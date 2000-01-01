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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

Где в Кузбассе недорогая и хорошая база отдыха — вопрос дня

Сегодня 12:12
3057
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В редакцию ВашГород.ру обратился читатель Анатолий. Мужчина интересуется, какую базу отдыха лучше выбрать.

«Хочу отдохнуть в отпуске на какой-нибудь базе у нас в Кемеровской области. Смотрел цены в интернете и, мягко говоря, обалдел. Не готов за неделю в доме отдыха отдавать 15−20 тысяч. Может, кто-то подскажет, какая база отдыха нормальная по ценам и условиям? Желательно чтобы можно было спортом заняться», — написал Анатолий.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 15
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Анонимный пользователь
9 3
Самый лучший отдых на даче!
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Арина
5 0
Ашмарино или Пурга хорошие! Но там цены не сильно низкие, вообще готовьтесь , что дешевую вы не найдете...
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228
5 94
задолбали со своим поиском дешевого. хотите хорошо жить и отдыхать - зарабатывайте, а не нойте что денег нет на нормальный отдых.
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Анонимный пользователь
24 1
задолбали со своим поиском дешевого. хотите хорошо жить и отдыхать - зарабатывайте, а не нойте что денег нет на нормальный отдых.
Скажи где много можно зарабатывать?
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228
7 84
Скажи где много можно зарабатывать?
Да хоть где, надо достаточно сил просто приложить...все привыкли лежать на печи и жаловаться , как все плохо. Ж...у свою просто надо начать подымать! На западе почему все нормально живут, их просто с детства учат, что никто тебе ничего не должен, самому надо всего добиваться!
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y
17 0
Да хоть где, надо достаточно сил просто приложить...все привыкли лежать на печи и жаловаться , как все плохо. Ж...у свою просто надо начать подымать! На западе почему все нормально живут, их просто с детства учат, что никто тебе ничего не должен, самому надо всего добиваться!
Не путай жизнь и сказки. Зарабатывать вводя в заблуждение людей это не заработок, а шельмование.
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Прима-балерина 954
7 0
Да хоть где, надо достаточно сил просто приложить...все привыкли лежать на печи и жаловаться , как все плохо. Ж...у свою просто надо начать подымать! На западе почему все нормально живут, их просто с детства учат, что никто тебе ничего не должен, самому надо всего добиваться!
ну и сколько ты уже заработал?....в свои 15? ну а про базы-самый дешёвый и нормальный(цена и качество) в кузбассе....это за границей)))))китай, тай....
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Чититаль
42 0
Не путай жизнь и сказки. Зарабатывать вводя в заблуждение людей это не заработок, а шельмование.
Да кого вы слушаете? ))) там один ник за себя обо всем говорит...228... Кто знает,тот понял
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Точка
0 0
Ашмарино или Пурга хорошие! Но там цены не сильно низкие, вообще готовьтесь , что дешевую вы не найдете...
Не слушайте про Пургу, есть и дешевле места. Только вряд ли они Вам понравятся. Что-то типа "Голубь" или в Рассвете что-то подобное есть
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Читатель
4 5
То есть 15000 в неделю дорого? Разложите все по отдельности: аренда номера, питание, развлечения за 2 тыс в сутки.
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Митрич
4 1
Да хоть где, надо достаточно сил просто приложить...все привыкли лежать на печи и жаловаться , как все плохо. Ж...у свою просто надо начать подымать! На западе почему все нормально живут, их просто с детства учат, что никто тебе ничего не должен, самому надо всего добиваться!
Жму Вашу руку! Хотя, здесь Вас вряд ли кто поймет. ВГ - это пристанище либерастов всех мастей и нытиков.... За редким, правда, исключением.... :-))))
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Свой
0 2
То есть 15000 в неделю дорого? Разложите все по отдельности: аренда номера, питание, развлечения за 2 тыс в сутки.
В обычном санатории от 3000 рублей сутки где-то,плюс дополнительные расходы.С семьёй отдыхал этой зимой в обычном,не рейтинговом,санатории,три путёвки обошлись в 105.000 рублей.Самые дешёвые брали по 35.000,а по-люксовей 55.000.На всё,про всё-ещё 30.000 улетело,а при желании можно "просадить" в разы больше,если есть финансы и они не поют романсы.Даже в Мысках каких-то,в Солнышко, за сутки от 3000 до 5000 рублей и это только аренда номера.Непонятно,где Анатолий собрался отдыхать,если 15 тыщ за неделю дорого,видимо в хибаре какой-нибудь на краю деревни.
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Тулеев
3 0
Скажи где много можно зарабатывать?
У меня в коррупционной команде неплохо зарабатывают. Гридин,Федяев , Щукин и тд
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1
0 0
Может цена и адекватная 2000-3000 сутки. Но просто большинство людей не могут себе такое позволить.
А так тема правильная.
Сам мониторил инет, хотел семьей 4 человека, на 2 дня. Посчитал, 2 суток на 4х = минимально 12000, не стал тратить пол зарплаты за 2 дня.
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елена
0 0
Скажи где много можно зарабатывать?
и мне тоже скажи
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