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Гид по городу

Макдоналдс рассказал, какие рестораны популярней всего в Сибири

11 февраля 15:30
1209
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
m.favim.ru

Руководство «Макдоналдса» рассказало о самых популярных ресторанах в Сибири.

Из всего СФО больше всего клиентов кормят новокузнецкие и кемеровские рестораны «Макдоналдс».

«У нас лидирующие позиции занимают рестораны „Макдоналдс“ в Новокузнецке и Кемерове. Они буквально делят первенство между собой. Там где недостаточно много ресторанов, соответственно, там больше товарооборотаи большее количество гостей», — цитирует SU руководителей компании.

У новосибирских ресторанов «Макдоналдс» не так много клиентов, потому что там целых восемь точек сети. Горожане выбирают кафе, которое ближе к их дому.

Как уже писал ВашГород.ру, 10 февраля в Кемерове открылся второй «Макдоналдс». Планируется и третий ресторан в областной столице. В Новокузнецке кафе «Макдоналдс» пока тоже два. Об открытии следующего пока неизвестно.

Комментарии 9
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КоляYeti 11944
17 6
Самое вкусное приготовление дома, никаким ресторанным барыгам за тем не сравниться, а у каво жёны не умеют или НЕ ХОТЯТ приготовить вкусно покушать, заставляйте штудировать кулинарные книги, сайты - нехрен в забегаловках переплачивать невесть за што.
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Михаил
12 4
КоляYeti:
Самое вкусное приготовление дома, никаким ресторанным барыгам за тем не сравниться, а у каво жёны не умеют или НЕ ХОТЯТ приготовить вкусно покушать, заставляйте штудировать кулинарные книги, сайты - нехрен в забегаловках переплачивать невесть за што.
Коля, а самому вкусно готовить тяму не хватает?
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Имя есть
9 0
Макдональдс - ресторан? ??
Сродни соревнованию нашего 84-го лицея со всеми школами страны.
Зачем сравнивать круглое с зеленым?
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y
2 0
Весело было бы если бы они чужое болото хвалили бы.
Очень жаль, что из употребления еды делают культ, а не культуру. Хотя чему удивляться когда власть пилит сук на котором сидит.
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Шпили-вилли
8 12
Больше всего меня прикалывают комментарии, что здесь, что на сити, что мак и кфс полное амно, вредно, не вкусно и вообще, покупая "это" вы заправляете американские танки))) а потом приходишь в планету и видишь, где больше всего очередей (не там где супы, салаты и второе) и читаешь вот такую статистику.
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0 0

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0 0
Почему мой комментарий удалили? Я просто спросил у Коли откуда у него жена, ибо единственная его супруга - это его собственная правая рука
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Митрич
0 0
Почему мой комментарий удалили? Я просто спросил у Коли откуда у него жена, ибо единственная его супруга - это его собственная правая рука
коля кроме столовки ефраза ничего не видел лучше :-))...,
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Димон
7 3
Питаясь в маке вы спонсируете нато и смерти детей в Донецке, у кого нет детей и сострадания - могут продолжать...
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