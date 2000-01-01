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Новокузнечанке продали ветчину с несъедобной начинкой

Сегодня 11:59
1307
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте "Новокузнецк ОНЛАЙН"

Новокузнечанка рассказала в социальных сетях, что приобрела в магазине «Мария-Ра» ветчину с целлофановым пакетом внутри.

«Вот такая ветчина в „Мария-ра“, хотя магазин тут, думаю, не при чем))) фабрика Алтайская) Целлофановый мешок. Обменяли, кстати, без проблем (прим. ред. орфография и пунктуация автора сохранены)», — сообщила новокузнечанка Алина.

Некоторые читатели посоветовали обратиться девушки в Роспотребнадзор. «Магазин тут не причем это однозначно, но деньги следует забрать конечно. И обратиться в потребнадзор», — написал один из комментаторов.

Комментарии 6
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олег
11 6
я две пачки масла в марии ра купил, обе с плесенью оказались, масло белый замок что ли
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Димон
17 27
Опять Марийка мешает кому-то, заказуха 100%
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ффф
9 5
Опять Марийка мешает кому-то, заказуха 100%
Да не мешает, просто ужас от мысли какой низкий уровень технологии и санитарии на пищевых предприятиях, при куче вроде бы проверяльщиков. Вон в магните георгиевскую колбасу с тараканами внутри продавали по акции почти вдвое дешевле, мож и сейчас торгуют.
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Я
2 1
я две пачки масла в марии ра купил, обе с плесенью оказались, масло белый замок что ли
Плесень- это уже вопрос к Марии -РА, как к хранению так и сроку годности. а вообще "белый замок" мне нравится.
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Пупс новокузнецкий
0 0
Сначала показалось, что это изделие №2, пока не открылась картинка.
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