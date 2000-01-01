В Новокузнецке очередная отставка чиновника. Глава Центрального района Максим Морозов покинул пост, пишет SU.

Чиновник ушёл с должности по собственному желанию, рассказывает издание со ссылкой на источник в городской администрации. В пресс-службе мэрии журналистам ответили, что официальную информацию по Максиму Морозову сегодня не сообщат.

Максима Морозова назначили главой Центрального района в ноябре 2015 года. До этого он возглавлял Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства.