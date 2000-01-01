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Кузбассовцев предупреждают о сильных морозах

Кузбассовцев предупреждают о сильных морозах

11 февраля 12:30
7068
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
azerros.ru

10 февраля МЧС предупредило кузбассовцев о сильных морозах. Многие граждане получили смс-сообщения от спасателей.

«С 11 по 15 февраля ожидается минимальная температура до -36С. Единый телефон спасения -101», — передаёт SU слова МЧС.

В холода повышается нагрузка на отопительные и электрические приборы. МЧС советует быть максимально осторожными с огнём и следить за состоянием проводки. Автомобилистам не рекомендуют выбираться в дальнюю дорогу.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о прогнозе синоптиков на эти выходные.

Комментарии 4
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y
5 5
А как отписаться от МЧС? Мы и так знаем, что дороги опасны, скорая помощь во время не приедет. Вон даже медведёв сказал, у кого нет денег, вы там сами держитесь, как нибудь.
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
2 0
Кошак прикольный!
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..
0 0
Минимальная 36? А максимальная?
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алекс
0 0
Привет утырбаны, вы даже здесь вылезли....гоп, гей гоп, гоп, гей гоп, гоп гей гоп-:))))))
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