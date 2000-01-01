В Новокузнецке ночью произошло три пожара: есть погибшие
11 февраля 12:57
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В ночь с 10 на 11 февраля в Новокузнецке почти одновременно произошло 3 пожара.
Первый пожар произошёл в Кузнецком районе, на Бугарева, 4. Сигнал о возгорании станции техобслуживания поступил в 04.23 утра. Обошлось без пострадавших.
Два других пожара случились в Орджоникидзевском. На Мурманской пламя охватило подъезд двухэтажного дома № 39. Сигнал об этом поступил в 04.12. Пожарные спасли из горящего здания 10 человек, в том числе двое детей.
Одну женщину передали бригаде «скорой помощи». По пути в больницу она скончалась, рассказали ВашГород.ру в пресс-службе «11 отряда ФПС по Кемеровской области».
О подробностях второго возгорания в Орджоникидзевском районе не сообщается.