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Кузбассовцев предупреждают о сильных морозах

Сирийские войска и ВКС России разбомбили самый укрепленный форпост террористов

Сегодня 09:30
2898
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fototelegraf.ru

Сирийские военные при поддержке российской авиации освободили населенный пункт Тадеф, который является наиболее укрепленным форпостом «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).

«В результате наступления сирийские правительственные войска вышли на согласованную с турецкой стороной линию разграничения», — передаёт слова Минобороны «Российская газета».

Сирийские войска в ходе боевых действий ликвидировали более 650 террористов и несколько единиц боевой техники. Кроме того, была взята под контроль дорога в направлении города Ракка, по которой осуществлялось снабжение вооружением и боеприпасами формирований ИГ в городе Эль-Бабе.

Комментарии 27
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Сталин
35 1
ложь и пропаганда. Простым людям в России от этого не холодно и не горяо. Зато олигархи России и друзья ПУ заинтересованы. Там ИХ нефть и ИХ бабло
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як
0 0
ложь и пропаганда. Простым людям в России от этого не холодно и не горяо. Зато олигархи России и друзья ПУ заинтересованы. Там ИХ нефть и ИХ бабло
мне кажется, что больше самореализация.
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Сергей
11 5
ложь и пропаганда. Простым людям в России от этого не холодно и не горяо. Зато олигархи России и друзья ПУ заинтересованы. Там ИХ нефть и ИХ бабло
Глупый ты человек...
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Татьяна
11 4
Опять наверно дети пострадали
Твои что ли ?
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правильно, Танюша
1 2
Твои что ли ?
разбомбить их всех к *уям. Господь потом разберется, где чьи.
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y
2 0
разбомбить их всех к *уям. Господь потом разберется, где чьи.
Ну и где тогда военным силам РФ оттачивать свои боевые навыки и технологии?
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Ужас модера Сити-Н
7 0
Я конечно всё понимаю:там война,смерть,голод и т.д. Только вот прежде чем помогать другим народам,для начала в своей стране порядок навелибы. У нас детей правительство не лечит,за то Рён ТВ и 5 канал выклянчивают на лечение онкобольных,молодым семьям никакой помощи,хомут ипотечный только. Короче полный пи..ц,все не перечислить.
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Димон
6 1
А укрофашистов когда бомбить будут, сколько в Донецке детей еще погибнуть должны ?
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алекс
16 5
Цена на нефть зависит и от ВКС России в Сирии в том числе, чем она выше тем больше наполняемость федерального бюджета, вам тем утырганам которые здесь постят хоть голову чеши этого не понять, ну или вы не хотите этого понимать, деньги чужие считайте у своих аллигархов на своей Родине, всё привет маразматики-:)))
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-:)))
6 0
Цена на нефть зависит и от ВКС России в Сирии в том числе, чем она выше тем больше наполняемость федерального бюджета, вам тем утырганам которые здесь постят хоть голову чеши этого не понять, ну или вы не хотите этого понимать, деньги чужие считайте у своих аллигархов на своей Родине, всё привет маразматики-:)))
У старого мapaзмaтикa очередной сеанс медитации перед зеркалом что он не вата? -:)))
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юстас алексу
3 0
Цена на нефть зависит и от ВКС России в Сирии в том числе, чем она выше тем больше наполняемость федерального бюджета, вам тем утырганам которые здесь постят хоть голову чеши этого не понять, ну или вы не хотите этого понимать, деньги чужие считайте у своих аллигархов на своей Родине, всё привет маразматики-:)))
Граматешку подтяни.
Стремно читать такого безграмотного ымперца.
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хаха
0 0
Граматешку подтяни.
Стремно читать такого безграмотного ымперца.
алексу-митричу накатывает с раздвоением личности в преддверии весны.
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(((((
0 0
А укрофашистов когда бомбить будут, сколько в Донецке детей еще погибнуть должны ?
Умник точно знает что в ответ они бомбить не будут? Упыри жаждут развязывания крупномасштабной войны?
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алекс
0 0
А есть разница?
Есть дурачёк, когда твоих грохнут ты её почувствуешь-:)
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алекс
20 0
Ооооо, привет мастурбаны,я вас всегда всех делаю и делать буду мля-:)))))))))))))))))
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))))))))))))))))))))
0 0
Ооооо, привет мастурбаны,я вас всегда всех делаю и делать буду мля-:)))))))))))))))))
ВГ сегодня из главных своих калибров пуляет?! ))))))))
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алекс
0 0
ВГ сегодня из главных своих калибров пуляет?! ))))))))
Осёл ты заблудился, Вг тут ни причём, ВГ просто мой коммент на писал здесь, а калибр засунь себе в очко и нажми спусковой крючок......фу мля как представил что может быть, какая вонь, запах говна и крови в перемежку и кишки под танками жёлтые
, жёлтые и их ссука забирать не дают.
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123
0 0
Есть дурачёк, когда твоих грохнут ты её почувствуешь-:)
Камшот со рта подотри прежде чем на люди выходить
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Z
0 0
Ооооо, привет мастурбаны,я вас всегда всех делаю и делать буду мля-:)))))))))))))))))
Ты зачем в Новоильинском районе с пятого этажа прыгал?
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алекс
0 0
Камшот со рта подотри прежде чем на люди выходить
Кто в чём признался в том и обосрался,видимо тебе часто это приходиться делать но и оно так и понятно 1+2+3, шестёрка, а шестёрке по жизни не только камшот слизывать и зпроглатывать, но и в анус давать, удачи в твоём жизненном кредо-:))))))))
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алекс
0 0
Оооооо, крымнаш, игил в Сирии отбомбили, Донбасс и Луганск защитили, НЕФТЬ В ЦЕНЕ РАСТЁТ, Россия процветает и территориями прирастает, привет хохлы как вам такой коммент пукан не расколол???
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Акрихин
0 0
Оооооо, крымнаш, игил в Сирии отбомбили, Донбасс и Луганск защитили, НЕФТЬ В ЦЕНЕ РАСТЁТ, Россия процветает и территориями прирастает, привет хохлы как вам такой коммент пукан не расколол???
Явно больше поллитры.........)))
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................!
0 0
Опять наверно дети пострадали
Они турецкую союзную военную группу умудрились накрыть.
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алекс
0 0
Явно больше поллитры.........)))
У кого? У тебя или у меня или у нас двоих, смотри не запутайся-:)))
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алекс
0 0
Они турецкую союзную военную группу умудрились накрыть.
Ооооооо, господин хохол,координаты дали сами турецкие военные для российских ВКС, в эту точку попали несколько турецких военных случайно, это господин хохол прямо как на линии соприкосновения у вас в Киеве, один раз бахнул и сотни жителей в Донбассе мертвы, другой раз бахнул и дети Донбасса умылись кровью, третий раз бахнул и ОБСЕ ОКОПАЛИСЬ ТУТ ЖЕ.
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