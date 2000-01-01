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В Новокузнецке ночью произошло три пожара: есть погибшие

11 февраля 12:57
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
teenmp3.ru

В ночь с 10 на 11 февраля в Новокузнецке почти одновременно произошло 3 пожара.

Первый пожар произошёл в Кузнецком районе, на Бугарева, 4. Сигнал о возгорании станции техобслуживания поступил в 04.23 утра. Обошлось без пострадавших.

Два других пожара случились в Орджоникидзевском. На Мурманской пламя охватило подъезд двухэтажного дома № 39. Сигнал об этом поступил в 04.12. Пожарные спасли из горящего здания 10 человек, в том числе двое детей.

Одну женщину передали бригаде «скорой помощи». По пути в больницу она скончалась, рассказали ВашГород.ру в пресс-службе «11 отряда ФПС по Кемеровской области».

О подробностях второго возгорания в Орджоникидзевском районе не сообщается.

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