Специалисты прогнозируют сложный паводок этой весной. Сильное половодье ожидается в Кузбассе и других субъектах Сибирского федерального округа.

В четверг, 9 февраля, руководители сибирских регионов в режиме видеоселектора обсудили готовность к периоду вскрытия рек и возможному паводку. С основным докладом выступил начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко, сообщает пресс-служба ведомства.

Прогнозы гидрологов пока неутешительные.

Неблагоприятное развитие паводковой ситуации возможно в 9 сибирских субъектах - в республиках Алтай, Хакасия, Тува, в Алтайском и Красноярском краях, в Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях. Специалисты определяют зоны возможных подтоплений буквально по каждому муниципалитету, — говорится в пресс-релизе регионального МЧС.

Отмечается, что практически все регионы уже начали подготовительные мероприятия — от оформления необходимых документов и заключения договоров до формирования финансовых и материальных резервов. В течение марта межведомственная комиссия Сибирского федерального округа побывает в каждом субъекте и окажет необходимую помощь властям на этапе подготовки.

В марте специалисты проведут масштабные тренировки для проверки готовности к реагированию и взаимодействию органов власти, профильных ведомств и экстренных служб. Традиционно на сибирских реках будут чернить, резать и взрывать лёд для его ослабления.