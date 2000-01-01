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Автобус сбил насмерть пешехода на «зебре» в Кузбассе

Сегодня 11:30
6135
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gibdd102.ru

В Белове автобус НЕФАЗ насмерть сбил пешехода. ДТП произошло 10 февраля на улице Юбилейная рядом с домом № 16.

«По предварительным данным водитель автобуса НЕФАЗ5299 совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Также отмечается, что при оформлении дорожно-транспортного происшествия зафиксированы недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети.

Комментарии 9
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y
6 8
Ужас какой, видишь надпись на автобусе евразь или от бугернатора, не ходи через пешеходный.
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6+1
18 5
Города переполнены транспортом. Их пропускная способность не рассчитана на такое количество ТС. Никакие дорожные знаки, светофоры, разметки попросту не эффективны при такой перегрузке. Их часто игнорируют. Пешеходам не остается места, их вытесняют уже даже с тротуаров, скверов, газонов, детских придомовых площадок. Везде самопальные парковки, долговременные стоянки, саморазрешенные подъезды для подвозки товаров и оборудования к киоскам, магазинчикам, офисам, ТЦ, ТРЦ, различным административным зданиям, больницам, судам, банкам и проч. которые самовольно отгораживают и захватывают территории по которым раньше свободно передвигались пешеходы. Даже детей стали возить на автомобилях в дошкольные и учебные учреждения. По городу, не смотря на запрещающие знаки, не понятно по чьему разрешению, разъезжают гигантские фуры, карьерные самосвалы..., того и гляди БЕЛАЗы пойдут.
Сегодня просто ходить своими ногами стало опасно.
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олег
6 3
а почему не пишите про аварию возле остановки дома быта, утром в пятницу, там даже движение перекрыли
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алекс
0 2
Ужас какой, видишь надпись на автобусе евразь или от бугернатора, не ходи через пешеходный.
Ты парень просто дурачок с большой буквы, причём здесь надпись на автобусе?
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Анонимный пользователь
2 6
В БеловО
Учи грамматику))
Если говорить о классической литературной норме, то наименования населенных пунктов, которые происходят из славянских языков и оканчиваются на -ево, -ово, -ино, -ыно, склоняются, то есть изменяются по падежам. Поэтому правильным будет сказать: в Кемерове, из Кемерова.
Именно такое употребление мы встретим в речи грамотных людей, дикторов, а также в письменных текстах, особенно принадлежащих официально-деловому и научному стилям.
Однако, если перед таким географическим именем стоит родовое слово, то склонять его не нужно. Таким образом, получаем: в городе Кемерово, из города Кемерово.
В то же время в последние десятилетия прослеживается тенденция ********** такие топонимы в несклоняемом виде. В большей степени она проявляется в разговорной речи, но уже проникает и в письменную. Уже сейчас некоторые лингвисты признают такое употребление вариантом нормы.
Парадоксально, но более строгое, более правильное склоняемое употребление многими носителями языка в настоящее время воспринимается как ошибочное.
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все там будем
0 0
"По итогам 2016 года благодаря нашей совместной работе с муниципальными образованиями, ГИБДД, надзорными службами, мы добились того, что количество ДТП у нас снизилось практически на 6%. Самый хороший показатель – у нас почти на 22% сократилась гибель людей на дорогах. В прошлом году мы потеряли на 95 человек меньше. Это тот самый эффект, ради которого мы работаем" - заместитель губернатора Кемеровской области Анатолий Лазарев
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Остается лишь добавить - Кузбасс занимает 32 место в рейтинге безопасности дорог. Т.е., если перевести на русский, - регион с недостаточной безопасностью.
Граждане, будьте внимательны на наших дорогах.
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Таня
3 1
Потому что пешеходы бывают либо быстрые либо мёртвые, башкой надо крутить когда переходишь, а не нестись как господь Бог по расступившимся волнам!!!
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Михаил
0 2
Учи грамматику))
Если говорить о классической литературной норме, то наименования населенных пунктов, которые происходят из славянских языков и оканчиваются на -ево, -ово, -ино, -ыно, склоняются, то есть изменяются по падежам. Поэтому правильным будет сказать: в Кемерове, из Кемерова.
Именно такое употребление мы встретим в речи грамотных людей, дикторов, а также в письменных текстах, особенно принадлежащих официально-деловому и научному стилям.
Однако, если перед таким географическим именем стоит родовое слово, то склонять его не нужно. Таким образом, получаем: в городе Кемерово, из города Кемерово.
В то же время в последние десятилетия прослеживается тенденция ********** такие топонимы в несклоняемом виде. В большей степени она проявляется в разговорной речи, но уже проникает и в письменную. Уже сейчас некоторые лингвисты признают такое употребление вариантом нормы.
Парадоксально, но более строгое, более правильное склоняемое употребление многими носителями языка в настоящее время воспринимается как ошибочное.
Вы достали филологи ху..вы, сидите на своих тематических сайтах и учите друг друга грамматике.
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