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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

Государство готовит новый удар по производителям сигарет

Сегодня 12:55
4170
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
i.vsekommentarii.com

В России хотят вернуть лицензии на производство сигарет. Меры планируется принять в отношении розничных и оптовых торговцев, а также перевозчиков табачной продукции. Об этом пишет «Лайф.ру».

Лицензии на производство сигарет в России отменили в 2005 году — чтобы избавить бизнес от лишней нагрузки. Однако вместе с этим нововведением начал процветать рынок контрафакта.

Изначально с инициативой ввести лицензирование выступило МВД. Сейчас стало известно, что идею поддержал Минздрав, причём ведомство предлагает применить это требование к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — представителям розничной и оптовой торговли, перевозчикам табачной продукции.

Идея введения лицензирования остаётся пока на уровне предложения, поэтому о сроках речь не идёт. Производители сигарет от комментариев воздерживаются.

Комментарии 4
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люмпен
11 0
Государство готовит новый удар . Хоть кто нибудь подготовил бы удар по такому государству . Как же надоела постоянная обдираловка !
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*
7 1
ВГ, у вас что не заголовок - шедевр! "Империя наносит ответный удар" ))))
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я
5 9
Государство готовит удар по курильщикам, а не по предпринимателям.
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stek
2 7
Курить - здоровью вредить. Капля никотина убивает лошадь. Ну, и т.д.......
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