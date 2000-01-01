Житель Новокузнецка соорудил квадроцикл из автомобиля «Нисан Марч». Видео испытания нового транспортного средства опубликовано на Ютьуб.

Квадроцикл оборудован автоматической коробкой передач, сообщил его создатель Иван Чеботарёв в соцсети. Но транспортное средство требует доработки.

Как пишет «Газета Кемерова», молодой человек работает автомехаником в местной шиномонтажной компании. В свободное время он увлекается сборкой самодельных автомобилей.