Зимой прошлого года режим «Черного неба» над Новокузнецком устанавливался с завидной регулярностью. Синоптики неустанно предупреждали горожан о неблагоприятных метеоусловиях в январе и феврале 2016 года. Однажды даже объявили режим НМУ 1 степени опасности.

Однако в 2017 году ничего подобного не фиксируется: то ли ветра над Новокузнецком стали дуть чаще, то ли экологическая обстановка налаживается. Экологи рапортуют о том, что год от года выбросы в атмосферу снижаются. Но как же проверить эти данные простым горожанам. Остается полагаться лишь на собственное зрение и обоняние.

Почти в каждом районе Новокузнецка по традиции есть свой источник загрязнения:

Центральный район — бывшая промплощадка КМК

Заводской район — ЗСМК

Куйбышевский район — КМК и печное отопление в частном секторе

Кузнецкий и Орджоникидзевский районы — НкАз, Кузнецкие ферросплавы, ТЭЦ.

Публикуем фотографии, сделанные 9 февраля 2017 года.