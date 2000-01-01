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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки при задержании отстреливался

Сегодня 10:00
19464
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
autowin.ru

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки стрелял в полицейских из ружья. Теперь ему грозит ещё одно уголовное дело. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, при задержании мужчина начал отстреливаться из ружья, имеющегося у него в доме. В ходе беспорядочной стрельбы никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За данное преступление мужчине может грозить до 10 лет лишения.

Напомним, подозреваемого в убийстве девочки задержали 31 января. На следующий день в вентиляционном штреке заброшенной шахты нашли тело ребёнка со следами насильственной смерти. Сам обвиняемый вину не признаёт и со следствием не сотрудничает.

А накануне в сети появилось выступление в эфире телеканала Ольги Реймер, матери погибшей девочки.

Комментарии 89
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аватар
*
152 37
А еще, как оказалось, он убил Листьева!

И причастен к терактам в Беслане.
В его доме нашли наркотики. И порно с конями.

Прямо уж такие подробности ПОСЛЕ задержания, такие подробности...
ответить
аватар
Дон Хенаро 37157
86 41
А еще, как оказалось, он убил Листьева!

И причастен к терактам в Беслане.
В его доме нашли наркотики. И порно с конями.

Прямо уж такие подробности ПОСЛЕ задержания, такие подробности...
Дело принимает весьма странный оборот...а если взяли не того ради галочки?И настоящий маньяк до сих пор на свободе?
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аватар
алекс
30 8
Иди по лечи голову, может по легчает.
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аватар
Ириша
60 9
А чё только сейчас вспомнили,что стрелял?А ещё через неделю вспомнят,что кинул гранату,а вот миномёт ,к счастью,достать не успел?
ответить
аватар
Ольга
95 34
Ой, похоже мужик попал. С остановки долетела до дома на крыльях, ведь мать говорит снегохода не было, шум бы был. Потом изнасиловал прямо в трусах и брюках. Потом оставил улики любезно для сыщиков. Потом сиганул на снегоход, отвез,сбросил, пришел домой и до дня задержания печь не топил, где мог бы улики сжечь. Мать кукушка, девочка шалавка, мужик взрослый становится под старость педофилом, куда мир катится. Не верю еще больше.
ответить
аватар
Татьяна
41 10
Моя соседка сказала что, в штреке подняли ещё женщину. Родственник в полиции работает. А у сына Бухарина, 18 летнего, пол года назад пропала жена. Теперь этот сын в бегах. Только почему-то про второе тело молчат? Вообще конечно весёлая история! И наши и московские органы что вытворяют просто дикость. Столько дней мусолят эту тему и про отстреливание узнали только со слов матери девочки, вообще жесть! По их версии снегоход был, а по версии матери снегохода не было. Главное похоже, в этом деле, награды раздать!
ответить
аватар
Ольга
18 13
Добавлю. В Одноклассниках есть старая страница его сына. Там и он, и сын с ружьем на фото. Ружье одноствольное, без наворотов. Вот что значит отстреливался? Это что автомат? Или пистолет ? Там даже прицела толкового нет. Бухой поди был, а тут полиция , ну может и пальнул разок. Он ведь металлолом скупал у местных алкашей, которые шахту до сих пор дербанят. Это же скупка краденого. Возможно испугался, что из за этого. Вот когда будет экспертиза спермы готова, когда ему предъявят обвинение именно за изнасилование, вот тогда и ясно всё станет
ответить
аватар
алекс
23 19
Ой, похоже мужик попал. С остановки долетела до дома на крыльях, ведь мать говорит снегохода не было, шум бы был. Потом изнасиловал прямо в трусах и брюках. Потом оставил улики любезно для сыщиков. Потом сиганул на снегоход, отвез,сбросил, пришел домой и до дня задержания печь не топил, где мог бы улики сжечь. Мать кукушка, девочка шалавка, мужик взрослый становится под старость педофилом, куда мир катится. Не верю еще больше.
О погибших либо хорошо либо ничего, ты ольга- коляновна иди проспись.
ответить
аватар
Ольга
14 8
О погибших либо хорошо либо ничего, ты ольга- коляновна иди проспись.
Спасибо, выспалась. Знаете, вот когда вам предъявят обвинение в том , чего вы не делали, вот тогда вы все и поймёте. Да , сыну его 16 лет, он продолжает учиться, нигде не бегает.
ответить
аватар
алекс
21 1
Спасибо, выспалась. Знаете, вот когда вам предъявят обвинение в том , чего вы не делали, вот тогда вы все и поймёте. Да , сыну его 16 лет, он продолжает учиться, нигде не бегает.
Знаете, я не суд, не закон и не вершитель судеб человеческих и не позволяю себе болтать всякие глупости до суда, а у вас то откуда такая осведомлённость? Вы что, в команде по расследованию особо тяжких???
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аватар
Имя есть
10 4
Спасибо, выспалась. Знаете, вот когда вам предъявят обвинение в том , чего вы не делали, вот тогда вы все и поймёте. Да , сыну его 16 лет, он продолжает учиться, нигде не бегает.
Ваши данные про сына не совпадают с Татьяниными. По ее версии сыну 18 и он в бегах. Кому верить?
ответить
аватар
ххх
17 8
Ой, похоже мужик попал. С остановки долетела до дома на крыльях, ведь мать говорит снегохода не было, шум бы был. Потом изнасиловал прямо в трусах и брюках. Потом оставил улики любезно для сыщиков. Потом сиганул на снегоход, отвез,сбросил, пришел домой и до дня задержания печь не топил, где мог бы улики сжечь. Мать кукушка, девочка шалавка, мужик взрослый становится под старость педофилом, куда мир катится. Не верю еще больше.
А ты поверь! Тебе вообще не стыдно писать такое, д--ра ты.
ответить
аватар
Имя есть
14 0
Дон Хенаро:
Дело принимает весьма странный оборот...а если взяли не того ради галочки?И настоящий маньяк до сих пор на свободе?
Вопрос. Почему галочка сработала именно на этого гражданина?
ответить
аватар
Имя есть
5 0
Дон Хенаро:
Дело принимает весьма странный оборот...а если взяли не того ради галочки?И настоящий маньяк до сих пор на свободе?
Вопрос. Почему галочка сработала именно на этого гражданина?
ответить
аватар
Имя есть
2 1
Дон Хенаро:
Дело принимает весьма странный оборот...а если взяли не того ради галочки?И настоящий маньяк до сих пор на свободе?
Вопрос. Почему галочка сработала именно на этого гражданина?
ответить
аватар
Бусина
20 9
Добавлю. В Одноклассниках есть старая страница его сына. Там и он, и сын с ружьем на фото. Ружье одноствольное, без наворотов. Вот что значит отстреливался? Это что автомат? Или пистолет ? Там даже прицела толкового нет. Бухой поди был, а тут полиция , ну может и пальнул разок. Он ведь металлолом скупал у местных алкашей, которые шахту до сих пор дербанят. Это же скупка краденого. Возможно испугался, что из за этого. Вот когда будет экспертиза спермы готова, когда ему предъявят обвинение именно за изнасилование, вот тогда и ясно всё станет
Да вы чё???!!! Испужался, болезный........не обкакался случаем????? "Ну пальнул разок..." какая невинность прямо......жаль что надо было живым его взять- не знали куда это животное дел Вику..а так-то можно было прямо там и завалить его, кабана жирного........
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аватар
Ольга
6 4
Ваши данные про сына не совпадают с Татьяниными. По ее версии сыну 18 и он в бегах. Кому верить?
Сына зовут Михаил Бухарин. Учится в колледже . Найдите его страницу в Одноклассниках. Там есть фото его отца. Мальчик ходит на учебу.
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аватар
Такое Дело
22 11
Дело разваливается. поэтому придумывают разные обвинения. Подумайте, как он вёз ещё живую Реймер от своего дома на снегоходе до штольни? Почему она не спрыгнула со снегохода? У снегохода нет багажника и нет дверей , которые можно заблокировать. Скорость снегохода низкая.
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аватар
Ольга
11 6
Вопрос. Почему галочка сработала именно на этого гражданина?
Не знаю почему. Но если включить мозг, то много странностей.
