Кузбассовцы массово жалуются на компанию «Оланд», которая продаёт мебель. Организация якобы не доставляет покупателям их товар.

В числе пострадавших — новокузнечанка Мария Шульц. Женщина заказала спальный гарнитур в ТЦ «Мамамебель». Товар от магазина «Трия» продавала компания «Оланд», утверждает Мария. Покупку стоимостью 81 000 рублей пришлось взять в кредит. Продавцы заверяли, что доставят заказ в середине декабря.

«Уже февраль, а мебели до сих пор нет. Звоним им, а они только обещают, что в четверг информация поступит, сообщим, и так с декабря. ООО «Оланд» находится в Кемерове. Первого февраля мы написали претензию, приехали на Транспортную, а там этот отдел перетянут лентой. Соседние продавцы объяснили, что лента уже неделю висит. Тогда мы поехали в ТЦ «Маяк» на Курако, а там уже вовсю работала полиция — проверяли договора.

Нам сказали ехать в полицию и писать заявление. Договора, которые были заключены в ТЦ «Мамамебель», организация вывезла в Кемерово", — рассказала ВашГород.ру Мария.

Сейчас Марии придётся платить немаленький кредит за товар, который она так и не получила. Приостановить договор вряд ли получится, ведь деньги уже переведены ООО «Оланд». Юристы посоветовали горожанке обратиться в суд. Мария также написала заявление в полицию. Обманутых организацией покупателей в городе много, утверждает женщина.

От мебельного магазина пострадали не только новокузнечане. Более 20 кемеровчан заказали у компании товар и так его и не получили, сообщили «Новости здесь. Кузбасс». Компания постоянно переезжает с места на место, а её официальные представители заявляют, что разбираются в вопросе.

В общей сложности кузбассовцам задолжали более 700 тысяч рублей, рассказали журналисты. А магазин «Трия» подтвердил, что «Оланд» был их партнёром и попросту подставил компанию.

Комментарий от полиции будет опубликован на ВашГород.ру в ближайшие дни.