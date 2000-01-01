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Из новокузнецкого аэропорта начнут летать 5 новых рейсов

Сегодня 11:00
7140
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
www.aerokuz.ru

Аэропорт Новокузнецка открывает новые рейсы в летний сезон. Самолёты начнут совершать вылеты до Новосибирска, Красноярска, Симферополя, Сочи и Анапы.

«C 13 июня 2017 года по маршруту Анапа-Новокузнецк-Анапа на комфортабельных самолетах Боинг 737−800. C 17 июня 2017 года по маршруту Сочи-Новокузнецк-Сочи на комфортабельных самолетах Боинг 737−800», — сообщается на сайте аэропорта.

Отметим, Открыта продажа во всех авиакассах. Так, в Анапу билет стоит от 13 тысяч рублей, до Сочи — 17 тысяч.

Комментарии 11
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1
7 4
В одну сторону скорее всего 13 тыс, исправьте, только вот не вижу где эти билеты?????
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Здравствуйте
1 0
В одну сторону скорее всего 13 тыс, исправьте, только вот не вижу где эти билеты?????
Новосибирска и Красноярска нет.
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Иван
2 1
В одну сторону скорее всего 13 тыс, исправьте, только вот не вижу где эти билеты?????
Эти билеты наверное уже распродали. Мы когда в Крым летали 16 тысяч за билет в оба конца отдавали, только мы билеты в январе покупали, чтобы в сентябре улететь
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Шпили-вилли
3 0
В одну сторону скорее всего 13 тыс, исправьте, только вот не вижу где эти билеты?????
Да, 12850 это в одну сторону на июнь, авиасэйлс выдает
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1
3 1
Компания Алроса в оба конца Анапа-Новокузнецк 26700!!!! Перед тем как писать статью, проверяйте данные
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2
3 0
В одну сторону скорее всего 13 тыс, исправьте, только вот не вижу где эти билеты?????
Билеты,есть. И вы правы,13000 в один конец. Да еще и пересадка в Москве(((
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1
3 0
Билеты,есть. И вы правы,13000 в один конец. Да еще и пересадка в Москве(((
С пересадкой в Москве 10500 в одну сторону можно улететь
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2
3 0
В.Г как всегда ,лишь бы что то написать(((
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олег
5 13
лучше бы в тай рейсы пустили. хоть не жалко 30 тыр и больше отдать. до сих пор плююсь с этим крымом- грязные пляжи, совковое убожество, про сервис вообще молчу. ближайший магазин полчаса ходьбы
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Ветер
1 0
нет прямого рейса в крым...только через москву ...23000т...туды-сюды!!
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Димон
8 6
Москва-Сочи 3000 рублей -туда и назад, а челядь пусть летает за 26700 в одну сторону...., накуй мне ваш краснодарский край с такими ценами, отдыхали уже, денег оставили как на Мальдивах не меньше ))
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