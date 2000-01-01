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Кузбассовцев предупреждают о сильных морозах

Рубль бьёт рекорды с 2015 года: евро и доллар дешевеют

Сегодня 13:21
8253
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mos.news

Курс рубля против доллара и евро обновил максимумы с июля 2015 года на фоне дорожающей выше уровня 56,5 доллара за баррель нефти.

Как сообщают «РИА Новости», на торгах доллар опускался до 58,53 рубля, а евро — до 62,25 рубля. Укрепление рубля продолжается уже третий день на фоне позитивной динамики на рынке нефти.

9 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что власти продолжат придерживаться политики свободного курсообразования рубля.

Комментарии 39
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алекс
15 5

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жека
3 9

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Наталья
28 0
Почему-то цены на всё только растут....странно...
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zxz
3 2

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Где пропадал, Митрич?
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Димон
24 14
Скоро вы с этими наебулиными опилки жрать будете ))
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ААА
11 0
Рубль дешевел - жизнь дешевела, рубль дорожает - жизнь дешевеет. Эх страна Россия, не какой логики))))
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жека
2 2
Где пропадал, Митрич?
вышивата брысь
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алекс
16 12
вышивата брысь
Жека соси вата, стадо, чмо-:)
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жека
9 13
алекс ***************** Так и хочет в дыню словить.
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-
2 0
Скоро вы с этими наебулиными опилки жрать будете ))
Судя по твоей лыбке ты из команды исполнителей. Потом самого на опилки пустят.
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алекс
13 11
Сынок да ты малолетний судя по вафлист, всё с тобой разговора нет на этом сайте никогда, спасибо что дал понять...от тюрьмы спас, а то я уже собрался по взрослому с тобой тёрки устроить, досвидание малолетнее чмо-:)))
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
25 1
Из ЯПа: Интересно, сколько будет стоить бензин в России, когда нефть станет бесплатной?
"Поднялся доллар - поднялись цены!
Упал доллар - ни одна падла цены не опустила!
Значит дело не в долларах, а в падлах!",- оттуда же.
ответить
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ответ
10 2
Из ЯПа: Интересно, сколько будет стоить бензин в России, когда нефть станет бесплатной?
"Поднялся доллар - поднялись цены!
Упал доллар - ни одна падла цены не опустила!
Значит дело не в долларах, а в падлах!",- оттуда же.
всё дело в молчаливом народе, которому всё нравится....как говорится народ е***, а он крепчает)))
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Серый
19 3
всё дело в молчаливом народе, которому всё нравится....как говорится народ е***, а он крепчает)))
Ну Вы-то "продвинутый"! Вы-то ведь НЕ НАРОД! Что лично Вы сделали полезного, кроме нажима клавиш ?
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алекс
19 19
Из ЯПа: Интересно, сколько будет стоить бензин в России, когда нефть станет бесплатной?
"Поднялся доллар - поднялись цены!
Упал доллар - ни одна падла цены не опустила!
Значит дело не в долларах, а в падлах!",- оттуда же.
Ты такой же кузбассовский кузбассовец из кузбасса как украинское чмо из украины, иди не фони здесь, там у тебя много проблем, иди домой к своему отцу и матери.
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алику
6 2
Сынок да ты малолетний судя по вафлист, всё с тобой разговора нет на этом сайте никогда, спасибо что дал понять...от тюрьмы спас, а то я уже собрался по взрослому с тобой тёрки устроить, досвидание малолетнее чмо-:)))
Молчал бы про терки cыклo...
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алекс
0 7
Молчал бы про терки cыклo...
У тебя тоже ущербный есть мать отец, иди к ним, они не назовут тебя ссыклом, всё давай икота захлебнувшись утонувши на всегда....я забыл сказать предсмертная, чеченцев сссука знаешь? А на этом сайте???
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женя
7 0
алекс, соси ?!й у2.71бок. это твоё чеченское предназначение дорогая.
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!
1 0
Почему-то цены на всё только растут....странно...
Цены всегда будут расти независимо от курсов валют и цены на нефть при многобанковской системе, да еще и частной. Цены и инфляция всегда будут расти пока не будет одного госбанка в стране, работающего в интересах граждан страны, в интересах экономики страны, а не в интерес частных ростовщиков играющих в свои политические игры.
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Димон
9 0
Как и на прошлой неделе, главным фактором, влияющим на курс, эксперты называют начало регулярных валютных интервенций со стороны Минфина. Значимость этого события отметили восемь из десяти опрошенных аналитиков. Напомним, что покупки иностранной валюты начнутся 7 февраля текущего года и составят по 6,3 млрд руб. ежедневно.

