Бусина Сегодня 11:35 17 8 Вот уж спасибо- надо!!! Даже даром вашего г-на!!! Осенью хотела купить холодильник там, зашла посмотреть, стоят, открыла- а это б/у!!! Спрашиваю у продавца, а чего у вас торгуют техникой б/у??? Нет говорит, новое все...Показывают ему что внутри даже грязный, видно что продукты хранили, и даже не помыли.....Молчит,сказать-то нечего.Ладно, пошла в другой отдел, купить эл чайник.......протестировали 4 штуки!!!! 9 все бракованные, текут!!!!!!!!) Тестирование вообще не хотели продавцы проводить, пока я не настояла!!!!!! ответить
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