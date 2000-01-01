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На девушку с ребенком с крыши упал снег: новокузнечанка обвиняет управляющую компанию

13 февраля 07:30
2815
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
УК "Объединение"

В Центральном районе Новокузнецка на голову женщины и ребёнка упала снежная глыба с крыши козырька. Об этом сообщила журналистам ВашГород.ру горожанка. Но в управляющей компании утверждают обратное. Инцидент произошёл 5 декабря 2016 года.

Девушка рассказала, что вышла из машины с ребёнком, подошла к двери подъезда на проспекте Октябрьский, 47, и в это время обрушилась снежная масса.

«Сложилось так, что когда были поменяны козырьки над подъездами (меняли бетонные на металлические), видимо, были проведены неправильные расчеты, и они оказались короче, чем сама площадка над подъездом. Поэтому когда ты подходишь к двери подъезда, чтобы набрать номер квартиры на домофоне, то твоя голова находится под краем того самого козырька. А если у тебя в руках спящий ребенок, лежащий головой на твоей левой руке, то голова ребенка находится далеко за пределами этого козырька. В момент набора номера квартиры, на нас с ребенком сошла наледь и снег с этого самого козырька», — сообщила журналистам ВашГород.ру.

Девушка отметила, что ребёнок не пострадал. Оставив, сына дома с бабушкой, девушка поехала на работу. Однако вскоре ей стало плохо. Была тошнота и очень и кружилась голова. Коллеги вызвали «скорую помощь», которая доставила новокузнечанку в больницу № 29.

«Самое интересное, что в скорой помощи мое состояние оценили как не очень хорошее, потому что я не могла быстро передвигаться, я была вся бело-зеленая от головных болей и тошноты. Приехав в санпропускник, отсидев там час, мне сделали рентген, результат которого кстати мне не отдали., и ЭХО, потом отправили домой не дав ни каких рекомендаций, сказав, что мол дырки у вас в голове нет, значит не болеете. Я человек, который страдает хроническим заболеванием ЦНС, мне противопоказаны не то что удары по голове, а просто малейшие волнения и скачек давления. Я обратилась к неврологу. После нескольких исследований моей головы, был поставлен диагноз, и в словах доктора четко прозвучало, ваш мозг сильно реагирует на раздражители, что является последствие сильного ушиба мягких тканей головы. Все исследования у меня зафиксированы. Все документы есть. Я находилась на больничном, сейчас на реабилитации», — отметила девушка.

Также новокузнечанка сообщила журналистам ВашГород.ру, что с ней связался директор управляющей компании «Объединение» Сергей Баскаков, чья жилконтора обслуживает данный дом.

«От него поступило предложение погасить мне 3 месячных платы за его УК, то есть вывоз мусора, капремонт и т. д. На что я естественно не согласилась. В разговоре с Сергеем от него прозвучала фраза, ну на вас же не с крыши снег упал! Что??? А видимо надо было, чтобы с крыши, и 2 трупа на снегу! Короче УК нашего города работают только в экстремальных ситуациях!!! Либо с трупом с пробитой головой, либо никак!», — подытожила девушка.

Также журналисты сайта ВашГород.ру связались с УК «Объединение», где нам сообщили, что девушка на них наговаривает, и ею движут меркантильные интересы.

«На первом видео на 19 секунде видно, как женщина заходит под козырёк — (левый верхний угол, захватывает край козырька, камера далеко) затем снег только сползает с арочного козырька. На голову ничего не падает. На данном арочном козырьке физически не скопится большое количество снега. На втором видео она спокойно садится за руль и уезжает. В приемном покое 29 больницы сказали что обращение ни о чем, так как если было что-либо серьезное, ее бы не отпустили. Попрошу отметить, что в телефонном разговоре с ней, она сказала: «дайте мне 50 тысяч рублей и забыли», — рассказал журналистам ВашГород.ру Сергей Баскаков.

