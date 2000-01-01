Новокузнечанка рассказала в социальных сетях, что приобрела в магазине «Мария-Ра» ветчину с целлофановым пакетом внутри.

«Вот такая ветчина в „Мария-ра“, хотя магазин тут, думаю, не при чем))) фабрика Алтайская) Целлофановый мешок. Обменяли, кстати, без проблем (прим. ред. орфография и пунктуация автора сохранены)», — сообщила новокузнечанка Алина.

Некоторые читатели посоветовали обратиться девушки в Роспотребнадзор. «Магазин тут не причем это однозначно, но деньги следует забрать конечно. И обратиться в потребнадзор», — написал один из комментаторов.