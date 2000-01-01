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Пить чай с молоком опасно для здоровья — учёные

Сегодня 08:00
17085
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
uawomen.ru

Пить чай, разбавленный молоком, очень вредно. Об этом сообщает «ФАН» со ссылкой на учёных из Европы, где такой напиток является традиционным.

По словам экспертов, чай и молоко — несовместимые компоненты. Исследователи выяснили, что чай с молоком пагубно влияет на организм. Речь идет, в частности, о пищеварительной системе. Смесь этих двух напитков может привести к тому, что у человека появятся камни в почках.

Научные работники рекомендуют пить чай с лимоном, а кофе с молоком, в этом случае можно насладиться приятным вкусом напитка без нанесения вреда своему здоровью.

Комментарии 16
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Сталин
25 11
а гомосекам долбить друг друга в толерантной европе не вредно? Смесь двух однополых не вредно для здоровья?

Лучше Кофе с Молоком!
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Ольга
19 3
Ужас....ученых послушать так и жить нельзя скоро станет.Чего бы не коснулись ВСЁ вредно.
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Фыва
8 3
Всё равно нас не существует в их вселенной, пейте чай с молоком спокойно.
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Леонора
3 3
Ученым быть тоже вредно,вредно для нашего же здоровья.
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ВГ, вы, конечно, авторитетное издание. Почти как Мурзилка
8 2
но почему вы всегда перевираете перепечатки?
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y
5 1
но почему вы всегда перевираете перепечатки?
А они по другому не умеют, нет у них своего разиума.
Более того у жуналистов, какие то свои выдуманные безымянные фейковые ученые. Хорошо, что настоящие ученые, либо профи из образования не читают Вг.
Лажа одним словом.
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Медведев
9 7
Кушать вообще вредно ))...., вы держитесь там !))
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чужой
5 4
Кушать вообще вредно ))...., вы держитесь там !))
Тебе не надоело? Достал уже.
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ага
0 4
Кушать вообще вредно ))...., вы держитесь там !))
Не кушать, а есть.
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ага
2 1
Бабушка моего мужа постоянно пила чай с молоком и дожила до 95-ти лет.
Моей свекрови сейчас 81-ый год. Чай без молока вообще не пьёт.
А чтобы с лимоном ... так вообще никогда.
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пенсионер
3 1
Одно только не пометили, что пить вредно тогда , когда "молоко +чай" подделка. А в нынешние времена всё кругом подделка, но если не считать подаваемые продукты нашему президенту и "любимому шутнику Медведёву." Так что глупцы не гоните пургу.
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?
1 0
Куда исчез коммент про вг с протухшей "новостью" от ФАН от 20 сентября 2016года?? Спрячь свои шаловливые ручонки в карманы модерНатор(ша).
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z
1 0
учёным всё вредно, а сами что едя и пьют нитересно? за чем открываються всё новые иновые магазины? навсю продукцию наложели табу, и имбы не пришлось не чего иследовать и люди жилибы спокойно и не думали сегодня отравятся или останутся живыми.........
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
4 0
Одно радует, что никто пока этим "учёным" не предложил борща со сметаной
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Медведев
3 2
Тебе не надоело? Достал уже.
Я достал ?! - Так sosi ! ))
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