Комментарии 38
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читатель
16 3
ВГ вы когда будете даты событий писать? запись на видео дата 2001г. Новость выложили сегодня. И когда же это было?
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Запись
2 9
Ну время наверное сбито, а также видно, что этой зимой было)))
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Горожанин
8 9
А козырьки побольше у ук веры нехватило поставить???
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Ольга
35 1
Козырёк шире крыльца, видимо девушку шарахнуло ещё раньше чем она зашла под козырек. Бабушка на фото вообще не понятно что позирует. То пишет глыба, то снежная масса, то голова ребёнка свисает за пределами козырька, то не свисает, в итоге дальше пишет что у нее хроническое заболевание ЦНС.
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Я в шоке
19 21
Да какая разница что с ней , хорошо ей или плохо... не нормально когда вот так на снег с крыши валит . И именно за это ук должна ответить. Сэкономили на чистке козырьков, платите ущерб. И не обязательно должны быть травмы. Достаточно испуга
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Павел Фомин
24 3
Уже не первый хочу обратить внимание на явно слабую, не соответствующую не статической, не динамической нагрузке, металлическую конструкцию козырька над подъездом.
Есть ли проект, или такие козырьки изготавливаются "на глазок"? Все ли возможные нагрузки учтены при изготовлении и монтаже? Соответствуют ли материалы? Что за специалисты выполняют работы и на сколько качественно?
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аватар
угу
38 4
Да какая разница что с ней , хорошо ей или плохо... не нормально когда вот так на снег с крыши валит . И именно за это ук должна ответить. Сэкономили на чистке козырьков, платите ущерб. И не обязательно должны быть травмы. Достаточно испуга
Барышня, сколько стОит ваш испуг?
Скажите, а от того, что снежинки с неба падают Вас испуг не одолевает?
И второе. Интересно, как Вы только машину водите с Вашими-то нервами? На дороге испугов такое количество, что от них в Вашем-то положении можно, похоже, умереть.
А может Вас прав лишить с Вашим диагнозом, как Мару? Она тоже своими диагнозами шантажировала.
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аватар
Я в шоке
3 29
Барышня, сколько стОит ваш испуг?
Скажите, а от того, что снежинки с неба падают Вас испуг не одолевает?
И второе. Интересно, как Вы только машину водите с Вашими-то нервами? На дороге испугов такое количество, что от них в Вашем-то положении можно, похоже, умереть.
А может Вас прав лишить с Вашим диагнозом, как Мару? Она тоже своими диагнозами шантажировала.
Вождение автомобиля не учавствовало в сходе снега с козырька, и отношения к испугу не имеет. Так что уважаемый ваш пример не имеет место быть. моральный вред – это нравственные или физические страдания, испытываемые гражданином при нарушении его личных неимущественных прав или иных нематериальных благ. Человек получил ряд неудобств от данной ситуации и ук должна платить за свои погрешности
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222
41 0
"Я человек, который страдает хроническим заболеванием ЦНС, мне противопоказаны не то что удары по голове, а просто малейшие волнения и скачок давления".

А это нормально, что такие люди, как эта девушка, ездят за рулём автомобиля?
А вдруг у неё "малейшее волнение" или "скачок давления"?
Таких надо прав лишать пожизненно.