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аватар
Читатель
21 6
перестаньте уже собирать сплетни, то что можно рассказать следствие написало на сайте своем. Все остальное на данном этапе досужие домыслы из серии "одна бабка сказала". Есть порядок ведения следствия, есть тайна следствия. Когда они проведут все экспертизы, сопоставят факты вот тогда и можно будет судить о том кто действительно виноват сам Бухарин или его сын. А про второе тело, стрельбу и прочее "брат, сват и другие работают в полиции сказали" пока рано говорить. А на месте полиции всех "родственников" болтающих я бы привлек к ответственности за разглашение, если инфа подтвердилась, а если просто прикидываются "родственник работает", то по статье клевету. Давайте уже дождемся окончания следствия и решения суда.
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аватар
*
21 9
Не знаю почему. Но если включить мозг, то много странностей.
Да ранее судимый вот и вся галочка. Они же первым делом судимых отрабатывают, а там действительно, и до признания в убийстве Листьева не далеко, главное надавить, а это уж наши органы умеют. Признаешься в том, чего не только не делал, но даже не знаешь, как делать... Веселая жизнь у нас с вами началась, товарищи. Конечно, кто его знает, может быть взяли убийцу, но уж слишком много нестыковок и слишком стремительно дело расследовали. То убийц годам не могут найти, соблюдают тайну следствия, пока точной информации нет, а в этом случае прям все подробности в СМИ выложили и медали получили, когда даже результатов экспертизы еще нет. Это как вообще называется?
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аватар
Ольга
8 10
перестаньте уже собирать сплетни, то что можно рассказать следствие написало на сайте своем. Все остальное на данном этапе досужие домыслы из серии "одна бабка сказала". Есть порядок ведения следствия, есть тайна следствия. Когда они проведут все экспертизы, сопоставят факты вот тогда и можно будет судить о том кто действительно виноват сам Бухарин или его сын. А про второе тело, стрельбу и прочее "брат, сват и другие работают в полиции сказали" пока рано говорить. А на месте полиции всех "родственников" болтающих я бы привлек к ответственности за разглашение, если инфа подтвердилась, а если просто прикидываются "родственник работает", то по статье клевету. Давайте уже дождемся окончания следствия и решения суда.
Это в мой огород камень? Так вот, я не знаю его семью, я не родственница и не друг семьи. Но я знаю людей, работающих в этом колледже. Мальчик ходит на учебу. Его квартиру в городе все дни охраняла полиция, чтобы не было самосуда. Я излагаю точную информацию. А по поводу улик, все пришито белыми нитками. Единственная улика это ДНК спермы . Все остальное без этой улики смахивает на подставу. Мы не знаем ничего о его коммерческих делах. Причем тут следователи? Они оперируют тем, что нашли. А может кто то помог найти, пустил по ложному следу?
ответить
аватар
Татьяна
14 7
перестаньте уже собирать сплетни, то что можно рассказать следствие написало на сайте своем. Все остальное на данном этапе досужие домыслы из серии "одна бабка сказала". Есть порядок ведения следствия, есть тайна следствия. Когда они проведут все экспертизы, сопоставят факты вот тогда и можно будет судить о том кто действительно виноват сам Бухарин или его сын. А про второе тело, стрельбу и прочее "брат, сват и другие работают в полиции сказали" пока рано говорить. А на месте полиции всех "родственников" болтающих я бы привлек к ответственности за разглашение, если инфа подтвердилась, а если просто прикидываются "родственник работает", то по статье клевету. Давайте уже дождемся окончания следствия и решения суда.
Какие здесь сплетни от людей? Некоторые органы наталкивают людей на домыслы, вот и всего. Где вы видели информацию в самом начале что Бухарин отстреливался? Или это не важный момент в таком деле? И действительно, он вёз домой девочку, мать не слышала снегохода, повёз в штрек, мать опять ничего не слышала и не видела! На остановке следов снегохода тоже не видела мать. А все здесь такие сплетники!!! И если уж с самого начала следствие вносит непонятности, то я думаю что, правды мы и не узнаем ни какой в этом деле.
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аватар
1111
7 0
Почти "Зеленая миля" может получится........А не хотелось бы. Каждый должен получить по заслугам, а не по разнарядке.
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аватар
инга
6 0
Не знаю почему. Но если включить мозг, то много странностей.
странности начались ещё 31 января,когда появилась инфа,что задержан подозреваемый,и лизаалертовцы официально выложили СТОП до проверки,хотя они никогда не останавливают поиск до момента обнаружения и ,что главное,опознания человека
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инга
2 0
т.е.,если быть точнее тело не подняли,а поиск уже остановили
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аватар
Ольга
6 1
странности начались ещё 31 января,когда появилась инфа,что задержан подозреваемый,и лизаалертовцы официально выложили СТОП до проверки,хотя они никогда не останавливают поиск до момента обнаружения и ,что главное,опознания человека
И не только лето. Мама Вики говорит что закрыт до 28 марта, значит задержали 28 января? А сказали что 31 января? А что было с 28 по 31 января? Он был трое суток на допросе? Или что?
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Татьяна
6 6
А кто обратил внимание на то, когда мать сказала что, нужно опознать ТРИ ВАРЕЖКИ? Одна их них была её девочки. А что разве саму девочку не предлагали на опознание? Только по варежке?! Меня удивил данный факт.
ответить
аватар
Ольга
6 5
А кто обратил внимание на то, когда мать сказала что, нужно опознать ТРИ ВАРЕЖКИ? Одна их них была её девочки. А что разве саму девочку не предлагали на опознание? Только по варежке?! Меня удивил данный факт.
Ну я так поняла, что варежку возле шурфа нашли волонтеры. Вот и возникает вопрос. Может варежку подкинули, чтобы быстрее место нашли. Девочку вроде потом камерой рассматривали ввнизу шурфа. Почему нигде не указано, что ребенок был голый? Или нашли одетой? Или голой вез?
ответить
аватар
виктор
12 2
Это в мой огород камень? Так вот, я не знаю его семью, я не родственница и не друг семьи. Но я знаю людей, работающих в этом колледже. Мальчик ходит на учебу. Его квартиру в городе все дни охраняла полиция, чтобы не было самосуда. Я излагаю точную информацию. А по поводу улик, все пришито белыми нитками. Единственная улика это ДНК спермы . Все остальное без этой улики смахивает на подставу. Мы не знаем ничего о его коммерческих делах. Причем тут следователи? Они оперируют тем, что нашли. А может кто то помог найти, пустил по ложному следу?
что сегодня несешь какои день подряд родственныи мерен со своеи ванючкои. угомонись .что тебе не ясно . прокололось твое родственное животное. кто то явно его видел и сдал . а вообще его понесло в ментов стрелять типа за железо не один нормальныи человек не будет .а постарается просто договорится, и на очнои ставки с матерью девочки он смело бы посмотрел в глаза и старался ее убедить что он не виновен. просто твое подзащитное животное почувствовала себя царьком .
ответить
аватар
Ольга
4 6
что сегодня несешь какои день подряд родственныи мерен со своеи ванючкои. угомонись .что тебе не ясно . прокололось твое родственное животное. кто то явно его видел и сдал . а вообще его понесло в ментов стрелять типа за железо не один нормальныи человек не будет .а постарается просто договорится, и на очнои ставки с матерью девочки он смело бы посмотрел в глаза и старался ее убедить что он не виновен. просто твое подзащитное животное почувствовала себя царьком .
Ты чего несешь? Перепил? Я его в глаза не видела . Пишу со своего айпи адреса, кому надо, пробьет и проверит знала его или нет. Или ты участвовал в задержании? Присутствовал на допросе ? Или знаешь кто все натворил и затыкаешь род думающий людям? Соседи говорят что он не только металлом занимался. А вот чем еще, думаю уже выяснили. Так что брысь отсюда.
ответить
аватар
виктор
6 4

