Руководство «Макдоналдса» рассказало о самых популярных ресторанах в Сибири.

Из всего СФО больше всего клиентов кормят новокузнецкие и кемеровские рестораны «Макдоналдс».

«У нас лидирующие позиции занимают рестораны „Макдоналдс“ в Новокузнецке и Кемерове. Они буквально делят первенство между собой. Там где недостаточно много ресторанов, соответственно, там больше товарооборотаи большее количество гостей», — цитирует SU руководителей компании.

У новосибирских ресторанов «Макдоналдс» не так много клиентов, потому что там целых восемь точек сети. Горожане выбирают кафе, которое ближе к их дому.

Как уже писал ВашГород.ру, 10 февраля в Кемерове открылся второй «Макдоналдс». Планируется и третий ресторан в областной столице. В Новокузнецке кафе «Макдоналдс» пока тоже два. Об открытии следующего пока неизвестно.