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Ника
34 5
А ничего, что все эти события были еще в ноябре? и при этом дама эта не пострадала. А то что там выше пишет "я в шоке", про испуг, так жить вообще страшно, а если ветер или ураган ее в дороге застал, здесь кто должен отвечать за испуг? Просто дамочка видно хотела деньжат срубить, но номер не удался, вот и начала грязь кидать. Сейчас таких ушлых много, кто-то реально травмируется и там все решается нормально, а кто-то "испугался" и у них истерика, прям как у американских солдат, когда наши мимо пролетают, тоже истерика случается
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угу
20 0
Вождение автомобиля не учавствовало в сходе снега с козырька, и отношения к испугу не имеет. Так что уважаемый ваш пример не имеет место быть. моральный вред – это нравственные или физические страдания, испытываемые гражданином при нарушении его личных неимущественных прав или иных нематериальных благ. Человек получил ряд неудобств от данной ситуации и ук должна платить за свои погрешности
Барышня, так я не об этом ...
И не надо здесь Кодексы перепечатывать.
Я знаю, что такое моральные вред.
Вот только его наличие надо ещё доказать. Докажет - пусть платит виновный. Мне-то что? Я к этим крышам (козырькам) вообще не имею никакого отношения.
Я о другом. Я о своей безопасности пекусь. Вдруг мне попадётся на дороге та, у которой хроническое заболевание ЦНС и скачки давления от малейших волнений? Что тогда?
Ведь задавить же может(е?) ...
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...
17 0
Начала читать и первая мысль, которая пришла в голову - денег хочет срубить. Похоже, что так и есть.
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да-да
23 0
Барышня, так я не об этом ...
И не надо здесь Кодексы перепечатывать.
Я знаю, что такое моральные вред.
Вот только его наличие надо ещё доказать. Докажет - пусть платит виновный. Мне-то что? Я к этим крышам (козырькам) вообще не имею никакого отношения.
Я о другом. Я о своей безопасности пекусь. Вдруг мне попадётся на дороге та, у которой хроническое заболевание ЦНС и скачки давления от малейших волнений? Что тогда?
Ведь задавить же может(е?) ...
Может и наезд совершить, как не так давно совершил наезд на пешеходов на регулируемом пешеходном переходе на Курако в р-не ЖД вокзала водитель-эпилептик.
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аватар
Ирина
4 15
Барышня, так я не об этом ...
И не надо здесь Кодексы перепечатывать.
Я знаю, что такое моральные вред.
Вот только его наличие надо ещё доказать. Докажет - пусть платит виновный. Мне-то что? Я к этим крышам (козырькам) вообще не имею никакого отношения.
Я о другом. Я о своей безопасности пекусь. Вдруг мне попадётся на дороге та, у которой хроническое заболевание ЦНС и скачки давления от малейших волнений? Что тогда?
Ведь задавить же может(е?) ...
Вы сума посходили у неё ребёнок на руках был вообще-то!!!! Или надо было ему пострадать чтобы Вы по-другому заговорили!!! Не выполнение УК на лицо и она должна быть наказана!!! У меня двое детей и случись такое пришибла бы управляющего УК!!!! А из-за таких как Вы такие УК и существуют!!!
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аватар
Ольга
31 0
Вы сума посходили у неё ребёнок на руках был вообще-то!!!! Или надо было ему пострадать чтобы Вы по-другому заговорили!!! Не выполнение УК на лицо и она должна быть наказана!!! У меня двое детей и случись такое пришибла бы управляющего УК!!!! А из-за таких как Вы такие УК и существуют!!!
Читайте новость, автор пишет, что ребенок НЕ пострадал.
"Девушка отметила, что ребёнок не пострадал. "
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Екарный Бабай
14 0
Вы сума посходили у неё ребёнок на руках был вообще-то!!!! Или надо было ему пострадать чтобы Вы по-другому заговорили!!! Не выполнение УК на лицо и она должна быть наказана!!! У меня двое детей и случись такое пришибла бы управляющего УК!!!! А из-за таких как Вы такие УК и существуют!!!
Ирина а вы не сестра Татьяны?
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аватар
угу
45 0
Вы сума посходили у неё ребёнок на руках был вообще-то!!!! Или надо было ему пострадать чтобы Вы по-другому заговорили!!! Не выполнение УК на лицо и она должна быть наказана!!! У меня двое детей и случись такое пришибла бы управляющего УК!!!! А из-за таких как Вы такие УК и существуют!!!
Зачем так истерить-то? Спокойно никак?
А Вы с ума не посходили? Почему женщина, у которой хроническое заболевание ЦНС и бывают скачки давления от МАЛЕЙШИХ ВОЛНЕНИЙ (она сама призналась) водит машину? Почему она подвергает опасности не только других людей, но и даже собственного ребёнка? Как она права получила? И кто может исправить это? Её прав лишать надо.
Меня вот как-то больше это интересует?