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
Ольга
7 4
Ты чего несешь? Перепил? Я его в глаза не видела . Пишу со своего айпи адреса, кому надо, пробьет и проверит знала его или нет. Или ты участвовал в задержании? Присутствовал на допросе ? Или знаешь кто все натворил и затыкаешь род думающий людям? Соседи говорят что он не только металлом занимался. А вот чем еще, думаю уже выяснили. Так что брысь отсюда.
Добавлю, безграмотный. Или правила русского языка учи. Образование наверное 3 класса и коридор.
ответить
аватар
Ольга
6 6
Добавлю, безграмотный. Или правила русского языка учи. Образование наверное 3 класса и коридор.
А , поняла , ты меня принял за его жену? Я - замужем, но не за ним. А высшее образование помогает думать. И тут много думающих людей на сайте. Вот когда на сайте следственного комитета напишут, что предъявили обвинение по статье изнасилование, тогда и я замолкну.
ответить
аватар
виктор
6 16
А , поняла , ты меня принял за его жену? Я - замужем, но не за ним. А высшее образование помогает думать. И тут много думающих людей на сайте. Вот когда на сайте следственного комитета напишут, что предъявили обвинение по статье изнасилование, тогда и я замолкну.
не переживаи ты так сильно твои снегоход тебя уже ждет. и про тебя напишет следственныи комитет.
ответить
аватар
Татьяна
9 1
не переживаи ты так сильно твои снегоход тебя уже ждет. и про тебя напишет следственныи комитет.
Ой, мужик! Не ты ли этот самый убийца?
ответить
аватар
виктор
4 5
Ой, мужик! Не ты ли этот самый убийца?
тыкать будешь собачку,пальчиком в ср ..чку
ответить
аватар
Ольга
2 4
Ой, мужик! Не ты ли этот самый убийца?
Татьяна, похоже на то. Надеюсь полиция читает переписку эту. Вот бы проверить его айпи адрес.
ответить
аватар
виктор
5 2
Татьяна, похоже на то. Надеюсь полиция читает переписку эту. Вот бы проверить его айпи адрес.
что только не придумаешь что бы своего отмазать .на держи Айпи 66.249.69.176
ответить
аватар
Ольга
8 3
что только не придумаешь что бы своего отмазать .на держи Айпи 66.249.69.176
Как земля таких носит дурачков ,как Виктор. Мужики на работе все, а это строчит сидит. Вот теперь точно тебя пробьют на причастность.
ответить
аватар
Татьяна
6 4
тыкать будешь собачку,пальчиком в ср ..чку
Ну простите, ВЫ! Ваш ротик немножко ср..чка!
ответить
аватар
я
1 4
перестаньте уже собирать сплетни, то что можно рассказать следствие написало на сайте своем. Все остальное на данном этапе досужие домыслы из серии "одна бабка сказала". Есть порядок ведения следствия, есть тайна следствия. Когда они проведут все экспертизы, сопоставят факты вот тогда и можно будет судить о том кто действительно виноват сам Бухарин или его сын. А про второе тело, стрельбу и прочее "брат, сват и другие работают в полиции сказали" пока рано говорить. А на месте полиции всех "родственников" болтающих я бы привлек к ответственности за разглашение, если инфа подтвердилась, а если просто прикидываются "родственник работает", то по статье клевету. Давайте уже дождемся окончания следствия и решения суда.
Ваши комментарии отнесите на журналистов ВГ. Достали уже со своими "подробностями". Пора уже закрыть эту фальшивую газетенку.
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Ирина
27 1
"Как сообщил «КП» источник в правоохранительных органах, а также подтвердили соседи обвиняемого, при задержании мужчина начал отстреливаться из ружья, имеющегося у него в.." это фейк от КП , а не следствие сообщает. КП уж и не знает как заставить себя читать. А вы всерьез обсуждаете. В инете достаточно достоверных источников /сайт СК, видеозаписи подъема тела, снятие слепков следов снегохода, интервью матери Вики /. Подробности вам не расскажут и после суда. Если заседание будет открытым-ходите слушайте.
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Порошонок Петя
8 5

