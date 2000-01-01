В сети разгорается полемика между поклонниками и противниками организации отдыха в Шерегеше. Недавно популярный кузбасский блогер назвал курорт колхозом, а все строения у горы Зеленая — уродливым самостроем.

Блогер обосновал свою позицию по пунктам, сопровождая свой рассказ фотографиями. Однако журналисты сайта Gesh.info не согласились с Евгением Золотухиным. Они решили дать ответы на некоторые из его претензий.

В первую очередь блогер обращает внимание на старые подъемники, некоторые из которых сделаны ещё в Чехословакии, стране которой уже нет несколько десятков лет. Однако, по словам журналистов Gesh.info, замена некоторых подъемников уже запланирована в плане развития курорта.

Также блогер рассказал ещё о других вещах, которые ему не нравятся. Однако главными темами стали: безнаказанная езда по горнолыжному склону на снегоходах и самострой, который не вписывается в единую картину курорта.

Со снегоходами надо, что-то делать. В этом солидарны и блогер, и журналисты. Ведь снегоходы гоняют по трассам как по хайвеям, маневрируя между лыжниками и сноубордистами. Возможно, властям стоит привлечь полицейских, в частности сотрудников ГАИ.

Что же касается самостроя, то мнения блогера и журналистов сильно разошлись на этот счёт.

«А что с гостиницами? С ними все очень плохо. Нет, в них есть шикарные номера, здесь даже несколько раз жил Медведев. Проблема в том, что большинство гостиниц обычный хаотичный самострой. Никуда нет нормальных подъездов, нормальных дорог, одни сплошные узкие лабиринты. Строится все по принципу: где ухватил местечко, там и мое. О какой-то единой красивой застройке здесь вообще никто никогда не слышал, иначе бы таких шикарных отелей с окнами в бетонную стену здесь не появилось. Каждый пытается ухватить кусок земли и влепить свой ларек, со своим моднейшим дизайном. Выглядит все это ужасно… Настоящий колхоз. Шерегеш нужно срочно спасать и сносить все эти жуткие ларьки…", — приводим некоторые выдержки из блога Евгения Золотухина.

В этой части претензий к курорту журналисты с блогером полностью несогласны. По их мнению, шерегешский самострой — это как раз и есть малый бизнес, который власти стремятся развивать.

«Во-первых, шерегешский самострой — это вовсе не самовольные строения, какие были снесены недавно в Москве. Каждый прокат, отель, кафе и «сарай» купил/арендовал землю у властей, про каждый квадратный метр земли власти района знают и регулярно инспектируют. Собственник земли, в свою очередь, содержит землю и объекты в состоянии, отвечающим законным требованиям и платит все налоги. Во-вторых, эти «трущобы» — настоящее «экономическое чудо», которое уже изучают в ВУЗах и про которое делают десятки курсовых и дипломных работ. Шерегеш — уникальный курорт, не имеющий единого владельца, динамично и органично развивающийся последние 15 лет. Здесь можно наблюдать как работают законы экономики в чистом виде. Как в ответ на потребности покупателей появляются новые услуги и объекты. И власти не вмешиваются, а только строят сопутствующую инфраструктуру — дороги, электрические сети итп. Когда какой-то бизнес терпит неудачу, то его землю/объекты выкупают и делают там другой, более востребованный сейчас бизнес. Так, например, некогда востребованный бюджетный отель «Финиш» сменился на хостел «Гнездо». И примеров таких десятки. В-третьих, весь этот самострой — это тот самый мелкий бизнес, на котором держится вся экономика страны. И за каждым кафе, прокатом и сувенирной лавкой стоят обычные семьи мелких бизнесменов («барыг», как вы называете) и семьи тех, кто работает там. Кто-то даже специально продал квартиры в больших городах и приехал жить в Шерегеш", — ответили журналисты блогеру.

В одном блогер и журналисты солидарны: природа Шерегеша уникальна и может дать фору многим западным курортам.