Сердце считается одним из самых изученных органов человеческого организма, а российские кардиологи — лучшими в мире. И всё-таки, по данным статистики последних лет, именно сердечнососудистые заболевания являются лидерами среди болезней, приводящих к смерти. Каждый год в нашей стране от заболеваний сердца умирают более миллиона человек. И всё чаще врачи фиксируют проблемы на «сердечном фронте» у пациентов младше 35 лет.

Главная сложность заключается в том, что симптомы заболеваний сердца очень часто бывают замаскированы под признаки других заболеваний. А ни один — даже самый лучший — кардиолог не сможет оказать своему пациенту квалифицированную помощь, если диагноз поставлен слишком поздно или неточно.

Вас должны насторожить ускоренный пульс, одышка при незначительных физических нагрузках, головокружение, потливость, боли и тяжесть в области сердца, покраснение лица, появление сухости во рту, общая слабость, раздражительность, частые смены настроения, болезненность области над пупком, чувство кома в горле, повышенное сердцебиение, отёки нижних конечностей, синеватый оттенок кожи и слизистых оболочек (особенно носогубного треугольника).

Особое внимание следует уделять уровню холестерина в крови и давлению — причём давление нетрудно измерить и в домашних условиях. Первые тревожные признаки заболевания сердца тоже можно выявить самостоятельно, если внимательно понаблюдать за собственным организмом.

При появлении любого тревожного симптома необходимо незамедлительно обратиться к кардиологу. Кроме анализа крови, который должен определить её биохимию и количество сахара и жиров, вам потребуются и более специфические методы исследования.

Электрокардиография (ЭКГ) — это самый распространённый «старый добрый» метод диагностики, при котором специальный прибор фиксирует электронные поля сердца и выводит их на бумаге в виде графика. ЭКГ позволяет предварительно диагностировать целый комплекс сердечных заболеваний — от ишемической болезни сердца до инфаркта миокарда.

Эхокардиография — или УЗИ сердца — использует для обследования сердца ультразвук. Отражаясь от внутренних органов, он выводит на специальный экран их изображение. Эхокардиография позволяет получить чёткое изображение сердца, его работы и возможных нарушений.

Специалист центра «Здоровое поколение»:

— УЗИ сердца — ЭхоКГ — находится в числе первых среди аппаратных методов диагностики сердечной мышцы и позволяет обнаружить заболевания на ранних стадиях. Эта безопасная процедура практически не имеет противопоказаний, поэтому её назначают даже детям и беременным. Не нужно заранее готовиться, сидеть на диете и соблюдать особый питьевой режим. Единственная ограничивающая рекомендация — не пить алкоголь накануне. Это может исказить сердечный ритм. И желательно не нервничать во время процедуры — по той же причине. Делается УЗИ сердца просто и быстро — за 20 минут. Врач укладывает пациента на спину, в некоторых случаях — на бок, наносит специальный гель на грудную клетку и ультразвуковым датчиком проводит несколько раз по груди. Никаких неприятных ощущений человек не испытывает.

Специалистам известно, что многие патологические процессы в сердечнососудистой системе проходят бессимптомно. Поэтому, даже если вас не беспокоит боль в области сердца, одышка, учащённое сердцебиение или аритмия, периодическое посещение кардиолога следует включить в список обязательных профилактических мероприятий, которые помогут сохранить ваше здоровье на долгие годы.

Но, увы, большинство людей крайне пренебрежительно относятся к ранней диагностике сердечнососудистых заболеваний, хотя ничего сложного для того, чтобы следить за здоровьем своего сердца, сегодня нет. А вот вовремя поставленный диагноз может существенно облегчить и продлить жизнь!

Чтобы ваше сердце долго оставалось здоровым, следует о нём хорошенько заботиться — спать не меньше восьми часов в сутки, обязательно завтракать, а не перекусывать бутербродами, следить, чтобы в рационе присутствовали продукты, богатые калием (бананы, картофель и киви) и бета-каротином (морковь, капуста, абрикосы, шпинат), избегать стрессов и почаще… обниматься с любимыми. И, конечно, регулярно посещайте врача: проходить обследование раз в год — это обязательно!

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