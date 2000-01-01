В редакцию ВашГород.ру обратился читатель Анатолий. Мужчина интересуется, какую базу отдыха лучше выбрать.

«Хочу отдохнуть в отпуске на какой-нибудь базе у нас в Кемеровской области. Смотрел цены в интернете и, мягко говоря, обалдел. Не готов за неделю в доме отдыха отдавать 15−20 тысяч. Может, кто-то подскажет, какая база отдыха нормальная по ценам и условиям? Желательно чтобы можно было спортом заняться», — написал Анатолий.