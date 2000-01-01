п.с. но новость супер , уснуть не мог не зная мнения ускоглазых об наших "звездах",,,
Идеалы женской и мужской красоты у разных культур могут кардинально отличаться. Оказывается, признанные красавцы в России не находят восторга у зарубежных дам.
В сети появилось видео, где молодые японки оценили российских звёзд шоу-бизнеса. Их реакция удивила пользователей. Например, мечта многих россиянок, актёр Данила Козловский не показался девушкам красавцем. А вот телеведущий Максим Галкин, наоборот, вызвал бурный восторг.
«Улыбка шикарная», — вынесли вердикт японки. По их мнению, Галкин — кумир российской молодёжи.
Певца Сергея Лазарева девушки перепутали с байкером, а актёра Гошу Куценко и вовсе назвали бандитом. С ним, уверены японки, «лучше не пересекаться». А 21-летний блогер Ивангай, по их мнению, «совсем младенец».
«В целом нам нравится. Высокие, лица выразительные, и совсем не похожи на японцев», — заключили японки.
В конце видео девушки также высказались о характере россиян.
«Русские, они более чувствительные, что ли, тонкие натуры. Есть в них некая красота, в том числе душевная», — уверена одна из японок.
Как ранее рассказывал ВашГород.ру, в октябре 2016 года сайт знакомств для красивых людей назвал русских мужчин самыми непривлекательными.