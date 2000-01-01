10 февраля в Кемерове открылся второй ресторан быстрого питания «Макдоналдс». Кафе находится в Рудничном районе.

Заведение расположилось на Шахтёров, 89. В нём 163 посадочных места в помещении и 40 на летней площадке. Водители могут заказать блюда через «МакАвто», не выходя из машины.

«МакАвто» будет работать круглые сутки, пишет «Газета Кемерова». А в самом кафе можно поесть с 7 утра до 12 часов ночи.

«Макдоналдс» на Шахтёров стал вторым заведением сети. Первое находится на Советском.