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В Кузбассе штормовое предупреждение

К юбилею Кемерова выпустят памятные монеты из драгметаллов

Сегодня 09:48
1158
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com/ilyaseredyuk

Столица Кузбасса готовится к юбилею. В честь этой даты Центробанк России выпустит памятные монеты из драгоценных металлов.

В следующем году Кемерово отметит 100 лет со дня основания. Договорённость о выпуске юбилейных монет уже достигнута с Центробанком России. Об этом сообщил глава города Илья Середюк на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, сейчас разрабатывается образец реверса. В качестве изображения рассматриваются несколько вариантов. Это памятник Михайле Волкову, здания администрации города и Главпочтамта, площадь с фонтаном перед Областным драматическим театром имени А.В.Луначарского.

Илья Середюк предложил горожанам поучаствовать в обсуждении возможных вариантов изображения. Свои предложения с хэштегом #кемерово100летмонета можно оставить здесь.

Комментарии 8
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Алекс
4 4
А Кухня со своим 400- летием снова в пролёте? Почему эту тему не освещаете? Почему наш мэр молчит?
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Алекс
0 2
А Кухня со своим 400- летием снова в пролёте? Почему эту тему не освещаете? Почему наш мэр молчит?
Кузня))
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Макс
3 3
Т.к. у нас существует только один город - это деревня Щегловка. И они свое 100летие отметят шикарно, и не один льярд потратят на это. А нам объедки со стола. Нам то всего то каких то 400 лет будет. Вот если бы 1000 исполнилась, то тогда бы возможно Хан снизошел с небес и порадовал новыми стройками, различных спортцентров. А так пару дорог отремонтируют и разметку нарисуют. И ленточку порежут. Так и живем, мать его...
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y
1 3
Т.к. у нас существует только один город - это деревня Щегловка. И они свое 100летие отметят шикарно, и не один льярд потратят на это. А нам объедки со стола. Нам то всего то каких то 400 лет будет. Вот если бы 1000 исполнилась, то тогда бы возможно Хан снизошел с небес и порадовал новыми стройками, различных спортцентров. А так пару дорог отремонтируют и разметку нарисуют. И ленточку порежут. Так и живем, мать его...
Не знаю, но монеты за чей счет?
Кредиты бы сначала закрыли, а не позорились за бюджетный счет.
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Екарный Бабай
2 1
Пока старость и плесень не будет убрана из областной администрации,так жить и будем.
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Валера
1 0
Эти монеты будет выпускать Центробанк за свой счет! К бюджету города или области это не имеет никакого отношения. И никто не сказал, что к юбилею Кузни не будет монеты "Новокузнецк-400"
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cветлана монина
1 0
Кемерово летом очень уютный город. Весенняя и Набережная просто потрясающее место, летние кафешки, веранды, музыканты и куча молодежи. У нас такого к сожалению нет.
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вовам
0 0
Кемерово летом очень уютный город. Весенняя и Набережная просто потрясающее место, летние кафешки, веранды, музыканты и куча молодежи. У нас такого к сожалению нет.
Кемерунцы деньги распиливают конечно в свою пользу.
Поэтому там все хорошо и будет еще лучше.
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