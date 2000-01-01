10 февраля МЧС предупредило кузбассовцев о сильных морозах. Многие граждане получили смс-сообщения от спасателей.

«С 11 по 15 февраля ожидается минимальная температура до -36С. Единый телефон спасения -101», — передаёт SU слова МЧС.

В холода повышается нагрузка на отопительные и электрические приборы. МЧС советует быть максимально осторожными с огнём и следить за состоянием проводки. Автомобилистам не рекомендуют выбираться в дальнюю дорогу.

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