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ппц
29 1
Ой, похоже мужик попал. С остановки долетела до дома на крыльях, ведь мать говорит снегохода не было, шум бы был. Потом изнасиловал прямо в трусах и брюках. Потом оставил улики любезно для сыщиков. Потом сиганул на снегоход, отвез,сбросил, пришел домой и до дня задержания печь не топил, где мог бы улики сжечь. Мать кукушка, девочка шалавка, мужик взрослый становится под старость педофилом, куда мир катится. Не верю еще больше.
Че совсем с дуба рухнула там?! Убитого ребенка шалавой называть?! Вот как руки и язык не отсохнут такое печатать и говорить
ответить
аватар
ппц
1 2

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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аватар
ппц
0 8

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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аватар
Ольга
6 13

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Сам такой. Воспитания ноль. А логику буду искать. Или ты мне думать запретишь?
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аватар
Ольга
1 19
Че совсем с дуба рухнула там?! Убитого ребенка шалавой называть?! Вот как руки и язык не отсохнут такое печатать и говорить
Это все ,что прочел из моего сообщения? Речь шла о том, как люди называют мать,дочь и мужика . Или ты иронии не понял? Не я ,повторяют, а люди теперь так называют, а я всего лишь перечислила.
ответить
аватар
Солнышко
29 2
Спасибо, выспалась. Знаете, вот когда вам предъявят обвинение в том , чего вы не делали, вот тогда вы все и поймёте. Да , сыну его 16 лет, он продолжает учиться, нигде не бегает.
Женщина! Вы с ума сошли. У него нашли вещи девочки. И мама Виктории об этом же сказала в интервью. Ужас!
ответить
аватар
Ольга
2 5

