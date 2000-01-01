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В Кузбассе штормовое предупреждение

Сибиряк попросил Путина «вернуть фунфырики»

Сегодня 19:45
4614
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
youtube.com

Житель российской глубинки записал видеообращение к президенту. Мужчина представился «Беляшом» из Тогучинского Района Новосибирской области, и со слезами на глазах мужчина попросил Владимира Путина «вернуть фунфырики».

Крик души сибиряка появился на видехостинге «Ютьюб». Беляш (Дмитрий Буханисов) взывает к президенту: «Прошу тебя, родной, сделай обратно, чтобы эти фунфырики были».

Фунфырики (или фанфурики) — это аптечные спиртовые настойки на алкогольном сленге. К ним относится и печально известный «Боярышник». Но житель Новосибирской области честь фунфыриков отстаивает до последнего, разделяя смертельную «боярку» и любимые алкогольные лосьоны.

За несколько часов сибиряк стал звездой Интернета — в паблике «Настоящий Лентач» в соцсети «ВКонтакте» видео набрало уже почти 25 тысяч просмотров.

Комментарии 16
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Я
14 1
Кто-то пузырь отстегнул товарищу за речь"пламенную"
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Витя
7 0
Медведева реально никто не помнит, как зовут
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Дон Хенаро 37157
13 15
Сейчас великий Пу поможет страждущему, ага))) он коньяк пьет, или виски 18 летний...и ему и его шобле пофиг чем травятся рабы....
Пора положить этому конец!
Время перемен настало! Заходим на страничку Навальный 2018
и ставим подпись за будущего, НАСТОЯЩЕГО президента РФ!
ответить
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Татьяна
7 5
Дон Хенаро:
Сейчас великий Пу поможет страждущему, ага))) он коньяк пьет, или виски 18 летний...и ему и его шобле пофиг чем травятся рабы....
Пора положить этому конец!
Время перемен настало! Заходим на страничку Навальный 2018
и ставим подпись за будущего, НАСТОЯЩЕГО президента РФ!
Ничего не буду подписывать пока лично не увижу его реальную помощь населению.
ответить
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Время пришло
6 5
Дон Хенаро:
Сейчас великий Пу поможет страждущему, ага))) он коньяк пьет, или виски 18 летний...и ему и его шобле пофиг чем травятся рабы....
Пора положить этому конец!
Время перемен настало! Заходим на страничку Навальный 2018
и ставим подпись за будущего, НАСТОЯЩЕГО президента РФ!
Суши весла, хреньнаро динь дон дадон.
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Татьяна
2 1
Ну очень популярная и востребованная для Новокузнечан, тема!
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Илья
6 0
ПЯТНИЦА, собираюсь искать фунфырики
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Прима-балерина 954
5 2
Дон Хенаро:
Сейчас великий Пу поможет страждущему, ага))) он коньяк пьет, или виски 18 летний...и ему и его шобле пофиг чем травятся рабы....
Пора положить этому конец!
Время перемен настало! Заходим на страничку Навальный 2018
и ставим подпись за будущего, НАСТОЯЩЕГО президента РФ!
он не пьёт
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вотка - наше фсё!
6 0
В России всё лечится водкой. От одних болезней, (таких как наша власть,) её надо пить. От других(язва цероз) не пить. От третьих растиратся...
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вотка - наше фсё!
7 0
Ну очень популярная и востребованная для Новокузнечан, тема!
боярышник- это любимый российской напиток , способствующий глубокому осознанию «духовных скреп» :)
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Дон Хенаро 37157
4 1
Ничего не буду подписывать пока лично не увижу его реальную помощь населению.

Свыше 70 миллиардов рублей были сохранены в государственном бюджете России благодаря работе юристов проекта «Роспил». Закупки и тендеры на такую сумму команда Навального успешно оспорила в судах, добившись признания их незаконными.

ЕЩЕ ПРИМЕРЫ НУЖНЫ?.....
ответить
аватар
1
1 0
Дон Хенаро:

Свыше 70 миллиардов рублей были сохранены в государственном бюджете России благодаря работе юристов проекта «Роспил». Закупки и тендеры на такую сумму команда Навального успешно оспорила в судах, добившись признания их незаконными.

ЕЩЕ ПРИМЕРЫ НУЖНЫ?.....
слова.... цифры..... на себе никто не ощущает...
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Татьяна
0 0
Дон Хенаро:

Свыше 70 миллиардов рублей были сохранены в государственном бюджете России благодаря работе юристов проекта «Роспил». Закупки и тендеры на такую сумму команда Навального успешно оспорила в судах, добившись признания их незаконными.

ЕЩЕ ПРИМЕРЫ НУЖНЫ?.....
Вы лично видели то что написали?Чью нибудь проблему он помог решить, даже из ваших знакомых? Наша ОНФ везде хвастает в своих достижениях. Я обратилась к ним за помощью и что, такие же все продажные. Потому ни кому не верю, пока не решится моя ситуация, в которой наглым образом замешаны далеко не простые смертные.
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Навальный не любит даже НАШЕГО
0 0
"простого шахтёра" неверова, который удачно продал квартиру тёщи на зависть всей оппозиции ... .

Не трогал бы нашего неверова - был бы другой коленкор !
Тем более, что Алексей Анатольевич даже Самого Путина не боится, а это уже не по-нашему !
Навальный ещЁ не ответил по делу "Марины Салье" - брат за него сидит по этому делу.
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