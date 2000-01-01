Оказывается, почти половина наших болезней действительно из-за «нервов».

В 40% случаях к проблемам со здоровьям приводят стрессы, выяснили учёные. Эта теория существовала давно, однако доказать её удалось только сейчас. Об этом пишет Medikforum.

К примеру, из-за нервных переживаний человек может злоупотреблять сладостями и вызвать заболевания ЖКТ. Гнев повышает уровень кортизола и адреналина, что может привести к проблемам с сердцем и сосудами и так далее.

Специалисты советуют следить за своими эмоциями, но время от времени давать им выход. В период стрессов можно заниматься дыхательными упражнениями.

Ранее учёные выяснили, кто переживёт апокалипсис, как уже писал ВашГород.ру.