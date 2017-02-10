Зимой прошлого года режим «Черного неба» над Новокузнецком устанавливался с завидной регулярностью. Синоптики неустанно предупреждали горожан о неблагоприятных метеоусловиях в январе и феврале 2016 года. Однажды даже объявили режим НМУ 1 степени опасности.
Однако в 2017 году ничего подобного не фиксируется: то ли ветра над Новокузнецком стали дуть чаще, то ли экологическая обстановка налаживается. Экологи рапортуют о том, что год от года выбросы в атмосферу снижаются. Но как же проверить эти данные простым горожанам. Остается полагаться лишь на собственное зрение и обоняние.
Почти в каждом районе Новокузнецка по традиции есть свой источник загрязнения:
Публикуем фотографии, сделанные 9 февраля 2017 года.