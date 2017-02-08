Эксперты составили список новых автомобилей, стоимость которых не превышает 450 тысяч рублей. Рейтинг опубликовала «Российская газета».

Самой доступной легковушкой российского авторынка остаётся китайский хэтчбек «Лифан Смайли». Его базовая стоимость — 369 900 рублей за машину черкесского производства с ПТС 2015 года выпуска.

На втором месте — лифтбек «Лада Гранта». Его цена начинается от 376 800 рублей. Тройку лидеров замыкает седан «Лада Гранта» стоимостью от 389 900 рублей.

На четвёртой строчке расположился китайский седан «Фав В5». Модель с паспортом 2013 года выпуска продается за 398 650 рублей.

Пятое место у «Лады Приоры», цена которой начинается 399 900 рублей. Шестую строчку занимает седан «Джили Джи Си6» 2015 выпуска с минимальной ценой 419 000 рублей.

Далее в списке идут универсал «Лада Калина» (420 300 рублей), седан «Датсун Он-До» 2016 года выпуска (436 000 рублей).

Девятую позицию занял хэтчбек «Рэйвен Р2» 2016 года выпуска (439 000 рублей). Замыкает рейтинг седан «Рэйвен Нексия Р3» 2016 года выпуска. Его базовая стоимость составляет 449 000 рублей.

В ближайшем будущем три последние модели подорожают, считают эксперты. Скорый рост цен они объясняют относительным высоким спросом на них.