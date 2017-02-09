Учёные из Великобритании определили, кто останется в живых, если случится апокалипсис. Об этом пишет РИА Новости.

Самыми стойкими животными на Земле исследователи назвали морских губок. Они пережили все крупные массовые вымирания флоры и фауны и служили основными «реставраторами» разрушенных экосистем планеты.

Вполне возможно, что ядерная катастрофа или следующее массовое вымирание опять приведёт к тому, что выживут не тараканы или крысы, а губки. Они будут доминировать в морях Земли до тех пор, пока её экосистемы не восстановятся в шестой раз, — цитирует информагентство выдержку из статьи, опубликованной учёными.

Живучесть губок исследователи объясняют тем, что они могут жить при очень большом разбросе температур и в условиях почти нулевой концентрации кислорода. К тому же губки питаются частицами органики в океане. В случае массовой гибели других животных количество органической пищи резко увеличится.