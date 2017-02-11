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В Кузбассе штормовое предупреждение

Кузбассовцам рассылают вредоносные письма от «судебных приставов»

Сегодня 10:34
4485
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
narodcoop.ru

Жителей Кемеровской области предупредили о массовой рассылке мошеннических писем.

Адресатов информируют о наличии якобы судебной задолженности. На самом деле послания содержат ссылки на вредоносный код, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Текст письма может выглядеть следующим образом:

«Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности в сможете найти в постановлении — далее указывается ссылка.

С наилучшими пожеланиями ФССП России. Это письмо сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте" — далее указывается ссылка.

При переходе по указанным ссылкам предлагается загрузить архивный файл. Он содержит вирус, который не может детектироваться современными антивирусными средствами. При скачивании файла компьютер заражается. Если такой инцидент случился, судебные приставы рекомендуют обращаться в правоохранительные органы.

Комментарии 4
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Венz
5 3
Чему-чему, но письмам от вредоносных приставов все поверят.
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Илья
7 0
А все потому-что мировые суды принимают решения без оповещения ответчика и по факту к должнику уже приходит пристав. + нацональная почтовая служба, которой пользуются мировые суды никогда никого не доносит письма, а просто говорит что типа вас небыло дома и поэтому ждите ареста своего банковского счета.
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Серго
0 0
у кого башка есть сначала тут http://fssprus.ru/ проверят потом уже всякую хрень будут качать
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y
0 2
А все потому-что мировые суды принимают решения без оповещения ответчика и по факту к должнику уже приходит пристав. + нацональная почтовая служба, которой пользуются мировые суды никогда никого не доносит письма, а просто говорит что типа вас небыло дома и поэтому ждите ареста своего банковского счета.
Ну хрен знает .. .что такое национальная почта. Судились с компанией должником, так те не стесняясь притаскивали чеки с почты, что отправляли и судье показывали (у них тупо знакомая там работает).
А что письма просто в систему не поступало хрен докажешь.
Теперь во всех договора, прописываем дополнительный пункт. Пользуйтесь госуслугами через интернет, это и дешевле и понятней.
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