Медицинские противопоказания к управлению ТС:
- Расстройства настроения (аффективные расстройства);
- Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройств;
Это лишь некоторые заболевания, при которых кандидата в водители не допустят к вождению на автомобиле.
Это не про неё? Нет?
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Читатель
17 0
Вы сума посходили у неё ребёнок на руках был вообще-то!!!! Или надо было ему пострадать чтобы Вы по-другому заговорили!!! Не выполнение УК на лицо и она должна быть наказана!!! У меня двое детей и случись такое пришибла бы управляющего УК!!!! А из-за таких как Вы такие УК и существуют!!!
ну если видите снег, сосульки - есть горячая линия для этих жалоб. Если получила травму или даже просто легкий удар тоже есть закон, пожалуйста в суд. Но доводить до абсурда ситуацию....она шла с ребенком, увидела испугалась... да у нас при таком раскладе можно вообще на каждом углу пугаться. А дома у нее, что все углы подушками прикрыты, чтоб не пугаться? А еще есть ст. 99 ГПК РФ, "истец, предъявивший неосновательный иск, или ответчик, заявивший неосновательный спор относительно иска, должен по решению суда выплатить другой стороне компенсацию за потерю времени." И в народе такие действия называют сутяжничество. А ГИБДД обратить внимание на данную особу, тк она с нарушением ЦНС, ездит за рулем.
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Я в шоке
2 17
Зачем так истерить-то? Спокойно никак?
А Вы с ума не посходили? Почему женщина, у которой хроническое заболевание ЦНС и бывают скачки давления от МАЛЕЙШИХ ВОЛНЕНИЙ (она сама призналась) водит машину? Почему она подвергает опасности не только других людей, но и даже собственного ребёнка? Как она права получила? И кто может исправить это? Её прав лишать надо.
Меня вот как-то больше это интересует?

Медицинские противопоказания к управлению ТС:
- Расстройства настроения (аффективные расстройства);
- Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройств;
Это лишь некоторые заболевания, при которых кандидата в водители не допустят к вождению на автомобиле.
Это не про неё? Нет?
А если бы , а если бы.... как бабки на лавочке. Какое отношение вообще к данной ситуации имеет управление тс? Есть факт схода снега с козырька на человека. Где факт того что она управляла тс и причинила кому то вред? Что значит бабла срубить? то есть когда управляйка рубит бабло с жильцов и не выполняет свои обязанности, это норма?У неё есть законное право получить компенсации с ук
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аватар
?
18 0
А если бы , а если бы.... как бабки на лавочке. Какое отношение вообще к данной ситуации имеет управление тс? Есть факт схода снега с козырька на человека. Где факт того что она управляла тс и причинила кому то вред? Что значит бабла срубить? то есть когда управляйка рубит бабло с жильцов и не выполняет свои обязанности, это норма?У неё есть законное право получить компенсации с ук
А при том, что людям с проблемами с ЦНС управлять ТС запрещено. Как она прошла медкомиссию?
А если она управляя машиной, как снег на голову упал, наедет на кого то?
Значит по отношению к ней УК или ЖКХ виноваты, а себе она оставляет право нарушать ПДД?
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я тоже в шоке ...
18 0
А если бы , а если бы.... как бабки на лавочке. Какое отношение вообще к данной ситуации имеет управление тс? Есть факт схода снега с козырька на человека. Где факт того что она управляла тс и причинила кому то вред? Что значит бабла срубить? то есть когда управляйка рубит бабло с жильцов и не выполняет свои обязанности, это норма?У неё есть законное право получить компенсации с ук
Дама, а это разве не Ваши слова:
"... Или надо было ему пострадать чтобы Вы по-другому заговорили!!! ..... У меня двое детей и случись такое пришибла бы управляющего УК!!!!"??!
Вы же первая начали "а если бы".

И второе. Где "факт схода снега с козырька на человека"?
Есть факт схода снега с козырька. Это да. Но вот то, что "на человека" - этот факт не доказан. Во всяком случае, на видео это не видно.
"У неё есть законное право получить компенсации с ук" ...
Компенсацию за что? За испуг? Так пусть получит. Докажет свой испуг и получит. Я разве против?

