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я две пачки масла в марии ра купил, обе с плесенью оказались, масло белый замок что ли
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Новокузнечанка рассказала в социальных сетях, что приобрела в магазине «Мария-Ра» ветчину с целлофановым пакетом внутри.
«Вот такая ветчина в „Мария-ра“, хотя магазин тут, думаю, не при чем))) фабрика Алтайская) Целлофановый мешок. Обменяли, кстати, без проблем (прим. ред. орфография и пунктуация автора сохранены)», — сообщила новокузнечанка Алина.
Некоторые читатели посоветовали обратиться девушки в Роспотребнадзор. «Магазин тут не причем это однозначно, но деньги следует забрать конечно. И обратиться в потребнадзор», — написал один из комментаторов.