Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки стрелял в полицейских из ружья. Теперь ему грозит ещё одно уголовное дело. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Как сообщает издание, при задержании мужчина начал отстреливаться из ружья, имеющегося у него в доме. В ходе беспорядочной стрельбы никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За данное преступление мужчине может грозить до 10 лет лишения.
Напомним, подозреваемого в убийстве девочки задержали 31 января. На следующий день в вентиляционном штреке заброшенной шахты нашли тело ребёнка со следами насильственной смерти. Сам обвиняемый вину не признаёт и со следствием не сотрудничает.
А накануне в сети появилось выступление в эфире телеканала Ольги Реймер, матери погибшей девочки.
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Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Ты уровень интеллекта проверял свой? Ты чего к парню 16 летнему пришить хочешь? Хороший парень, учится, а полиция его сейчас от таких как ты защищает . Полезешь к нему, тебя же и повяжут на месте. А про экспертизу пока тишина. Смотри видео "бросил умирать". Вот там сказано что назначено несколько биологических экспертиз для установления насильника.