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Новокузнечанка пожаловалась на опасный проход к торговому центру

11 февраля 14:00
4986
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

В редакцию ВашГород.ру обратилась новокузнечанка. Юлия пожаловалась на отсутствие удобного и безопасного прохода к ТРЦ «Планета» со стороны Рембыттехника.

«Зимой в „Планету“ с остановки „Рембыттехника“ очень неудобно идти. В обход через боксы далеко и опасно, неизвестно, на кого там наткнёшься. Поэтому все идут так, по обочине, где очень скользко, можно упасть и улететь прямо под колёса. Так хоть бы сделали ограждения, чтобы не так страшно было идти», — сообщила новокузнечанка.

Комментарии 10
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Жека
8 9
Денег нет на очистку дороги, так что как говорят депутаты " начни с себя" лопату в руки и займись благоустройством, х*** ты ноешь)))
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Жека
1 4
Денег нет на очистку дороги, так что как говорят депутаты " начни с себя" лопату в руки и займись благоустройством, х*** ты ноешь)))
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Lena
4 0
18 ре и прям ко входу подвезут, всё для народа
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КоляYeti 11944
1 2
Надо натянуть трос и пустить фунекулёр, растояние не большое, тем более в ЕВРАЗи дохрена того добра - вот и пущай снабжат по партнёрской программе городу, всё рамно там под 6С дохрена чего утилизируют...
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Марина
9 1
Так от остановки "Рембыттехника" к "Планете" в принципе нет прямой дороги ни зимой, ни летом. Там путь железнодорожный... На что человек жалуется? Что правила нарушать неудобно?
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Читатель
13 2
Так от остановки "Рембыттехника" к "Планете" в принципе нет прямой дороги ни зимой, ни летом. Там путь железнодорожный... На что человек жалуется? Что правила нарушать неудобно?
А человек в принципе пытается объяснить, что не все удобно добираться до Планеты на 62 или спецмаршрутке, тк кто-то доезжает до Рембыттехники, а им что пересаживаться там на другой автобус до Планеты? Это проблема есть, и решать ее в первую очередь должен торговый центр, тк они заинтересованы в количестве посетителей. Чем более доступен центр тем больше клиентов. Вот и пусть подумают, как людям от рембыта комфортнее организовать проход. Да и автобусы вечером как-то не очень на Планете ходят, после 20-00 там уже уехать автобусом сложнее, а на том же рембыте у людей шанс уехать выше. А так приходится многим нарушать ПДД, но увы по необходимости
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не Х3Р ходить где неудобно ходить
4 0
А человек в принципе пытается объяснить, что не все удобно добираться до Планеты на 62 или спецмаршрутке, тк кто-то доезжает до Рембыттехники, а им что пересаживаться там на другой автобус до Планеты? Это проблема есть, и решать ее в первую очередь должен торговый центр, тк они заинтересованы в количестве посетителей. Чем более доступен центр тем больше клиентов. Вот и пусть подумают, как людям от рембыта комфортнее организовать проход. Да и автобусы вечером как-то не очень на Планете ходят, после 20-00 там уже уехать автобусом сложнее, а на том же рембыте у людей шанс уехать выше. А так приходится многим нарушать ПДД, но увы по необходимости
даешь планету каждому возле дома!
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БЫЛ ЕСТЬ И БУДЕТ!!! ПЛЕВАТЬ НА ЛЮДЕЙ ЭТО КРЕДО ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
0 3
Вы что не местная?? откуда такое хамство в сторону нашего образа выживания?!
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13
3 2
С Рембыта ходит бесплатный автобус. В чем проблема то?
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Митрич
7 5
С Рембыта ходит бесплатный автобус. В чем проблема то?
А проблема в том, что для определенной категории наших граждан что ни делай, хоть на руках каждый день в эту "Планету" носи - все одно будешь плохим.... Проблема ныть по любому поводу - у них в крови....
В самом деле, уж в "Планету"-то попасть - какая проблема? Что с Рембыта, что с ДОЗа - абсолютно никакой! Но уже от некоторых лично слышал нытье по поводу того что-де остановку ДОЗ нужно перенести ближе к мосту, чтобы топать меньше было, а то им "впадлу", и все это в обязательном порядке сопровождается воплями о "заботе" власти о народе.... :-)))
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