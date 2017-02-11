Жителей Кемеровской области предупредили о массовой рассылке мошеннических писем.

Адресатов информируют о наличии якобы судебной задолженности. На самом деле послания содержат ссылки на вредоносный код, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Текст письма может выглядеть следующим образом:

«Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017 . В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности в сможете найти в постановлении — далее указывается ссылка.

С наилучшими пожеланиями ФССП России. Это письмо сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте" — далее указывается ссылка.

При переходе по указанным ссылкам предлагается загрузить архивный файл. Он содержит вирус, который не может детектироваться современными антивирусными средствами. При скачивании файла компьютер заражается. Если такой инцидент случился, судебные приставы рекомендуют обращаться в правоохранительные органы.