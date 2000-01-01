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Кузбассовцев предупреждают о сильных морозах

Учёные назвали причину, вызывающую 40% всех болезней

11 февраля 16:00
8133
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
thebigmansworld.com

Оказывается, почти половина наших болезней действительно из-за «нервов».

В 40% случаях к проблемам со здоровьям приводят стрессы, выяснили учёные. Эта теория существовала давно, однако доказать её удалось только сейчас. Об этом пишет Medikforum.

К примеру, из-за нервных переживаний человек может злоупотреблять сладостями и вызвать заболевания ЖКТ. Гнев повышает уровень кортизола и адреналина, что может привести к проблемам с сердцем и сосудами и так далее.

Специалисты советуют следить за своими эмоциями, но время от времени давать им выход. В период стрессов можно заниматься дыхательными упражнениями.

Ранее учёные выяснили, кто переживёт апокалипсис, как уже писал ВашГород.ру.

Комментарии 10
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
6 3
Чушь! Дамы более эмоциональны, а живут дольше.
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Свой
15 0
Все болезни от нервов.Только сифилис от удовольствия...
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хожу-брожу
7 0
Чушь! Дамы более эмоциональны, а живут дольше.
Нет, дамы гораздо более толстокожы, устойчивость к стрессам в них заложено природой.
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Читатель
1 0
Не от нервов, но причина в голове. Почитайте психосоматику - все сходится
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Марыся
3 0
любая избыточная эмоция вредит, каждая по своему, только иногда человек так с ней сроднился, что не замечает этого.....
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?
0 0
С нашими порядками какие могут быть здоровые нервы?
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Димон
2 0
Самая первая причина отравленный воздух, самая пагубная для организма ...
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алекс
0 0
Идиот у которого в комментах из за узости мышления только вата ,стадо не может в теме хоть как то объяснить как отравлен и чем отравлен, отсюда вывод- просто дурак проукраинский.
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Митрич
0 0
Идиот у которого в комментах из за узости мышления только вата ,стадо не может в теме хоть как то объяснить как отравлен и чем отравлен, отсюда вывод- просто дурак проукраинский.
алекс ты поскачи, кастрюлю не забудь
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