Почти все жители России являются родственниками. Генетики выявили как минимум одного родственника у 83 процентов россиян.

К таким выводам пришли учёные российского медико-генетического центра. Они проанализировали генетические данные жителей страны с помощью ДНК-исследования. Подобную статистику отечественные генетики представили впервые, пишет «Российская газета».

По словам руководителя исследования, гендиректора центра Genotek Валерия Ильинского, человек наследует 50 процентов генов от матери и столько же — от отца. Новые технологии позволяют выявить родственников до десятого поколения. Это родство означает, что общий предок жил примерно 250 лет назад.

Пройти тест «Генеалогия» может каждый. Для этого нужно предоставить лаборатории образец своей слюны. Результаты исследования выводятся в личные кабинеты. Они представляют своего рода социальную сеть: содержат список найденных родственников с местом проживания, контактными данными и возможностью вести переписку. Кроме того, анализ позволит определить степень родства.

Отмечается, что больше всего образцов биоматериала поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя и Киева.

По словам учёных, поиск может быть важен в двух случаях: если человек одинок и стремится найти пусть далёкую, но всё же родню или просто интересуется историей своего происхождения. Во втором случае — это, как правило, люди после 30 лет, любящие путешествовать и знакомиться с культурой других народов.

Исследователи также создали специальный интернет-навигатор. По нему незнакомые родственники могут пообщаться онлайн, поделиться своей историей, воссоздать фамильное древо.

Тест «Генеалогия», говорят эксперты, — действительно полезный источник для тех, кто хочет подтвердить фамильные легенды, расширить свою семью или просто проследить историю рода.