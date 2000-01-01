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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

Горнолыжный курорт Шерегеш назвали уродливым самостроем

Сегодня 13:52
8748
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
eugzolotuhin.livejournal.com,

В сети разгорается полемика между поклонниками и противниками организации отдыха в Шерегеше. Недавно популярный кузбасский блогер назвал курорт колхозом, а все строения у горы Зеленая — уродливым самостроем.

Блогер обосновал свою позицию по пунктам, сопровождая свой рассказ фотографиями. Однако журналисты сайта Gesh.info не согласились с Евгением Золотухиным. Они решили дать ответы на некоторые из его претензий.

В первую очередь блогер обращает внимание на старые подъемники, некоторые из которых сделаны ещё в Чехословакии, стране которой уже нет несколько десятков лет. Однако, по словам журналистов Gesh.info, замена некоторых подъемников уже запланирована в плане развития курорта.

Также блогер рассказал ещё о других вещах, которые ему не нравятся. Однако главными темами стали: безнаказанная езда по горнолыжному склону на снегоходах и самострой, который не вписывается в единую картину курорта.

Со снегоходами надо, что-то делать. В этом солидарны и блогер, и журналисты. Ведь снегоходы гоняют по трассам как по хайвеям, маневрируя между лыжниками и сноубордистами. Возможно, властям стоит привлечь полицейских, в частности сотрудников ГАИ.

Что же касается самостроя, то мнения блогера и журналистов сильно разошлись на этот счёт.

«А что с гостиницами? С ними все очень плохо. Нет, в них есть шикарные номера, здесь даже несколько раз жил Медведев. Проблема в том, что большинство гостиниц обычный хаотичный самострой. Никуда нет нормальных подъездов, нормальных дорог, одни сплошные узкие лабиринты. Строится все по принципу: где ухватил местечко, там и мое. О какой-то единой красивой застройке здесь вообще никто никогда не слышал, иначе бы таких шикарных отелей с окнами в бетонную стену здесь не появилось.

Каждый пытается ухватить кусок земли и влепить свой ларек, со своим моднейшим дизайном. Выглядит все это ужасно… Настоящий колхоз. Шерегеш нужно срочно спасать и сносить все эти жуткие ларьки…", — приводим некоторые выдержки из блога Евгения Золотухина.

В этой части претензий к курорту журналисты с блогером полностью несогласны. По их мнению, шерегешский самострой — это как раз и есть малый бизнес, который власти стремятся развивать.

«Во-первых, шерегешский самострой — это вовсе не самовольные строения, какие были снесены недавно в Москве. Каждый прокат, отель, кафе и «сарай» купил/арендовал землю у властей, про каждый квадратный метр земли власти района знают и регулярно инспектируют. Собственник земли, в свою очередь, содержит землю и объекты в состоянии, отвечающим законным требованиям и платит все налоги.

Во-вторых, эти «трущобы» — настоящее «экономическое чудо», которое уже изучают в ВУЗах и про которое делают десятки курсовых и дипломных работ. Шерегеш — уникальный курорт, не имеющий единого владельца, динамично и органично развивающийся последние 15 лет. Здесь можно наблюдать как работают законы экономики в чистом виде. Как в ответ на потребности покупателей появляются новые услуги и объекты. И власти не вмешиваются, а только строят сопутствующую инфраструктуру — дороги, электрические сети итп.

Когда какой-то бизнес терпит неудачу, то его землю/объекты выкупают и делают там другой, более востребованный сейчас бизнес. Так, например, некогда востребованный бюджетный отель «Финиш» сменился на хостел «Гнездо». И примеров таких десятки.

В-третьих, весь этот самострой — это тот самый мелкий бизнес, на котором держится вся экономика страны. И за каждым кафе, прокатом и сувенирной лавкой стоят обычные семьи мелких бизнесменов («барыг», как вы называете) и семьи тех, кто работает там. Кто-то даже специально продал квартиры в больших городах и приехал жить в Шерегеш", — ответили журналисты блогеру.

В одном блогер и журналисты солидарны: природа Шерегеша уникальна и может дать фору многим западным курортам.

Комментарии 12
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Илья
10 0
Зато Виталик всех макдаков и KFC сделал ))))
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34567
21 3
нашли кого обсуждать. Кто такой Золотухин? Это фотограф которого продвинули по блату снимать шишек. Cтатью платно продвигают в сети. Вся его статья это такой необоснованный и не аргументированный "снести и сжечь". Во второых Золотухин полностью работает на админку области и своего мнения у него нет в этом блоге. админка в свою очередь двигает в геш Прокудина который и говорит уже несколько лет что надо снести часть гостиниц . Нашли то обсуждать.
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вася
4 1
Зато Виталик всех макдаков и KFC сделал ))))
да виталик красавчик. он всей семьей там горбатится.там два места где с огня поесть вкусно ем всегда - у виталика и тетя геша на въезде. в макдачную я и в кузне сходить могу еще я блин бургеров не жрал на природе
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Дамблдор
7 1
макуте надо бы молиться на этот курорт, и делать всё, чтобы сверкал и искрился шерегеш, блин. туалеты например могли бы уж сделать. и про кафе прям на горе - я не понимаю как допустили вообще
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петя же
5 6
посмотрел я на фотки с геша и понял, что действительно, всё это смахивает на какой-то крым/сочи 80-х годов
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Венz
7 6
А это и не удивительно, когда у властей купили землю и строят, кто во что горазд. Тем более на природе.
В Новокузнецке почти таким же способом лепят магазинчики, забегаловки, пивнушки, офисы нотариусов, ломбарды, парикма ерские, риелторские и прочие гадюшники, как-придется, без оглядки на архитектурный замысел проектировщиков зданий и сооружений.
Чтобы такого не было необходимо изменить порядок разрешения вывода жил фонда под бизнес.
Сегодня чиновникам наплевать на всё, лишь бы деньги платили.
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Екарный Бабай
5 0
Шашлыки у Виталика самые лучшие. А Золотухин,одно слово что понос что золотуха.
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Читатель
9 4
Я тоже считаю, что Шерегеш это просто безобразие.
Посмотрите любой курорт в Альпах... видна культура отдыха, а здесь нагромождение непонятной архитектуры гостиниц с мизерными комнатами и отсутствием звукоизоляции. Зато цены держат на уровне горнолыжных курортов. Дивлюсь я ни поесть нормально, ни ..... а выложи реальные бабки!!!!!!!!!
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Вася
7 3
Колхоз "Шире Беш" как раз и рассчитан на местных "бомонд" и ТП, у которых лет пять назад была популярна фраза - "ты чёё, не катаешься что ли?". Помойная дырища с запросом на курорт. Курорт, КАРОЛ! )))))))))))))))))
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местный-2
6 0
Видать отрабатывает заказ "популярный кузбасский блогер"...кстати кто это?
Отдадут всю территорию кому-нибудь,что тут непонятного.
Не читал всю статью,может что упустил.
Медведев не зря приезжал....присматривал для своих куски хорошие,что еще можно отжать.
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Фёдор
3 3
Блогер молодец, правду резанул. Весь кузбасс сточная канава и шакалы кругом.
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-
4 0
90% так называемых отдыхающий в Шерегеше понтующиеся тупорылые тёлки и псевдо-райдеры, переодически листаешь Инстаграм, и такое ощущение складывается, что люди туда едут тупо понтонуться, у кого костюм краше и борд дороже. Что же сказать... время трендов!
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