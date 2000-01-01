Быстрый темп жизни в городе диктует свои правила. Сегодня очень часто можно услышать от друзей фразу «Нет времени». На нас наваливается огромная кипа дел, большой объём информации, требований и правил.

Как в этой суматохе успевать нужное и не потеряться, ВашГород.ру разбирался с коучем центра «Шаг вперёд» Татьяной Лихограевой.

Самый главный бич всех «неуспевающих» — неправильная постановка цели, уверяет Татьяна. Научно доказано, что человек получает удовольствие, выполняя чёткие и понятные задачи. Когда мозг понимает, каким должен быть результат и верит, что результат достижим, в процессе действия начинает вырабатываться гормон «дофамин», обеспечивающий ощущение удовольствия. Но если мы не понимаем, как достичь цели или в чём будем измерять результат, радость сменяется беспокойством.

«Что делать? Ставить себе цели во всех значимых областях жизни — семья, работа, здоровье, отдых и достигать их. Одна из самых популярных методик постановки целей — SMART. Вкратце — цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой и со сроком исполнения. Когда есть критерии, нам легко измерить свою продуктивность. Мы всегда можем сказать, где мы находимся по отношению к цели, какой участок пути мы уже прошли и сколько осталось», — объяснила эксперт.

Вторая причина низкой продуктивности, рассказала коуч, дела «надо» вместо дел «хочу»:

«Кроме целей, которые вы хотите по-настоящему достичь, есть ещё большой список дел, которые делать «Надо». И если в делах «Хочу» мы черпаем энергию, то в делах «Надо» мы её теряем. Силы уходят на внутреннее сопротивление и борьбу с нежеланием заниматься этим делом. Что делать с «Надо»? Есть три варианта — отказаться, делегировать или превратить в привычку. Если вы никак не можете отказаться или передать это дело другому, то остаётся способ — превратить «Надо» в привычку и перестать тратить энергию на сопротивление. Механизм внедрения привычки — регулярное действие, соблюдение ритуала, вознаграждение. Повторяйте, пока делать это не станет легко".

Также мы не успеваем всё, что наметили, из-за привычки делать несколько задач сразу. Нам кажется, что это увеличивает продуктивность. Однако на деле всё не так. Мозг тратит гораздо больше энергии при переключении с одного вида деятельности на другую, чем во время выполнения понятных и знакомых ему действий.

«Проведите аудит задач, которые вы делаете ежедневно. Если есть что-то, что повторяется регулярно — планируйте под их выполнение определённые дни недели, и время дня. Объединяйте задачи с похожими действиями в блоки и делайте их „оптом“. В подходах между блоками отдыхайте и делайте что-то приятное для себя. Когда работаете, постарайтесь концентрироваться только на одной задаче и не отвлекаться на другие задачи и входящую информацию, пока не закончите», — советует Татьяна Лихограева.

Если хочется успевать всё, придётся отказаться от огромного количества планов, уверяет эксперт. Стоит осознать, что в сутках лишь 24 часа.

«Секретные технологии, которые помогают найти лишние пару часов в сутках — это миф, а реальность такова, что нам в любом случае придётся чем-то жертвовать, чтобы успевать больше за то же время. Научитесь говорить „нет“ и отказываться от лишних дел, которые мы взваливаем на себя», — рекомендует коуч.

И, наконец, последняя причина, «съедающая» нашу продуктивность — неумение расставлять приоритеты. Важно отметить, что ранее слово «приоритет» употребляли в единственном числе. Предполагалось, что он у человека один. Однако в современном темпе жизни это невозможно. Родные, друзья, начальники, коллеги постоянно подкидывают нам новые задачи.

В результате наши идеальные планы летят в урну, мы теряем контроль над списком своих приоритетов и хватаемся за первое, что попадается на глаза. А сложные и большие задачи, которые за один присест не одолеть, бесконечно переходят в конец списка и переписываются в ежедневнике.

«Стоит освоить инструмент «матрица эффективности». Суть её в том, что вы делите все задачи на четыре группы — срочное и важное, важное и не срочное, срочное и не важное и не важное и не срочное. Как правило, основное время мы проводим в третьей и четвёртой областях, предварительно «погасив пожар» в первой области - сделав то, что уже начало превращаться в угрозу. В область номер два, где находятся большие и долгосрочные задачи, которые обеспечат наше благополучие в будущем, мы заглядываем редко.

Главный «секрет» того, чтобы всё успевать — начинать планирование и работу с области номер два, где находится важное и не срочное. И найти способ уделять этим делам время каждый день. Выполняя необходимые действия понемногу каждый день, вы можете существенно снизить количество дел в области «важные и срочные». А что делать с делами в третьей и четвёртой областях? Это ведь ими в основном занят наш день, это о них мы говорим — сделали 30 дел и ни одного из запланированных. Входящие звонки, на которые можно было не отвечать или сократить время разговора до минимума, сёрфинг в соцсетях, ответы на письма, на которые можно было ответить позже, «трёп» с коллегами. Чтобы успевать главное, от этих дел придётся отказаться совсем", — уверена Татьяна.

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