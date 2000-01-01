Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
Кузбассовцев предупреждают о сильных морозах
Гид по городу

В Кемерове открылся второй Макдоналдс

11 февраля 09:30
455
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
id.foursquare.com

10 февраля в Кемерове открылся второй ресторан быстрого питания «Макдоналдс». Кафе находится в Рудничном районе.

Заведение расположилось на Шахтёров, 89. В нём 163 посадочных места в помещении и 40 на летней площадке. Водители могут заказать блюда через «МакАвто», не выходя из машины.

«МакАвто» будет работать круглые сутки, пишет «Газета Кемерова». А в самом кафе можно поесть с 7 утра до 12 часов ночи.

«Макдоналдс» на Шахтёров стал вторым заведением сети. Первое находится на Советском.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
y
0 1
В Щемерово и нахлебников больше.
ответить
аватар
Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
2 0
В Щемерово и нахлебников больше.
Радуйся, что тебе дерьма меньше достанется!
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