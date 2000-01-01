В России хотят вернуть лицензии на производство сигарет. Меры планируется принять в отношении розничных и оптовых торговцев, а также перевозчиков табачной продукции. Об этом пишет «Лайф.ру».

Лицензии на производство сигарет в России отменили в 2005 году — чтобы избавить бизнес от лишней нагрузки. Однако вместе с этим нововведением начал процветать рынок контрафакта.

Изначально с инициативой ввести лицензирование выступило МВД. Сейчас стало известно, что идею поддержал Минздрав, причём ведомство предлагает применить это требование к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — представителям розничной и оптовой торговли, перевозчикам табачной продукции.

Идея введения лицензирования остаётся пока на уровне предложения, поэтому о сроках речь не идёт. Производители сигарет от комментариев воздерживаются.