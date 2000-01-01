Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки стрелял в полицейских из ружья. Теперь ему грозит ещё одно уголовное дело. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, при задержании мужчина начал отстреливаться из ружья, имеющегося у него в доме. В ходе беспорядочной стрельбы никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За данное преступление мужчине может грозить до 10 лет лишения.

Напомним, подозреваемого в убийстве девочки задержали 31 января. На следующий день в вентиляционном штреке заброшенной шахты нашли тело ребёнка со следами насильственной смерти. Сам обвиняемый вину не признаёт и со следствием не сотрудничает.

А накануне в сети появилось выступление в эфире телеканала Ольги Реймер, матери погибшей девочки.