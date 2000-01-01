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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

Назначен новый глава Центрального района Новокузнецка

Сегодня 17:37
1818
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация Новокузнецка

С 13 февраля новым заместителем Главы города — руководителем администрации Центрального района назначен Николай Маслов, занимавший ранее должность начальника управления по вопросам жизнеобеспечения территории района.

Отметим, новый руководитель пришёл на смену Максиму Морозову, который ушёл с должности по собственному желанию, рассказывает издание со ссылкой на источник в городской администрации.

Николай Юрьевич Маслов имеет более 30 лет производственного опыта в сфере энергетики. Трудился на ЗСМК. Начал свою карьеру в 1983 году. В течение 10 лет прошел путь от машиниста котла до механика по эксплуатации энергетического оборудования. Последние два года работает в должности начальника управления по вопросам жизнеобеспечения территории Центрального района.

Комментарии 7
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Дали
1 0
Принимаем ставки. Через сколько уволят? Думаю, месяцев 9-10 продержится, потом сбежит.
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123
6 0
Работал бы дальше механиком-пользу приносил человечеству.
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Sv
5 3
Механик по эксплуатации энергетические оборудования! Интересная должность! Везде энергетики, а он механик! Прикольно!
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адвокат
4 0
(крик) Следующий!
Неее..Есть,другое МНЕНИЕ..ЭТОТ, ДЯДЯ построит ВСЕХ..Вооот..)
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1
3 0
Неее..Есть,другое МНЕНИЕ..ЭТОТ, ДЯДЯ построит ВСЕХ..Вооот..)
усталый у него вид...
только началось а он уже устал.
п.с. а строить он будет себе дачу..... или две.... или три...
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Ааааа
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А что за должность начальник жизнеобеспечения?
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