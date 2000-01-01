Очередной случай нападения на бригаду «Скорой помощи» произошёл в Саратове. На этот раз молодая фельдшер чуть не стала жертвой изнасилования.

«По предварительной информации, на станцию „скорой помощи“ поступил звонок из дома на улице Шелковичная, звонивший сообщил о том, что у него гипертонический криз и вызвал бригаду „скорой помощи“. „Скорая“ приехала на вызов, из автомобиля вышла фельдшер, девушка 27 лет, поднялась в квартиру, позвонила, ей открыли мужчины, их было пять человек», — сообщает «Интерфакс».

Они захлопнули дверь за спиной женщины, окружили ее и приказали раздеваться. Девушке удалось вырваться и запереться в ванной комнате, откуда она по телефону вызвала полицию.

Правоохранители отреагировали на звонок быстро. Пока наряд ехал на место происшествия, злоумышленники пытались взломать дверь в санузел, но им не удалось попасть внутрь. Полицейские задержали 2-х человек, об остальных гражданах пока ничего неизвестно. Фельдшер находится в шоковом состоянии, с ней работают психологи.

Ранее ВашГород.ру сообщал о нападении на бригаду «Скорой помощи» в Новокузнецке. ЧП произошло 15 октября. Когда «Скорая» приехала по адресу вызова, на медиков набросился пьяный хозяин квартиры. Фельдшер успела выскочить из квартиры, но медсестра замешкалась. Тогда мужчина захлопнул дверь и стал избивать молодую девушку.