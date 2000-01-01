С 13 февраля новым заместителем Главы города — руководителем администрации Центрального района назначен Николай Маслов, занимавший ранее должность начальника управления по вопросам жизнеобеспечения территории района.

Отметим, новый руководитель пришёл на смену Максиму Морозову, который ушёл с должности по собственному желанию, рассказывает издание со ссылкой на источник в городской администрации.

Николай Юрьевич Маслов имеет более 30 лет производственного опыта в сфере энергетики. Трудился на ЗСМК. Начал свою карьеру в 1983 году. В течение 10 лет прошел путь от машиниста котла до механика по эксплуатации энергетического оборудования. Последние два года работает в должности начальника управления по вопросам жизнеобеспечения территории Центрального района.