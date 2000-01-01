Житель российской глубинки записал видеообращение к президенту. Мужчина представился «Беляшом» из Тогучинского Района Новосибирской области, и со слезами на глазах мужчина попросил Владимира Путина «вернуть фунфырики».

Крик души сибиряка появился на видехостинге «Ютьюб». Беляш (Дмитрий Буханисов) взывает к президенту: «Прошу тебя, родной, сделай обратно, чтобы эти фунфырики были».

Фунфырики (или фанфурики) — это аптечные спиртовые настойки на алкогольном сленге. К ним относится и печально известный «Боярышник». Но житель Новосибирской области честь фунфыриков отстаивает до последнего, разделяя смертельную «боярку» и любимые алкогольные лосьоны.

За несколько часов сибиряк стал звездой Интернета — в паблике «Настоящий Лентач» в соцсети «ВКонтакте» видео набрало уже почти 25 тысяч просмотров.