Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
Кузбассовцев предупреждают о сильных морозах

В соцсетях волнуются за новорождённого бегемота из американского зоопарка

11 февраля 08:00
3240
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://www.segodnya.ua

Пользователи соцсетей с разных уголков планеты внимательно следят за жизнью крохотной бегемотихи по имени Фиона.

Фиона родилась раньше срока на 6 недель, и сотрудникам пришлось взять на себя роль заботливых мам. Бегемотихе регулярно делают кислородные маски, кормят молоком из бутылочки и учат плавать. Всё это нужно для того, чтобы воссоединение малышки с мамой прошло как можно безопаснее.

О всех успехах Фионы работники рассказывают в соцсетях. Маленькая бегемотиха уже сделала первые шаги и учится плавать. Она постепенно набирает вес.

Сотрудники зоопарка также поблагодарили всех, кто пожертвовал деньги на необходимые для заботы о Фионе вещи.

«Фиона делает успехи, но ей всё ещё нужна круглосуточная забота ветеринаров, уход и питание», — рассказали работники.

Ранее ВашГород.ру сообщал о зоопарках, которые решили узнать, чьи животные самые милые.

Комментарии 9
Добавить комментарий
аватар
Филя
9 0
И чего я не крохотный бегемот?
ответить
аватар
123
1 3
Мы чувствуем запах от волнения
ответить
аватар
123
1 3
В принципе пендосы всегда пахли
ответить
аватар
1
0 1
Родилась, чтоб всю жизнь прожить в клетке. (((
Кто-то этому рад?
ответить
аватар
Читатель
7 0
Родилась, чтоб всю жизнь прожить в клетке. (((
Кто-то этому рад?
Лучше, чем вообще не жить. Мы все тоже в определенной степени живем в клетке и тем не менее радуемся...
ответить
аватар
z
0 1
Да всем положить, кроме жуналистов, которые жуналистику в эмозо все превращают.
ответить
аватар
................!
1 0
Родилась, чтоб всю жизнь прожить в клетке. (((
Кто-то этому рад?
У них - не как у нас!
У нас таскаются по стране т.н. зоопарки, похабные клетки с замученным, истощенным зверьём. Хозяева обычно армяне. Был случай, писали в СМИ, когда они вообще бросили подопечных и скрылись.
У янкесов устраивают целые городки, занимающие большие площади, с условиями похожими на родные для содержащихся в них животных. И их зверюшки откормленней и крупней диких.
ответить
аватар
Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
1 1
Плевать на этого бегемота, НО! Учитесь делать шоу у американцев. Они делают шоу из всего. Как видим- получается!
ответить
аватар
?
0 0
Мы чувствуем запах от волнения
Может опять ветер с Ильинки?
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