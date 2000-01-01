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Названы лучшие антивирусы 2016 года

11 февраля 11:00
7146
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
new.terdu.uz

Независимые лаборатории из Австрии и Германии назвали лучшие антивирусы для ПК 2016 года.

Лаборатории провели ряд тестов и составили рейтинг по результатам. Австрийская назвала лучшим антивирусом 2016 года Avira Antivirus Pro 2016. Немцы же отдали первое место Norton Security 2016, пишет «Российская газета».

Впрочем, их соседи из Австрии не стали ограничиваться одним первым местом и создали блок «Выдающиеся продукты». Туда попали Bitdefender и российский Kaspersky Internet Security. Эксперты оценили их производительность, способность распознавать вирусы и удалять их.

Ранее ВашГород.ру сообщал о рейтинге смартфонов, которые дольше всего хранят заряд батареи.

Комментарии 5
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z
5 6
А накакуй нам знать что было вчера? Это истирическая рубрика?
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Такие Дела
7 2
Kaspersky Internet Security отправляет всё содержимое жёсткого диска пользователя в ФСБ.
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алекс
1 0

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андрей
1 0
5 год без "антивируса"всё отлично работает это как калгон от накипи нафиг не нужен
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