В редакцию ВашГород.ру обратилась новокузнечанка. Юлия пожаловалась на отсутствие удобного и безопасного прохода к ТРЦ «Планета» со стороны Рембыттехника.

«Зимой в „Планету“ с остановки „Рембыттехника“ очень неудобно идти. В обход через боксы далеко и опасно, неизвестно, на кого там наткнёшься. Поэтому все идут так, по обочине, где очень скользко, можно упасть и улететь прямо под колёса. Так хоть бы сделали ограждения, чтобы не так страшно было идти», — сообщила новокузнечанка.