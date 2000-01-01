Идеалы женской и мужской красоты у разных культур могут кардинально отличаться. Оказывается, признанные красавцы в России не находят восторга у зарубежных дам.

В сети появилось видео, где молодые японки оценили российских звёзд шоу-бизнеса. Их реакция удивила пользователей. Например, мечта многих россиянок, актёр Данила Козловский не показался девушкам красавцем. А вот телеведущий Максим Галкин, наоборот, вызвал бурный восторг.

«Улыбка шикарная», — вынесли вердикт японки. По их мнению, Галкин — кумир российской молодёжи.

Певца Сергея Лазарева девушки перепутали с байкером, а актёра Гошу Куценко и вовсе назвали бандитом. С ним, уверены японки, «лучше не пересекаться». А 21-летний блогер Ивангай, по их мнению, «совсем младенец».

«В целом нам нравится. Высокие, лица выразительные, и совсем не похожи на японцев», — заключили японки.

В конце видео девушки также высказались о характере россиян.

«Русские, они более чувствительные, что ли, тонкие натуры. Есть в них некая красота, в том числе душевная», — уверена одна из японок.

Как ранее рассказывал ВашГород.ру, в октябре 2016 года сайт знакомств для красивых людей назвал русских мужчин самыми непривлекательными.