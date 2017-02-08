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В Кузбассе штормовое предупреждение

Назван ТОП-10 самых дешёвых автомобилей в России

Сегодня 07:30
4206
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
thisisdarell.appspot.com

Эксперты составили список новых автомобилей, стоимость которых не превышает 450 тысяч рублей. Рейтинг опубликовала «Российская газета».

Самой доступной легковушкой российского авторынка остаётся китайский хэтчбек «Лифан Смайли». Его базовая стоимость — 369 900 рублей за машину черкесского производства с ПТС 2015 года выпуска.

На втором месте — лифтбек «Лада Гранта». Его цена начинается от 376 800 рублей. Тройку лидеров замыкает седан «Лада Гранта» стоимостью от 389 900 рублей.

На четвёртой строчке расположился китайский седан «Фав В5». Модель с паспортом 2013 года выпуска продается за 398 650 рублей.

Пятое место у «Лады Приоры», цена которой начинается 399 900 рублей. Шестую строчку занимает седан «Джили Джи Си6» 2015 выпуска с минимальной ценой 419 000 рублей.

Далее в списке идут универсал «Лада Калина» (420 300 рублей), седан «Датсун Он-До» 2016 года выпуска (436 000 рублей).

Девятую позицию занял хэтчбек «Рэйвен Р2» 2016 года выпуска (439 000 рублей). Замыкает рейтинг седан «Рэйвен Нексия Р3» 2016 года выпуска. Его базовая стоимость составляет 449 000 рублей.

В ближайшем будущем три последние модели подорожают, считают эксперты. Скорый рост цен они объясняют относительным высоким спросом на них.

Комментарии 10
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Крымнаш
15 3
Еще 5 лет назад на эти "автомобили" адекватные люди вообще не смотрели
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алекс
17 7
Ильинец:
Щас поди заминусют....Но за эту цену, лучше 10 летняя япошка!
Ну ну.....миф о японских машинах которые не ломаются.... как во времена совдепии миф о том что японская электроника имеет 25, 50 лет гарантии, даже минусовать не стал этот бред-:)
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Японовод
8 3
Ну ну.....миф о японских машинах которые не ломаются.... как во времена совдепии миф о том что японская электроника имеет 25, 50 лет гарантии, даже минусовать не стал этот бред-:)
Владею уже 3-ей прулькой. И ни за какие коврижки ведровоидом не стану.
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Ильинец 1673
13 3
Ну ну.....миф о японских машинах которые не ломаются.... как во времена совдепии миф о том что японская электроника имеет 25, 50 лет гарантии, даже минусовать не стал этот бред-:)
1. Дома стоит японский телик сони. 1993 г.в. до сих пор работает. Ни одного ремонта.
2. 2 года назад владел ваз 2110 - 2006 г.в. = ремонт (мелкий и не очень) но каждый месяц. Сейчас 16 летний пруль. за полтора года вообще ни чего не делал. вообще. только расходники.
Вывод??? Не миф!
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алекс
2 7
Ильинец:
1. Дома стоит японский телик сони. 1993 г.в. до сих пор работает. Ни одного ремонта.
2. 2 года назад владел ваз 2110 - 2006 г.в. = ремонт (мелкий и не очень) но каждый месяц. Сейчас 16 летний пруль. за полтора года вообще ни чего не делал. вообще. только расходники.
Вывод??? Не миф!
Ну так 1,5 года это в общем не срок, перед вами у бывшего хозяина скорее всего были с ней проблемы, иначе зачем продавать? А вообще при эксплуатации на наших дорогах не убиваемых автомобилей просто нет.Так что не зарекайтесь-:)
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Ильинец 1673
6 0
Ну так 1,5 года это в общем не срок, перед вами у бывшего хозяина скорее всего были с ней проблемы, иначе зачем продавать? А вообще при эксплуатации на наших дорогах не убиваемых автомобилей просто нет.Так что не зарекайтесь-:)
Может и так.
Ну как зачем продавать, всегда же хочется чего то лучшего и нового. Покатался на одной годок-другой, подкопил. Продал старую. Купил поновее))
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алекс
4 0
Ильинец:
Может и так.
Ну как зачем продавать, всегда же хочется чего то лучшего и нового. Покатался на одной годок-другой, подкопил. Продал старую. Купил поновее))
Пусть ваша машина вам служит долго, всё, удачи-:)
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