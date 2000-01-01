Независимые лаборатории из Австрии и Германии назвали лучшие антивирусы для ПК 2016 года.

Лаборатории провели ряд тестов и составили рейтинг по результатам. Австрийская назвала лучшим антивирусом 2016 года Avira Antivirus Pro 2016. Немцы же отдали первое место Norton Security 2016, пишет «Российская газета».

Впрочем, их соседи из Австрии не стали ограничиваться одним первым местом и создали блок «Выдающиеся продукты». Туда попали Bitdefender и российский Kaspersky Internet Security. Эксперты оценили их производительность, способность распознавать вирусы и удалять их.

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