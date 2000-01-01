Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

Глава одного из районов Новокузнецка ушёл в отставку — СМИ

Сегодня 10:19
4932
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bistrii-zaimi.ru

В Новокузнецке очередная отставка чиновника. Глава Центрального района Максим Морозов покинул пост, пишет SU.

Чиновник ушёл с должности по собственному желанию, рассказывает издание со ссылкой на источник в городской администрации. В пресс-службе мэрии журналистам ответили, что официальную информацию по Максиму Морозову сегодня не сообщат.

Максима Морозова назначили главой Центрального района в ноябре 2015 года. До этого он возглавлял Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Комментарии 12
Добавить комментарий
аватар
школота
33 3
По собственному с таких должностей не уходят!
ответить
аватар
алекс
25 5
Город ветшает, безработица, криминал в разгуле. Какие ещё причины нужны для отправки не одного чиновника,а всей команды во главе с мэром в отставку?
ответить
аватар
Алла
10 5
По собственному с таких должностей не уходят!
Вы не поверите, уходят
ответить
аватар
Венz
4 0
По собственному с таких должностей не уходят!
За редким исключением сегодня все по собственному желанию уходят.
Кстати, Гаранин тоже по собственному уволился.
ответить
аватар
Горожанин
2 0
Давай Сергей Николаевич удиви новым кандидатом. Умой всех и в пресс службу найди сразу человека, или просто разогните ее. Все экономия.
ответить
аватар
1
3 3
Никогда!
Ну да, он уже глубоко корни пустил. Только если выкорчевать))
ответить
аватар
Лёвушка
2 0
Помнится мне, что этот Максим Морозов с СибГИУ студентам-первокурсникам в 2008-м году предлагал помощь в "сдаче экзаменов" за материальное вознаграждение. Ну, например, химия у Рыбалкина стоила через Морозова аж 8...10 тысяч... Хотя можно было с самим Рыбалкиным договориться за 5. Даже экзамен по физике у профессора Громова предлагал купить.
ответить
аватар
>:-|
0 0
А нехрен бониэмщину на площади мероприятий устраивать! Горку детскую разломали, а вместо задрипаный каток втюхали. Уроды! Сегодня там проходил мимо - ни одного человека на катке, зато в ситимоле человек 20 было на льду. Показуху твари устроили, как всегда.
ответить
аватар
Карнелюк
0 0
С гундосого надо еще спросить за снегоплавильную машину, которую они с кузей куда-то сплавили, упырюги.
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