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Ты уровень интеллекта проверял свой? Ты чего к парню 16 летнему пришить хочешь? Хороший парень, учится, а полиция его сейчас от таких как ты защищает . Полезешь к нему, тебя же и повяжут на месте. А про экспертизу пока тишина. Смотри видео "бросил умирать". Вот там сказано что назначено несколько биологических экспертиз для установления насильника.
ответить
аватар
Ольга
3 14
Женщина! Вы с ума сошли. У него нашли вещи девочки. И мама Виктории об этом же сказала в интервью. Ужас!
Прочитайте сегодняшнюю переписку с самого начала. Многие видят не соответствия.
ответить
аватар
&&&
30 2
Ой, похоже мужик попал. С остановки долетела до дома на крыльях, ведь мать говорит снегохода не было, шум бы был. Потом изнасиловал прямо в трусах и брюках. Потом оставил улики любезно для сыщиков. Потом сиганул на снегоход, отвез,сбросил, пришел домой и до дня задержания печь не топил, где мог бы улики сжечь. Мать кукушка, девочка шалавка, мужик взрослый становится под старость педофилом, куда мир катится. Не верю еще больше.
Спесивцева тоже наверное подставили. Вас послушать- получается девочка приехала к нему сама, потом угнала снегоход и спрыгнула в шахту. Бред не пишите со своим купленным высшим образованием. Все сплетни выслушали и решили свой вклад внести в обсуждение этого вопроса
ответить
аватар
Ольга
11 6
Спесивцева тоже наверное подставили. Вас послушать- получается девочка приехала к нему сама, потом угнала снегоход и спрыгнула в шахту. Бред не пишите со своим купленным высшим образованием. Все сплетни выслушали и решили свой вклад внести в обсуждение этого вопроса
Образование у меня советское. Раньше платного не было. Спесивцев жил в одном доме со мной до 7 лет и ходил в этот же детский сад. Ничего необычного в детстве в нем не было. Так что не надо. Крыша у него похоже съехала от того , что мать из суда домой приносила уголовные дела с фото убитых, наверное дописывать . Ну так он же признан психически ненормальным, поэтому и улик полный дом, а мать прикрывала идиота. А тут нормальный мужик по дому раскидал улики, а возле шурфа варежку кинул.
ответить
аватар
@
0 0
Моя соседка сказала что, в штреке подняли ещё женщину. Родственник в полиции работает. А у сына Бухарина, 18 летнего, пол года назад пропала жена. Теперь этот сын в бегах. Только почему-то про второе тело молчат? Вообще конечно весёлая история! И наши и московские органы что вытворяют просто дикость. Столько дней мусолят эту тему и про отстреливание узнали только со слов матери девочки, вообще жесть! По их версии снегоход был, а по версии матери снегохода не было. Главное похоже, в этом деле, награды раздать!
По версии матери на снегоходе не было следов наезда.
ответить
аватар
@
4 0
Это все ,что прочел из моего сообщения? Речь шла о том, как люди называют мать,дочь и мужика . Или ты иронии не понял? Не я ,повторяют, а люди теперь так называют, а я всего лишь перечислила.
Нашли, где иронизировать.
ответить
аватар
Утырку
3 12
что только не придумаешь что бы своего отмазать .на держи Айпи 66.249.69.176
Ты че утырбан левый айпишник даешь? По любому это ты маньячила наверное? Ниче узнаю твой настоящий адресок, сам расколешься до пукана.
ответить
аватар
&&&
19 2
Образование у меня советское. Раньше платного не было. Спесивцев жил в одном доме со мной до 7 лет и ходил в этот же детский сад. Ничего необычного в детстве в нем не было. Так что не надо. Крыша у него похоже съехала от того , что мать из суда домой приносила уголовные дела с фото убитых, наверное дописывать . Ну так он же признан психически ненормальным, поэтому и улик полный дом, а мать прикрывала идиота. А тут нормальный мужик по дому раскидал улики, а возле шурфа варежку кинул.
Я считаю, что ни чего удивительного , все ночью происходило. Мог и улики оставить. У меня просто в голове не укладывается как можно 12 летнюю девочку назвать так, как вы ее назвали. И при этом защищать судимого. Уж лучше бы ни чего не говорили
ответить
аватар
Ди
36 0
Ты чего несешь? Перепил? Я его в глаза не видела . Пишу со своего айпи адреса, кому надо, пробьет и проверит знала его или нет. Или ты участвовал в задержании? Присутствовал на допросе ? Или знаешь кто все натворил и затыкаешь род думающий людям? Соседи говорят что он не только металлом занимался. А вот чем еще, думаю уже выяснили. Так что брысь отсюда.
Я вот читаю и диву даюсь,вы девушка явно сериалов про ментов по нтв очень много смотрите,как и большенство таких же "экспертов" я работал в свое время в следственном комитете ,учил криминалистику, то что вы пытаетесь выдать за версию апелируя домыслами,слухами и прочеми бездоказательными фактами выглядит просто смешно,перестанте уже заниматься ерундой, кстити девушке под ником * это тоже относится, Вам бы лучше детективы писать, где убийца в конце окажется садовником.
ответить
аватар
да я это я
8 1
что сегодня несешь какои день подряд родственныи мерен со своеи ванючкои. угомонись .что тебе не ясно . прокололось твое родственное животное. кто то явно его видел и сдал . а вообще его понесло в ментов стрелять типа за железо не один нормальныи человек не будет .а постарается просто договорится, и на очнои ставки с матерью девочки он смело бы посмотрел в глаза и старался ее убедить что он не виновен. просто твое подзащитное животное почувствовала себя царьком .
Точно царьком, поросятина. Скорее это уже не первый раз, все видать проканывало, вот он и обнаглел, заигрался свинина. Еще не известно сколько через его руки прошло.детдомовских куча их особо никто не хватится
