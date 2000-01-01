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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

Мебельный магазин массово обманывает кузбассовцев

Сегодня 16:00
7203
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ostryak.com

Кузбассовцы массово жалуются на компанию «Оланд», которая продаёт мебель. Организация якобы не доставляет покупателям их товар.

В числе пострадавших — новокузнечанка Мария Шульц. Женщина заказала спальный гарнитур в ТЦ «Мамамебель». Товар от магазина «Трия» продавала компания «Оланд», утверждает Мария. Покупку стоимостью 81 000 рублей пришлось взять в кредит. Продавцы заверяли, что доставят заказ в середине декабря.

«Уже февраль, а мебели до сих пор нет. Звоним им, а они только обещают, что в четверг информация поступит, сообщим, и так с декабря. ООО «Оланд» находится в Кемерове. Первого февраля мы написали претензию, приехали на Транспортную, а там этот отдел перетянут лентой. Соседние продавцы объяснили, что лента уже неделю висит. Тогда мы поехали в ТЦ «Маяк» на Курако, а там уже вовсю работала полиция — проверяли договора.

Нам сказали ехать в полицию и писать заявление. Договора, которые были заключены в ТЦ «Мамамебель», организация вывезла в Кемерово", — рассказала ВашГород.ру Мария.

Сейчас Марии придётся платить немаленький кредит за товар, который она так и не получила. Приостановить договор вряд ли получится, ведь деньги уже переведены ООО «Оланд». Юристы посоветовали горожанке обратиться в суд. Мария также написала заявление в полицию. Обманутых организацией покупателей в городе много, утверждает женщина.

От мебельного магазина пострадали не только новокузнечане. Более 20 кемеровчан заказали у компании товар и так его и не получили, сообщили «Новости здесь. Кузбасс». Компания постоянно переезжает с места на место, а её официальные представители заявляют, что разбираются в вопросе.

В общей сложности кузбассовцам задолжали более 700 тысяч рублей, рассказали журналисты. А магазин «Трия» подтвердил, что «Оланд» был их партнёром и попросту подставил компанию.

Комментарий от полиции будет опубликован на ВашГород.ру в ближайшие дни.

Комментарии 8
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мм
1 0
Ну тогда и про магазин ООО Меркурий расскажите, что в мамамебель базировался, а после нового года куда-то по тихому свалил
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*
1 0
А мне кажется, что с самой фабрикой "Трия" что-то не так или им вечно не везет с партнерами. Заказали у представителей этой фабрики мебель и ждали с января по июнь. Кредит уже выплатили, а мебели все не было. На каждый звонок отвечали что-то вроде: "Ваша мебель не влезла в вагон" или "Мы сегодня кухни отгрузили, а когда будут гостиные, не знаем". Но в конечном итоге, все-таки привезли.
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Венz
7 0
Остается только ностальгически вспоминать об советской милиции, об ОБХСС...
В советские времена были приглажены, причесаны книги и фильмы про работу милиции, но милиция работала круто!
В сегодняшние времена полиция только в российских детективах и телесериалах работает круто и всех преступников ловит и уничтожает, а по факту...
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Лана
1 0
Так вот и мы с Меркурий пролетели......
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Александр
0 0
В посёлке Промышленная неизвестны таким же образом обманули таким же образом найти ни кого не могут
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Татьяна
2 2
Очень хорошая мебель Поволжья,всегда вовремя привозят(20рабочих дней) ни одного дня не просрочат,доставят в квартиру,и на следующий день сборка-безплатно, Всю мебель у них покупали.
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Cимочка
4 0
"Оланд" благополучно изменил название и продолжает работать в ТЦ Маяк на Курако. Владелец тот же, зовут Александром. Кстати, у него там еще отдел "Райтон" матрасы и кровати.
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горожанин
0 0
Очень хорошая мебель Поволжья,всегда вовремя привозят(20рабочих дней) ни одного дня не просрочат,доставят в квартиру,и на следующий день сборка-безплатно, Всю мебель у них покупали.
+1
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