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В Кузбассе штормовое предупреждение

Что происходит с экологией в Новокузнецке

Сегодня 06:00
5187
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру
10.02.2017 / 06:00
Всего просмотров: 1729

Зимой прошлого года режим «Черного неба» над Новокузнецком устанавливался с завидной регулярностью. Синоптики неустанно предупреждали горожан о неблагоприятных метеоусловиях в январе и феврале 2016 года. Однажды даже объявили режим НМУ 1 степени опасности.

Однако в 2017 году ничего подобного не фиксируется: то ли ветра над Новокузнецком стали дуть чаще, то ли экологическая обстановка налаживается. Экологи рапортуют о том, что год от года выбросы в атмосферу снижаются. Но как же проверить эти данные простым горожанам. Остается полагаться лишь на собственное зрение и обоняние.

Почти в каждом районе Новокузнецка по традиции есть свой источник загрязнения:

  • Центральный район — бывшая промплощадка КМК
  • Заводской район — ЗСМК
  • Куйбышевский район — КМК и печное отопление в частном секторе
  • Кузнецкий и Орджоникидзевский районы — НкАз, Кузнецкие ферросплавы, ТЭЦ.

Публикуем фотографии, сделанные 9 февраля 2017 года.

Территория бывшего КМК

Белый дым из труб ТЭЦ, труба СГМК тоже «молчит»

ЗСМК

Чёрный и серый здесь в моде. Дым валит из всех труб, создавая коричневую пелену «таинственности» на горизонте. Может быть, выбросы такого цвета абсолютно безопасны – пусть судят специалисты.

Кузнецкая промплощадка

Серый дым, возможно, говорит о том, что стоит произвести манипуляции с очистной системой. Ведь эти трубы могут «производить» и белый дым. Например, такое было во время приезда Дмитрия Медведева в Новокузнецк в прошлом году.

Комментарии 14
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аватар
123
48 3
Не надо из себя дурака строить и других за дурных считать. Все знают что экологии в новокузнецке трындец. Все очистки выключены ибо включить это себе в убыток . Ночью делаются массовые сбросы-выбросы. Экологи всё знают, но берут взятки. Смешные штрафы за нарушение экозаконодательства.
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Максим
10 2
В одном районе Новокузнецка нет источника загрязнения - Новоильинском.
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Хи-хи-хи
13 10
В одном районе Новокузнецка нет источника загрязнения - Новоильинском.
Да, там основной источник воздушной и иной среды сами ильинцы. При том в таком объёме и благо вонии, что ветров с их стороны весь город ждёт с содроганием!!!
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я
30 2
экологи под чью-то дудку поют. дышать всю зиму было нечем,за исключением некоторых ветренных дней. а вечерами. обычно ветра нет. с собакой выходим на улицу, она чихает и шуба ее вся провоняла каким-то газом . травят нас со страшной силой, а чем дышат экологи, я не знаю.
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Людмила
10 2
И не ждите улучшения летом - растают снежные отвалы на газонах, перемешанные с реагентами, и все лето будет витать в городе эта пыль, ни один дождь не в силах смыть грязь, наваленную за зиму на места, где должна бы вырасти трава....
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Читатель
9 0
Да, там основной источник воздушной и иной среды сами ильинцы. При том в таком объёме и благо вонии, что ветров с их стороны весь город ждёт с содроганием!!!
В Ильинке воздух чище в разы. Еду с работы в Ильинку в 18.00 воздух в городе более-менее, через час еду назад по делам, и уже начиная с Доза дышать невозможно.
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Татьяна
4 0
Сейчас разговаривала по телефону с экологом. Она посоветовала посмотреть на сайте городской администрации в разделе "горожанам", где экология и погода. Там есть пункты которые по вашему звонку могут приехать и сделать замеры воздуха. Звоните не стесняйтесь. Будем чаще дёргать, меньше будет выбросов.
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Хи-хи-хи
2 0
В Ильинке воздух чище в разы. Еду с работы в Ильинку в 18.00 воздух в городе более-менее, через час еду назад по делам, и уже начиная с Доза дышать невозможно.
Во-во, всю вашу благо вонию на город несет, всем Новокузнецком угораем! И что вы там только жрёте?
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Читатель
2 1
Во-во, всю вашу благо вонию на город несет, всем Новокузнецком угораем! И что вы там только жрёте?
Мне есть с чем сравнить, я жил в центре несколько лет.
Лучше уже изредка "благо вонию" нюхать, чем постоянно непонятно какими химикатами дышать.
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Житель
1 0
Вы бы видели как ночью ЗСМК выбрасывает что-то аж в трех метрах ничего не видно
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Татьяна
0 0
Вы бы видели как ночью ЗСМК выбрасывает что-то аж в трех метрах ничего не видно
В трёх метрах это ещё ничего. А вот когда в метре не видно, просто ёжики в тумане!
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Хельга
2 0
Ну ну, прилетела домой и привет: заложенный нос, першит в горле, кожа сухая, по вечерам не проветриваем квартиру, постоянно хочется спать! Голова раскалывается постоянно, экология отличная, про воду молчу!!! Травят и улыбаются.
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да-да!
1 0
Ну ну, прилетела домой и привет: заложенный нос, першит в горле, кожа сухая, по вечерам не проветриваем квартиру, постоянно хочется спать! Голова раскалывается постоянно, экология отличная, про воду молчу!!! Травят и улыбаются.
Даже если предприятия отравители и откупаются за свои выбросы, мы, новокузнечане с этого пользы не видим!
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