В магазинах Кузбасса вскоре появятся недорогие овощи и зелень от ещё одного местного производителя. Летом 2017 года в Яшкине запустят тепличный комплекс в закрытом грунте.

На территории будущего комплекса уже провели земельные работы, есть каркас и коммуникации. Вскоре там смонтируют оборудование. Первая рассада появится уже в июле-сентябре 2017 года, пишет SU.

Овощи и зелень будут расти в теплицах на площади 9,8 гектаров. А у местных жителей появится шанс устроиться на предприятие — откроются 90 вакансий.