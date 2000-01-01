В России отменят национальный роуминг. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) озвучила предполагаемый срок введения изменений.

Ведомство ожидает, что национальный роуминг в России прекратит действовать уже этим летом. По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, эти изменения не касаются Крыма, пишет SU.

В марте операторы представят схему решения аннулирования разницы в тарифах на сотовую связь. При этом Голомолзин отметил, что роста цен получится избежать.

По его словам, роуминг будет использоваться только в случае, если абонент получает услуги в сети связи другого оператора. Если находится в сети того же оператора, тарифы не могут существенно различаться. Снижение тарифов на услуги связи в роуминге компенсируется возможным увеличением трафика объёмов оказания услуг.