И про законное право. А у меня есть законное право не бояться этой женщины ... с гранатой? Она с заболеванием ЦНС ездит по улицам нашего города и подвергает опасности большое количество людей. И если снег на козырьке можно увидеть и обойти стороной, то подобных барышень с гранатами не обойдёшь. Её внезапный скачок давления от малейшего волнения предсказать никому невозможно.
Вот едет такая по улице и вдруг вспоминает, что забыла выключить утюг - и что тогда? А люди-то тут при чём?
Вот я и думаю, а не известить ли мне ГИБДД и прокуратуру о подобном водителе с гранатой? Информация-то я не я выдумала, а СМИ напечатало со слов самой героини. Пусть проверят.
Как говорят, лучше перебдеть, чем недобдеть. Здесь именно такой случай, Вам не кажется?
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житель
9 3
аферистка она с 1м снег упал и то скользом задел и все ноги отнялись , голова вава ,дайте денег и все у меня пройдет .
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Неудобный
5 0
Согласен, козырьки очень короткие, кто разрешил такие устанавливать?
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Серёга
1 9
аферистка она с 1м снег упал и то скользом задел и все ноги отнялись , голова вава ,дайте денег и все у меня пройдет .
Давай, сегодня в 17-00 у этого козырька встретимся и я тебе глыбу снега на голову скину - посмотрим на твою реакцию!
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Татьяна
4 8
Дама, а это разве не Ваши слова:
"... Или надо было ему пострадать чтобы Вы по-другому заговорили!!! ..... У меня двое детей и случись такое пришибла бы управляющего УК!!!!"??!
Вы же первая начали "а если бы".

И второе. Где "факт схода снега с козырька на человека"?
Есть факт схода снега с козырька. Это да. Но вот то, что "на человека" - этот факт не доказан. Во всяком случае, на видео это не видно.
"У неё есть законное право получить компенсации с ук" ...
Компенсацию за что? За испуг? Так пусть получит. Докажет свой испуг и получит. Я разве против?

И про законное право. А у меня есть законное право не бояться этой женщины ... с гранатой? Она с заболеванием ЦНС ездит по улицам нашего города и подвергает опасности большое количество людей. И если снег на козырьке можно увидеть и обойти стороной, то подобных барышень с гранатами не обойдёшь. Её внезапный скачок давления от малейшего волнения предсказать никому невозможно.
Вот едет такая по улице и вдруг вспоминает, что забыла выключить утюг - и что тогда? А люди-то тут при чём?
Вот я и думаю, а не известить ли мне ГИБДД и прокуратуру о подобном водителе с гранатой? Информация-то я не я выдумала, а СМИ напечатало со слов самой героини. Пусть проверят.
Как говорят, лучше перебдеть, чем недобдеть. Здесь именно такой случай, Вам не кажется?
ещё умнее не могла придумать? Я смотрю тут директор похоже всю управляющую компании подпрёг комментарии писать???
ответить
аватар
Кузнечанин
0 11
Если бы на мою жену снег упал хоть даже с метра, я бы этого доморощенного директора без лица оставил
ответить
аватар
А?
8 1
Давай, сегодня в 17-00 у этого козырька встретимся и я тебе глыбу снега на голову скину - посмотрим на твою реакцию!
тебе на голову упала глыба снега??!
или кому на голову она упала?
расскажи
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Екарный Бабай
13 3
Если бы на мою жену снег упал хоть даже с метра, я бы этого доморощенного директора без лица оставил
Еще один диванный воин,типа Сережки который встретиться с кем то хочет. Поди они с этой бабенкой вместе компанию на бабки разводят.
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аватар
я тоже в шоке ...
13 0
ещё умнее не могла придумать? Я смотрю тут директор похоже всю управляющую компании подпрёг комментарии писать???
Что именно "ещё умнее"? Умнее чего?
А по поводу УК, так все, кто против сутяжников высказывается, автоматически записывается такими, как ты, в штат предприятия с которого хотят срубить денег.
Так и с кондуктором было.
Ну а как же ... все должны быть на стороне "постадавшей" - испугавшейся морально настрадавшейся.
Так ведь, страдальцы?
ответить
аватар
ага .....
11 0
Если бы на мою жену снег упал хоть даже с метра, я бы этого доморощенного директора без лица оставил
На кого " снег упал хоть даже с метра "???
ответить
аватар
432
6 0
Если бы на мою жену снег упал хоть даже с метра, я бы этого доморощенного директора без лица оставил
Так ведь лицо оно и у тебя есть. Не думал об этом?
А вообще, кого прибило-то этим несчастным снегом? Чью жену?
Если бы, если бы ...
А если бы у бабушки было кое-что, она была бы дедушкой.
ответить
аватар
///
8 3
"Оставив, сына дома с бабушкой, девушка поехала на работу. Однако вскоре ей стало плохо. Была тошнота и очень кружилась голова...
«Самое интересное, что в скорой помощи мое состояние оценили как не очень хорошее, потому что я не могла быстро передвигаться, я была вся бело-зеленая от головных болей и тошноты.
Я обратилась к неврологу. После нескольких исследований моей головы, был поставлен диагноз, и в словах доктора четко прозвучало, ваш мозг сильно реагирует на раздражители, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕДСТВИЕМ СИЛЬНОГО УШИБА МЯГКИХ ТКАНЕЙ ГОЛОВЫ".

