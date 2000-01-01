Пить чай, разбавленный молоком, очень вредно. Об этом сообщает «ФАН» со ссылкой на учёных из Европы, где такой напиток является традиционным.

По словам экспертов, чай и молоко — несовместимые компоненты. Исследователи выяснили, что чай с молоком пагубно влияет на организм. Речь идет, в частности, о пищеварительной системе. Смесь этих двух напитков может привести к тому, что у человека появятся камни в почках.

Научные работники рекомендуют пить чай с лимоном, а кофе с молоком, в этом случае можно насладиться приятным вкусом напитка без нанесения вреда своему здоровью.