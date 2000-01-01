В Белове автобус НЕФАЗ насмерть сбил пешехода. ДТП произошло 10 февраля на улице Юбилейная рядом с домом № 16.

«По предварительным данным водитель автобуса НЕФАЗ5299 совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Также отмечается, что при оформлении дорожно-транспортного происшествия зафиксированы недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети.