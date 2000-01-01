Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

В России появился познавательный телеканал для детей

Сегодня 11:38
2646
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com/kanal_o

В России начал вещание первый детский познавательный телеканал «О!». Авторы обещают маленьким зрителям лучшие развивающие программы и мультфильмы.

Его создателями стали «Первый канал. Всемирная сеть» и кабельные операторы России и СНГ. Проект рассчитан на детей от трёх до восьми лет и их родителей.

Телеканал «О!» — это остров открытий для детей от 3 до 8 лет и их родителей. Программы телеканала направлены как на интеллектуальное, так и на эмоциональное развитие ребёнка. На познавательном канале собраны лучшие развивающие программы и мультфильмы, которые сделают время ребёнка, проведённое перед телевизором, не только приятным, но и полезным, — отмечается в группе телеканала во «ВКонтакте».

По словам главного редакторы Анны Шнайдер, более половины того, что будет транслироваться, — это российские премьеры. На сегодняшний день мультфильмов больше. Но это соотношение будет меняться.

Планируется, что в создании эфира сможет принять участие любой желающий. Дети будут не только зрителями, но и участниками творческого процесса — ведущими, авторами проектов. Чтобы найти своих «звёзд», канал готовится проводить конкурсы и викторины, съёмки будут проходить в разных городах России.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
1
3 0
Не понятно, он будет входить в список обязательных бесплатных каналов или как "мульт" только через кабельного провайдера
ответить
аватар
y
1 0
Ждем в гости галченка к алчонку, после новогодних праздников 1 канал можно закрывать.
ответить
аватар
*
4 2
Какое-то название дебильное.

"О!". Для олигофренов что-ли?
Еще бы "Ы!" назвали. Или "Гыы!".

Идея маскота канала: улыбающийся гопник, без двух передних зубов. Который цедит "Ы-ы!"
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