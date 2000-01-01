Руководство «Макдоналдса» рассказало о самых популярных ресторанах в Сибири.
Из всего СФО больше всего клиентов кормят новокузнецкие и кемеровские рестораны «Макдоналдс».
«У нас лидирующие позиции занимают рестораны „Макдоналдс“ в Новокузнецке и Кемерове. Они буквально делят первенство между собой. Там где недостаточно много ресторанов, соответственно, там больше товарооборотаи большее количество гостей», — цитирует SU руководителей компании.
У новосибирских ресторанов «Макдоналдс» не так много клиентов, потому что там целых восемь точек сети. Горожане выбирают кафе, которое ближе к их дому.
Как уже писал ВашГород.ру, 10 февраля в Кемерове открылся второй «Макдоналдс». Планируется и третий ресторан в областной столице. В Новокузнецке кафе «Макдоналдс» пока тоже два. Об открытии следующего пока неизвестно.
Самое вкусное приготовление дома, никаким ресторанным барыгам за тем не сравниться, а у каво жёны не умеют или НЕ ХОТЯТ приготовить вкусно покушать, заставляйте штудировать кулинарные книги, сайты - нехрен в забегаловках переплачивать невесть за што.
Сродни соревнованию нашего 84-го лицея со всеми школами страны.
Зачем сравнивать круглое с зеленым?
Очень жаль, что из употребления еды делают культ, а не культуру. Хотя чему удивляться когда власть пилит сук на котором сидит.
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