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Депо
6 0
Я считаю, что ни чего удивительного , все ночью происходило. Мог и улики оставить. У меня просто в голове не укладывается как можно 12 летнюю девочку назвать так, как вы ее назвали. И при этом защищать судимого. Уж лучше бы ни чего не говорили
А её мать говорит, что в 18:30.
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&&&
10 0
А её мать говорит, что в 18:30.
Это она из дома в это время вышла. На улице не красное лето, а зима. Понаблюдайте во сколько темнеть начинает
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Ольга
11 40
Я вот читаю и диву даюсь,вы девушка явно сериалов про ментов по нтв очень много смотрите,как и большенство таких же "экспертов" я работал в свое время в следственном комитете ,учил криминалистику, то что вы пытаетесь выдать за версию апелируя домыслами,слухами и прочеми бездоказательными фактами выглядит просто смешно,перестанте уже заниматься ерундой, кстити девушке под ником * это тоже относится, Вам бы лучше детективы писать, где убийца в конце окажется садовником.
Если вы действительно работали в следственном комитете, то объясните не грамотным, почему он не избавился от улик. Зайдите на сайт следственного комитета. Ему предъявлено обвинение в убийстве, а по изнасилованию он подозреваемый. Сколько еще таких подозреваемых? Как без экспертизы ДНК спермы на мужика все новостные сайты позволили себе такие вещи. Знаю несколько следователей,которые работают по другим делам, которые тоже в шоке, как себя ведет СМИ. Детективы я не читаю, сериалы не смотрю.
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&&&
16 1
Если вы действительно работали в следственном комитете, то объясните не грамотным, почему он не избавился от улик. Зайдите на сайт следственного комитета. Ему предъявлено обвинение в убийстве, а по изнасилованию он подозреваемый. Сколько еще таких подозреваемых? Как без экспертизы ДНК спермы на мужика все новостные сайты позволили себе такие вещи. Знаю несколько следователей,которые работают по другим делам, которые тоже в шоке, как себя ведет СМИ. Детективы я не читаю, сериалы не смотрю.
Вы к нему адвокатом идите. Судя по вашим репликам вы и девочку и его хорошо знали и знаете кого осудить, а кого оправдать
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Ольга
1 20
Вы к нему адвокатом идите. Судя по вашим репликам вы и девочку и его хорошо знали и знаете кого осудить, а кого оправдать
Его и девочку погибшую я не знала. Просто наблюдаю со стороны , как работает следствие. Многое не разглашается, это понятно, но и обвинений в изнасиловании тоже нет . Девочку очень жаль, очень очень. Но сейчас главное найти настоящего убийцу. Я же не отрицаю, что он, я сомневаюсь в качестве скорополительного следствия. Он молчит. Следователь должен сработать профессионально, построить обвинение на экспертизах.
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*
9 11
Я вот читаю и диву даюсь,вы девушка явно сериалов про ментов по нтв очень много смотрите,как и большенство таких же "экспертов" я работал в свое время в следственном комитете ,учил криминалистику, то что вы пытаетесь выдать за версию апелируя домыслами,слухами и прочеми бездоказательными фактами выглядит просто смешно,перестанте уже заниматься ерундой, кстити девушке под ником * это тоже относится, Вам бы лучше детективы писать, где убийца в конце окажется садовником.
Если вы изучали криминалистику, то может быть, объясните нам убогим, почему Мовшин теперь совсем не виновный выходит? Я лишь рассуждаю о том, что сейчас органам веры нет. Одному одни улики, другому - другие, в зависимости от того, какой результат нужно получить. Опровергните?
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алекс
20 0
Если вы изучали криминалистику, то может быть, объясните нам убогим, почему Мовшин теперь совсем не виновный выходит? Я лишь рассуждаю о том, что сейчас органам веры нет. Одному одни улики, другому - другие, в зависимости от того, какой результат нужно получить. Опровергните?
Элементарно, там не преднамеренное, а тут умышленное и теперь как карта ляжет...среди следователей и судей нормальные люди тоже есть, не забывайте об этом.
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Серж
1 0
т.е.,если быть точнее тело не подняли,а поиск уже остановили
про это давали ответ: они к моменту прекращения поиска обследовали все, что могли. народу в поисках участвовало немало
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Серж
0 0
про стрельбу сообщает КП со ссылкой на свой источник "в правоохранительных органах" и соседей. вот так: за 10 дней нигде не всплыло про стрельбу, а тут пожалуйста.
мне вот что интересно: была очная ставка подозреваемого и матери погибшей. он ей ничего не сказал
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Ди
32 0
Если вы изучали криминалистику, то может быть, объясните нам убогим, почему Мовшин теперь совсем не виновный выходит? Я лишь рассуждаю о том, что сейчас органам веры нет. Одному одни улики, другому - другие, в зависимости от того, какой результат нужно получить. Опровергните?
Вы сравниваете божий дар с яичнецей , я не видел угодовное дело мовшина,я его не расследовал, более того я не являюсь автотехническим экспертам, на сколько я знаю, там вся суть в противоречивых друг другу заключениях эксперта, следственная состовляющая там не причем, следователи будут основывать на доводах экспертизы, а не на собственных симпатиях и мнение. В свою очередь я не могу в данном случае исключать административный ресурс и попытки давления на мледствие.