Вопрос:
Кто и когда ударил женщину по голове?
От чего у неё были головные боли и тошнота? От чего она была вся бело-зелёная? В неё ведь снег не попал. Грибочки на обед не ела?
Ох, что-то темнит эта особа. Говорит, что был поставлен диагноз, но какой - не говорит.
ответить
аватар
Тебенец
10 1
На фото человек наклоняется, чтобы набрать номер квартиры, жесть,зачем так искривляться то?специально так позирует на фото!ТЬФУ!
ответить
аватар
житель
4 3
Давай, сегодня в 17-00 у этого козырька встретимся и я тебе глыбу снега на голову скину - посмотрим на твою реакцию!
Сергей вы не подумавши пишите ? представьте на мгновение как я ваши слова и угрозу могу обернуть против вас!
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аватар
!
10 0
что касаемо ее диагноза прошу уполномоченных (ГАИ) проверить каким образом она получила права
ответить
аватар
Ольга
2 0
Сергей вы не подумавши пишите ? представьте на мгновение как я ваши слова и угрозу могу обернуть против вас!
Ахаха, вы комент некоего Сереги приняли за комент директора и попытались кинуть угрозу ещё сдоить денег?))) "обернуть против вас" ))))) диагноз у вас подтверждается))
ответить
аватар
Венz
1 1
Уже не первый хочу обратить внимание на явно слабую, не соответствующую не статической, не динамической нагрузке, металлическую конструкцию козырька над подъездом.
Есть ли проект, или такие козырьки изготавливаются "на глазок"? Все ли возможные нагрузки учтены при изготовлении и монтаже? Соответствуют ли материалы? Что за специалисты выполняют работы и на сколько качественно?
Да никто ничего не проверяет. делают из того что попадется, варят - режут заготовки кто придется. У них сегодня специалистов негде взять. чтобы образцы варили, катет шва правильно замеряли, личное клеймо имели и ставили, да и вообще, о чем дальше говорить!
Развелось сегодня контор "Рога и копыта", что за все берутся, лишь бы платили. И не важно на сколько профессионально они могут выполнить работу.
ответить
аватар
@
0 1
Да никто ничего не проверяет. делают из того что попадется, варят - режут заготовки кто придется. У них сегодня специалистов негде взять. чтобы образцы варили, катет шва правильно замеряли, личное клеймо имели и ставили, да и вообще, о чем дальше говорить!
Развелось сегодня контор "Рога и копыта", что за все берутся, лишь бы платили. И не важно на сколько профессионально они могут выполнить работу.
Зато диагнозы ставят.
ответить
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