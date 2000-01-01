Столица Кузбасса готовится к юбилею. В честь этой даты Центробанк России выпустит памятные монеты из драгоценных металлов.

В следующем году Кемерово отметит 100 лет со дня основания. Договорённость о выпуске юбилейных монет уже достигнута с Центробанком России. Об этом сообщил глава города Илья Середюк на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, сейчас разрабатывается образец реверса. В качестве изображения рассматриваются несколько вариантов. Это памятник Михайле Волкову, здания администрации города и Главпочтамта, площадь с фонтаном перед Областным драматическим театром имени А.В.Луначарского.

Илья Середюк предложил горожанам поучаствовать в обсуждении возможных вариантов изображения. Свои предложения с хэштегом #кемерово100летмонета можно оставить здесь.