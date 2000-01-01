Сирийские военные при поддержке российской авиации освободили населенный пункт Тадеф, который является наиболее укрепленным форпостом «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).

«В результате наступления сирийские правительственные войска вышли на согласованную с турецкой стороной линию разграничения», — передаёт слова Минобороны «Российская газета».

Сирийские войска в ходе боевых действий ликвидировали более 650 террористов и несколько единиц боевой техники. Кроме того, была взята под контроль дорога в направлении города Ракка, по которой осуществлялось снабжение вооружением и боеприпасами формирований ИГ в городе Эль-Бабе.