать участником акции, нужно связать, сшить или каким-либо другим способом изготовить игрушку в виде сердца любого размера. Затем принести её в «Парк приключений». Взамен организаторы проекта вручат подарок.

Возможно, новокузнечанам даже удастся установить новый мировой рекорд. Для этого нужно создать аллею из более чем 500 сердец, — говорится в пресс-релизе администрации Новокузнецка.

Акция продлится до 23 февраля.

Комментарии 4
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Нака
1 0
А где в нвкз "Парк разлечнений"?
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123
2 1
Весь город в жопах будет. Хотя.....
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***
0 0
А где в нвкз "Парк разлечнений"?
Написано в начале то, что в Парке Гагарина.
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