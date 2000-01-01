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В Кузбассе штормовое предупреждение

Новокузнечанин превратил иномарку в квадроцикл

Сегодня 12:15
2124
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
YouTube

Житель Новокузнецка соорудил квадроцикл из автомобиля «Нисан Марч». Видео испытания нового транспортного средства опубликовано на Ютьуб.

Квадроцикл оборудован автоматической коробкой передач, сообщил его создатель Иван Чеботарёв в соцсети. Но транспортное средство требует доработки.

Как пишет «Газета Кемерова», молодой человек работает автомехаником в местной шиномонтажной компании. В свободное время он увлекается сборкой самодельных автомобилей.

Комментарии 3
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1
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ща его обуют за езду на незарегестрированном тр. средстве.....
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123
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ща его обуют за езду на незарегестрированном тр. средстве.....
Ждем реакции от гибддшников.
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