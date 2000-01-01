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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

Россиян избавят от национального роуминга

Сегодня 11:16
3348
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
health.mail.ru

В России отменят национальный роуминг. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) озвучила предполагаемый срок введения изменений.

Ведомство ожидает, что национальный роуминг в России прекратит действовать уже этим летом. По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, эти изменения не касаются Крыма, пишет SU.

В марте операторы представят схему решения аннулирования разницы в тарифах на сотовую связь. При этом Голомолзин отметил, что роста цен получится избежать.

По его словам, роуминг будет использоваться только в случае, если абонент получает услуги в сети связи другого оператора. Если находится в сети того же оператора, тарифы не могут существенно различаться. Снижение тарифов на услуги связи в роуминге компенсируется возможным увеличением трафика объёмов оказания услуг.

Комментарии 2
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Сергей
1 6
Уже года 2-3 как у любого оператора можно купить тарифный план рублей за 400 в месяц, который будет включать в себя сколько-то минут исходящих звонков, сколько-то Интернета и отсутствие роуминга в своей сети. С чем ФАС собирается бороться в наступившем году?
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y
1 0
Уже года 2-3 как у любого оператора можно купить тарифный план рублей за 400 в месяц, который будет включать в себя сколько-то минут исходящих звонков, сколько-то Интернета и отсутствие роуминга в своей сети. С чем ФАС собирается бороться в наступившем году?
Не везде так.
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