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Ди
20 6
Если вы действительно работали в следственном комитете, то объясните не грамотным, почему он не избавился от улик. Зайдите на сайт следственного комитета. Ему предъявлено обвинение в убийстве, а по изнасилованию он подозреваемый. Сколько еще таких подозреваемых? Как без экспертизы ДНК спермы на мужика все новостные сайты позволили себе такие вещи. Знаю несколько следователей,которые работают по другим делам, которые тоже в шоке, как себя ведет СМИ. Детективы я не читаю, сериалы не смотрю.
Во первых, не надо верить всему что пишут сми, во-вторых, есть масса версий почему он не избавился от вещей, начиная с вполне банальной: не успел, не рассчитывал,что попадет под подазрение, не хотел (например одна из разновидностей сексуальных расстрлйств-обнюхивание одежды жертв, )в моей практике такой субъект попадался, вопрос вам, почему списивцев не избавился от 50 пар обуви ,которые нашли у негл в квартире,?
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аватар
Ди
12 0
Во первых, не надо верить всему что пишут сми, во-вторых, есть масса версий почему он не избавился от вещей, начиная с вполне банальной: не успел, не рассчитывал,что попадет под подазрение, не хотел (например одна из разновидностей сексуальных расстрлйств-обнюхивание одежды жертв, )в моей практике такой субъект попадался, вопрос вам, почему списивцев не избавился от 50 пар обуви ,которые нашли у негл в квартире,?
Сми информацию получают от следователей, а они такие же обычные люди и многие так же могут что-нибудь взболтнуть, пример: находят труп ребенка, у нее при визуальном осмотре в поомежгости кровь и повреждения, версия об изнасиловании напрашивается сама-собой, однако что бы ее подтвердить, необходима экспертиза, тут примерно такая же ситуация
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Для
13 2
О погибших либо хорошо либо ничего, ты ольга- коляновна иди проспись.
сама она шалава ольга- коляновна
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Ольга
2 0
Во первых, не надо верить всему что пишут сми, во-вторых, есть масса версий почему он не избавился от вещей, начиная с вполне банальной: не успел, не рассчитывал,что попадет под подазрение, не хотел (например одна из разновидностей сексуальных расстрлйств-обнюхивание одежды жертв, )в моей практике такой субъект попадался, вопрос вам, почему списивцев не избавился от 50 пар обуви ,которые нашли у негл в квартире,?
Потому что он был психически болен. И вот как раз сдесь ваше объяснение про обнюхивание подходит. Мог вообще до конца не соображать. А в данном случае человек, который проходил комиссию на оружие, имел несовершеннолетних детей, начинает творить странные вещи. Не находите? Какие улики вы как криминалист здесь видете? След снегохода, след от сапог, след крови, вещи девочки, что еще? Как по вашему она попала в дом?На снегоходе, на руках? Как потом попала в шахту? Как вез, в сознании или нет. Почему мама говорит , что задержан до 28 числа, значит задержали тоже 28 числа? И таких вопросов масса. Дело резонансное. Все боятся за своих детей. Того ли поймали? И главный вопрос, была ли возможность сделать экспертизу спермы? Если нет, то как строится обвинение при ее отсутствии?
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Ольга
1 1
сама она шалава ольга- коляновна
Читайте всю переписку сначала. Не передергивайте.
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Ди
1 0
Потому что он был психически болен. И вот как раз сдесь ваше объяснение про обнюхивание подходит. Мог вообще до конца не соображать. А в данном случае человек, который проходил комиссию на оружие, имел несовершеннолетних детей, начинает творить странные вещи. Не находите? Какие улики вы как криминалист здесь видете? След снегохода, след от сапог, след крови, вещи девочки, что еще? Как по вашему она попала в дом?На снегоходе, на руках? Как потом попала в шахту? Как вез, в сознании или нет. Почему мама говорит , что задержан до 28 числа, значит задержали тоже 28 числа? И таких вопросов масса. Дело резонансное. Все боятся за своих детей. Того ли поймали? И главный вопрос, была ли возможность сделать экспертизу спермы? Если нет, то как строится обвинение при ее отсутствии?
Вы опять говорите о том чего не знаете:по факту того,что он получил оружие, а значит вменяемый-это глупость, многие сексуальные расстройства не исключают вменяемосьи и вполне легко скрываются, вам самим должно быть известно о совершении тяжких поеступлений сотрудниками органов,а ведь они все проходили и пфл и другие специализированые тесты и ведь прошли,так что это не показатель.что касается остальных улик,то я вам объясняю,я это дело не расследовал, доказательную базу не видел, даже жулика в живую не видел,что бы создать его психопортрет,поэтому я и не выдвигаю миллион версий,которые базируются только на слухах,сплетнях и т.д.
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Ольга
0 17
Вы опять говорите о том чего не знаете:по факту того,что он получил оружие, а значит вменяемый-это глупость, многие сексуальные расстройства не исключают вменяемосьи и вполне легко скрываются, вам самим должно быть известно о совершении тяжких поеступлений сотрудниками органов,а ведь они все проходили и пфл и другие специализированые тесты и ведь прошли,так что это не показатель.что касается остальных улик,то я вам объясняю,я это дело не расследовал, доказательную базу не видел, даже жулика в живую не видел,что бы создать его психопортрет,поэтому я и не выдвигаю миллион версий,которые базируются только на слухах,сплетнях и т.д.
