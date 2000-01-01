Аэропорт Новокузнецка открывает новые рейсы в летний сезон. Самолёты начнут совершать вылеты до Новосибирска, Красноярска, Симферополя, Сочи и Анапы.

«C 13 июня 2017 года по маршруту Анапа-Новокузнецк-Анапа на комфортабельных самолетах Боинг 737−800. C 17 июня 2017 года по маршруту Сочи-Новокузнецк-Сочи на комфортабельных самолетах Боинг 737−800», — сообщается на сайте аэропорта.

Отметим, Открыта продажа во всех авиакассах. Так, в Анапу билет стоит от 13 тысяч рублей, до Сочи — 17 тысяч.