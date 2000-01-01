В Новокузнецке создают романтическое настроение. Город даже замахнулся на мировой рекорд. Жителям предлагают украсить парк имени Гагарина сердечками, изготовленными своими руками. Принять участие в проекте может любой желающий.

Чтобы стать участником акции, нужно связать, сшить или каким-либо другим способом изготовить игрушку в виде сердца любого размера. Затем принести её в «Парк приключений». Взамен организаторы проекта вручат подарок.

Возможно, новокузнечанам даже удастся установить новый мировой рекорд. Для этого нужно создать аллею из более чем 500 сердец, — говорится в пресс-релизе администрации Новокузнецка.

Акция продлится до 23 февраля.