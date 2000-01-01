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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

Кузбассовцев накормят дешёвыми овощами

Сегодня 11:29
4827
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
korovazdorova.ru

В магазинах Кузбасса вскоре появятся недорогие овощи и зелень от ещё одного местного производителя. Летом 2017 года в Яшкине запустят тепличный комплекс в закрытом грунте.

На территории будущего комплекса уже провели земельные работы, есть каркас и коммуникации. Вскоре там смонтируют оборудование. Первая рассада появится уже в июле-сентябре 2017 года, пишет SU.

Овощи и зелень будут расти в теплицах на площади 9,8 гектаров. А у местных жителей появится шанс устроиться на предприятие — откроются 90 вакансий.

Комментарии 10
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Читатель
24 4
Местная продукция - это очень хорошо! Но вот дешевле она не будет, Царь налогами обложил сильно и всякими программами типа "За счет губернатора и предпринимателей"
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Jackie
5 5
О, мы калтанские огурцы берем летом, хорошие. Не то что импортные резиновые.
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местный-2
13 0
Вырастить это одно,а продать урожай-другое.
Конечный ценник вывесит продавец....
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1
2 1
как всегда заголовок АГОНЬ!
ДЕШЕВЫЕ ОВОЩИ----- как то стремно звучит в наше время.

п.с.накормят,напоют,обуют,,,,,
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Житель
16 3
Тулеев тоже обещал дешевый бензин когда построят нефтеперерабатывающий завод в области и где он этот дешевый бензин...
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y
4 0
Тулеев тоже обещал дешевый бензин когда построят нефтеперерабатывающий завод в области и где он этот дешевый бензин...
Дешевые? Это фейк, цену по рынку меряют.
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TigerShot89 9069
4 0
Тулеев тоже обещал дешевый бензин когда построят нефтеперерабатывающий завод в области и где он этот дешевый бензин...
Вообще-то Яйский завод еще не построен до конца. Они сейчас вообще не производят обычный 92 и 95 бензин. Сейчас они делают что-то вроде мазута, печного топлива и дизель. По проекту бензин начнут производить только через 1-2 года.
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serial 1036
3 2
О, мы калтанские огурцы берем летом, хорошие. Не то что импортные резиновые.
А как же хорошие пластиковые помидорки из Калтана?
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Имя есть
0 0
Китайцы до Яшкина добрались?
Это не китайцы, а "наши" томичи
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