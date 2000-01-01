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В Новокузнецке открывается новый магазин: обещают 50% скидки

Сегодня 11:27
2790
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Заводском районе Новокузнецка открывается новый магазин бытовой техники. В честь этого события горожанам пообещали скидки на товары до 50%. Скидки будут действовать четыре дня с 16 по 19 февраля.

Комментарии 13
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Бусина
17 8
Вот уж спасибо- надо!!! Даже даром вашего г-на!!! Осенью хотела купить холодильник там, зашла посмотреть, стоят, открыла- а это б/у!!! Спрашиваю у продавца, а чего у вас торгуют техникой б/у??? Нет говорит, новое все...Показывают ему что внутри даже грязный, видно что продукты хранили, и даже не помыли.....Молчит,сказать-то нечего.Ладно, пошла в другой отдел, купить эл чайник.......протестировали 4 штуки!!!! 9 все бракованные, текут!!!!!!!!) Тестирование вообще не хотели продавцы проводить, пока я не настояла!!!!!!
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Максим
21 0
Не понял, либо я бухой, либо...Эльдрадо давно в этом районе. просто он переехал с Советской Армии в Радугу.
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&
8 1
Не понял, либо я бухой, либо...Эльдрадо давно в этом районе. просто он переехал с Советской Армии в Радугу.
ВГ, исправьте текст. В заводском районе это НЕ первый магазин
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Анонимный пользователь
2 5
Вот уж спасибо- надо!!! Даже даром вашего г-на!!! Осенью хотела купить холодильник там, зашла посмотреть, стоят, открыла- а это б/у!!! Спрашиваю у продавца, а чего у вас торгуют техникой б/у??? Нет говорит, новое все...Показывают ему что внутри даже грязный, видно что продукты хранили, и даже не помыли.....Молчит,сказать-то нечего.Ладно, пошла в другой отдел, купить эл чайник.......протестировали 4 штуки!!!! 9 все бракованные, текут!!!!!!!!) Тестирование вообще не хотели продавцы проводить, пока я не настояла!!!!!!
Так вы наверное холодильник за 1000 рублей пытались купить. В прошлом году покупал в эльдорадо холодильник LG за 35 тыс. Второй год нормально пашет
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Максим
8 0
Хорошо, исправили, что это "первый магазин))). Теперь вопрос, а зачем нам еще магазин!? Денег то нет!
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Анонимный пользователь
3 0
Хорошо, исправили, что это "первый магазин))). Теперь вопрос, а зачем нам еще магазин!? Денег то нет!
Но вы держитесь)
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Татьяна
1 8
ВГ, исправьте текст. В заводском районе это НЕ первый магазин
Вы наверное точно бухой! Это НОВЫЙ магазин, а не ПЕРВЫЙ!
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Татьяне от Максима
8 0
Вы наверное точно бухой! Это НОВЫЙ магазин, а не ПЕРВЫЙ!
Бухая ты..тут уже исправили, и не я один видел. Было написано первый магазин. Так, что иди лесом.
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я
13 0
Все магазины кроме продуктовых-пустые, покупателей ноль.Недавно ходила присматривала себе кровать, не поверите по всем магазинам ходила одна,продавцы-консультанты даже не обращали на меня внимания. Как сидели болтали,так и даже не поднялись со своих кресел. Люди сейчас только по острой необходимости что-либо покупают,если что сгорело или уже не годное. Почти все наличное уходят на продукты.
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123
2 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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123
3 0
Все магазины кроме продуктовых-пустые, покупателей ноль.Недавно ходила присматривала себе кровать, не поверите по всем магазинам ходила одна,продавцы-консультанты даже не обращали на меня внимания. Как сидели болтали,так и даже не поднялись со своих кресел. Люди сейчас только по острой необходимости что-либо покупают,если что сгорело или уже не годное. Почти все наличное уходят на продукты.
Это грустно. Очень.
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Дали
0 0
Странно то, что он ещё в декабре открылся. И уже все там побывали
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Имя есть
0 0
Вы наверное точно бухой! Это НОВЫЙ магазин, а не ПЕРВЫЙ!
Милая Татьяна! Когда статья вышла, было написано "первый". Оттого люди и запереживали. А причем тут бухой? Эх, добрая ты наша!
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