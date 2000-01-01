Быстрая разрядка батареи — проблема, знакомая многим владельцам смартфонов. Однако некоторые гаджеты могут работать в течение долгого времени без «подкормки». Hi-Tech Mail.Ru протестировал батарею смартфонов и выбрал «долгожителей».

Дольше всех из рейтинга издания работает Oukitel K10000. В режиме разговора он продержится до 70 часов. Полностью зарядить гаджет можно за 4 часа. Этот гаджет журналисты тестировали в самых жёстких условиях: внутри морозильной камеры. Там за час просмотра видео у смартфона ушло всего 8% зарядки. А полностью «восстановит силы» гаджет за 4 часа зарядки.

Вторую строчку занял ASUS Zenfone Max (ZC550KL). При максимальной яркости экрана на нём можно смотреть видео через Wi-Fi в течение 10 с половиной часов. В режиме разговора он продержится примерно 37 часов. Есть недостаток: смартфон заряжается полностью 5 часов.

Далее идёт Acer Liquid Zest Plus, на котором можно непрерывно смотреть видео целых 9 часов. В режиме разговора гаджет протянет 1 день. Зарядится полностью за 2 часа и 20 минут.

Российский Highscreen Power Five Max занял в рейтинге четвёртую строчку. Видео в качестве HD на нём можно смотреть 23 часа 40 минут. В режиме разговора он продержится до 25 часов, а заряжается за 120 минут.

На пятом месте LG X Power. По словам производителей, его разработали специально для тех, кто долго не выпускает гаджет из рук. Без зарядки на нём можно смотреть ролики до 12 часов. В режиме разговора протянет до 22 часов. В среднем работает без «подкормки» двое суток.

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