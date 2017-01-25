Пользователи соцсетей с разных уголков планеты внимательно следят за жизнью крохотной бегемотихи по имени Фиона.

Фото опубликовано Cincinnati Zoo (@cincinnatizoo) Фев 2 2017 в 9:54 PST

Фиона родилась раньше срока на 6 недель, и сотрудникам пришлось взять на себя роль заботливых мам. Бегемотихе регулярно делают кислородные маски, кормят молоком из бутылочки и учат плавать. Всё это нужно для того, чтобы воссоединение малышки с мамой прошло как можно безопаснее.

Фото опубликовано Cincinnati Zoo (@cincinnatizoo) Янв 25 2017 в 12:28 PST

О всех успехах Фионы работники рассказывают в соцсетях. Маленькая бегемотиха уже сделала первые шаги и учится плавать. Она постепенно набирает вес.

Видео опубликовано Cincinnati Zoo (@cincinnatizoo) Фев 7 2017 в 9:47 PST

Видео опубликовано Cincinnati Zoo (@cincinnatizoo) Фев 5 2017 в 10:10 PST

Сотрудники зоопарка также поблагодарили всех, кто пожертвовал деньги на необходимые для заботы о Фионе вещи.

«Фиона делает успехи, но ей всё ещё нужна круглосуточная забота ветеринаров, уход и питание», — рассказали работники.

Фото опубликовано Cincinnati Zoo (@cincinnatizoo) Фев 9 2017 в 8:43 PST

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