Имею много друзей юристов. Все адекватные. Криминалистов знакомых нет. Поэтому и задаю вам вопросы. Была ли возможность провести экспертизу спермы, срок её проведения?
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уже не верю в сказки
0 0
Элементарно, там не преднамеренное, а тут умышленное и теперь как карта ляжет...среди следователей и судей нормальные люди тоже есть, не забывайте об этом.
так рождаются легенды: они есть, только их никто не видел..
)))))))))))))))))
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Бывший следак
7 20
Красавы ! Даже не сомневался, что в таком тухлом деле начнуться подпорки ! Вспоминаю Мозырское дело...
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Федор
0 0
Добавлю. В Одноклассниках есть старая страница его сына. Там и он, и сын с ружьем на фото. Ружье одноствольное, без наворотов. Вот что значит отстреливался? Это что автомат? Или пистолет ? Там даже прицела толкового нет. Бухой поди был, а тут полиция , ну может и пальнул разок. Он ведь металлолом скупал у местных алкашей, которые шахту до сих пор дербанят. Это же скупка краденого. Возможно испугался, что из за этого. Вот когда будет экспертиза спермы готова, когда ему предъявят обвинение именно за изнасилование, вот тогда и ясно всё станет
Вообще то на фото сайга.А она полуавтоматическая.то есть могло подобное быть.
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Ольга
0 18
Вообще то на фото сайга.А она полуавтоматическая.то есть могло подобное быть.
Отлично. Спецы подтягиваются. Начинается конструктивный разговор. Значит вы не исключаете несколько выстрелов подряд? Теперь остается ждать, чтобы следствие озвучило что это было. Может ведь оказаться ,что всего лишь версия новостного канала.
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Ольга
0 0
Красавы ! Даже не сомневался, что в таком тухлом деле начнуться подпорки ! Вспоминаю Мозырское дело...
Смею спросить, что такое подпорки, и какое сходство видите с делом, которое вы озвучили?
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Имя есть
0 0
Да ранее судимый вот и вся галочка. Они же первым делом судимых отрабатывают, а там действительно, и до признания в убийстве Листьева не далеко, главное надавить, а это уж наши органы умеют. Признаешься в том, чего не только не делал, но даже не знаешь, как делать... Веселая жизнь у нас с вами началась, товарищи. Конечно, кто его знает, может быть взяли убийцу, но уж слишком много нестыковок и слишком стремительно дело расследовали. То убийц годам не могут найти, соблюдают тайну следствия, пока точной информации нет, а в этом случае прям все подробности в СМИ выложили и медали получили, когда даже результатов экспертизы еще нет. Это как вообще называется?
Назовите пофамильно, кто получил медали! Общество хочет знать своих героев! (для тех, кто в танке.. это сарказм)
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горожанин
33 7
Про то что этот зверь отстреливался, местные говорили сразу после задержания. В районе где всё случилось подобные новости распространяются очень быстро. Полиция в данном случае ничего лишнего на это животное не вешает.
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Ольга
1 0
Про то что этот зверь отстреливался, местные говорили сразу после задержания. В районе где всё случилось подобные новости распространяются очень быстро. Полиция в данном случае ничего лишнего на это животное не вешает.
Местные много чего говорили. Всех не переслушаешь. И сын преступник, и отец бывшую жену убил, и что родственники бессовестные у Вики, и что он всем помогал ямы копать, дороги чистить. Почему не было официального заявления я, как например про убийство?
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этоя
1 0
Женщина! Вы с ума сошли. У него нашли вещи девочки. И мама Виктории об этом же сказала в интервью. Ужас!
Вот в этом и задача,за 3дня он почему то вещи не уничтожил и кровь тоже.Специально оставил все на виду?
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Федор
0 0
Отлично. Спецы подтягиваются. Начинается конструктивный разговор. Значит вы не исключаете несколько выстрелов подряд? Теперь остается ждать, чтобы следствие озвучило что это было. Может ведь оказаться ,что всего лишь версия новостного канала.
Причем здесь спец?Вы выразили удивление про то что из ружья на фото нельзя стрелять много раз подряд.А это возможно.Вот и все не чего более.пусть в этом деле разбираются соответствующие органы.зачем тут разводить склоки?тем более толку 0.
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Недалекой Ольге
0 0
Потому что он был психически болен. И вот как раз сдесь ваше объяснение про обнюхивание подходит. Мог вообще до конца не соображать. А в данном случае человек, который проходил комиссию на оружие, имел несовершеннолетних детей, начинает творить странные вещи. Не находите? Какие улики вы как криминалист здесь видете? След снегохода, след от сапог, след крови, вещи девочки, что еще? Как по вашему она попала в дом?На снегоходе, на руках? Как потом попала в шахту? Как вез, в сознании или нет. Почему мама говорит , что задержан до 28 числа, значит задержали тоже 28 числа? И таких вопросов масса. Дело резонансное. Все боятся за своих детей. Того ли поймали? И главный вопрос, была ли возможность сделать экспертизу спермы? Если нет, то как строится обвинение при ее отсутствии?
Ты дура или прикидываешься ? Чикатило тоже был примерный семьянин и даже работал учителем русского языка и что ?
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