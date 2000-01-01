В Центральном районе Новокузнецка на голову женщины и ребёнка упала снежная глыба с крыши козырька. Об этом сообщила журналистам ВашГород.ру горожанка. Но в управляющей компании утверждают обратное. Инцидент произошёл 5 декабря 2016 года.

Девушка рассказала, что вышла из машины с ребёнком, подошла к двери подъезда на проспекте Октябрьский, 47, и в это время обрушилась снежная масса.

«Сложилось так, что когда были поменяны козырьки над подъездами (меняли бетонные на металлические), видимо, были проведены неправильные расчеты, и они оказались короче, чем сама площадка над подъездом. Поэтому когда ты подходишь к двери подъезда, чтобы набрать номер квартиры на домофоне, то твоя голова находится под краем того самого козырька. А если у тебя в руках спящий ребенок, лежащий головой на твоей левой руке, то голова ребенка находится далеко за пределами этого козырька. В момент набора номера квартиры, на нас с ребенком сошла наледь и снег с этого самого козырька», — сообщила журналистам ВашГород.ру.

Девушка отметила, что ребёнок не пострадал. Оставив, сына дома с бабушкой, девушка поехала на работу. Однако вскоре ей стало плохо. Была тошнота и очень и кружилась голова. Коллеги вызвали «скорую помощь», которая доставила новокузнечанку в больницу № 29.

«Самое интересное, что в скорой помощи мое состояние оценили как не очень хорошее, потому что я не могла быстро передвигаться, я была вся бело-зеленая от головных болей и тошноты. Приехав в санпропускник, отсидев там час, мне сделали рентген, результат которого кстати мне не отдали., и ЭХО, потом отправили домой не дав ни каких рекомендаций, сказав, что мол дырки у вас в голове нет, значит не болеете. Я человек, который страдает хроническим заболеванием ЦНС, мне противопоказаны не то что удары по голове, а просто малейшие волнения и скачек давления. Я обратилась к неврологу. После нескольких исследований моей головы, был поставлен диагноз, и в словах доктора четко прозвучало, ваш мозг сильно реагирует на раздражители, что является последствие сильного ушиба мягких тканей головы. Все исследования у меня зафиксированы. Все документы есть. Я находилась на больничном, сейчас на реабилитации», — отметила девушка.

Также новокузнечанка сообщила журналистам ВашГород.ру, что с ней связался директор управляющей компании «Объединение» Сергей Баскаков, чья жилконтора обслуживает данный дом.

«От него поступило предложение погасить мне 3 месячных платы за его УК, то есть вывоз мусора, капремонт и т. д. На что я естественно не согласилась. В разговоре с Сергеем от него прозвучала фраза, ну на вас же не с крыши снег упал! Что??? А видимо надо было, чтобы с крыши, и 2 трупа на снегу! Короче УК нашего города работают только в экстремальных ситуациях!!! Либо с трупом с пробитой головой, либо никак!», — подытожила девушка.

Также журналисты сайта ВашГород.ру связались с УК «Объединение», где нам сообщили, что девушка на них наговаривает, и ею движут меркантильные интересы.

«На первом видео на 19 секунде видно, как женщина заходит под козырёк — (левый верхний угол, захватывает край козырька, камера далеко) затем снег только сползает с арочного козырька. На голову ничего не падает. На данном арочном козырьке физически не скопится большое количество снега. На втором видео она спокойно садится за руль и уезжает. В приемном покое 29 больницы сказали что обращение ни о чем, так как если было что-либо серьезное, ее бы не отпустили. Попрошу отметить, что в телефонном разговоре с ней, она сказала: «дайте мне 50 тысяч рублей и забыли», — рассказал журналистам ВашГород.ру Сергей Баскаков.