Высокий курс доллара выгоден олигархам, и поддерживается Наебулиной в ручном режиме....
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алекс
0 9
алекс, соси ?!й у2.71бок. это твоё чеченское предназначение дорогая.
Сынок я давно уже заправил болт в твоё очко и теперь мля меня содрогает оргазм в твоей заднице, будешь мне надоедать я твою переписку выложу на ютьюб, всё пошё на куй свинья привет твоим родителям, пока не увидя своего сына на ютьюбе-:)))
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жека
0 2
Сынок я давно уже заправил болт в твоё очко и теперь мля меня содрогает оргазм в твоей заднице, будешь мне надоедать я твою переписку выложу на ютьюб, всё пошё на куй свинья привет твоим родителям, пока не увидя своего сына на ютьюбе-:)))
Ты питух уже всех своих детей пере2.71бал, педофил? видел тебя давече в подворотне когда пара мужиков тебе опущёнке с разных сторон по самый корень засадили - один в пасть, другой в анус. Ну и видок был у тебя - умиротворенный - прямо чушкан по жизни
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Митрич
0 0
Сынок я давно уже заправил болт в твоё очко и теперь мля меня содрогает оргазм в твоей заднице, будешь мне надоедать я твою переписку выложу на ютьюб, всё пошё на куй свинья привет твоим родителям, пока не увидя своего сына на ютьюбе-:)))
алекс ты пятух по жизни!:- ))
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123
2 0
у алекса опять менструация. девочке плохо и одиноко.
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алекс
3 4
Ты питух уже всех своих детей пере2.71бал, педофил? видел тебя давече в подворотне когда пара мужиков тебе опущёнке с разных сторон по самый корень засадили - один в пасть, другой в анус. Ну и видок был у тебя - умиротворенный - прямо чушкан по жизни
Ты не петух, а глав петух и как главпетуху тебе надо вести себя скромнее, я тоже видел тебя с двумя мужиками, двумя пидарасами,и двумя трансами... ты не поверишь они все тебе дали за щеку и я прямо видел как сперма текла у тебя по горлу и за ушами затекая в рот, ты её пробовал на вкус причмокивая и говоря о как вкусно-:)))
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алекс
0 5
у алекса опять менструация. девочке плохо и одиноко.
Привет питор ,как твои дела, сосать будешь????
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алекс
3 2
О, жека член многочлена и логарифма ты где поросёнок ********
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Митрич
0 3
О, жека член многочлена и логарифма ты где поросёнок ********
алекс, у тебя менстра в голове
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Ужас троллера Сити н
1 0
Так,я не понял! Здесь что,объявилось тролльное чмо с Сити н? Петух стремный,вали отсюда на свой гашеный,продажный сайт. Гнида ******** Что толку от роста рубля? Как погружались в позор и нищиту,так продолжаем в том же тепме.
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
0 0
Ты такой же кузбассовский кузбассовец из кузбасса как украинское чмо из украины, иди не фони здесь, там у тебя много проблем, иди домой к своему отцу и матери.
Держись, дружище! Полнолуние оно не навсегда, скоро кончится.
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алекс
0 0
Ты питух уже всех своих детей пере2.71бал, педофил? видел тебя давече в подворотне когда пара мужиков тебе опущёнке с разных сторон по самый корень засадили - один в пасть, другой в анус. Ну и видок был у тебя - умиротворенный - прямо чушкан по жизни
Не нужно тебе было трогать детей быдло....
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алекс
0 0
Не нужно тебе было трогать детей быдло....
Теперь тебе придётся сменить свой ник-:)
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алекс
0 0
Это тебе жека, тебе...теперь я всегда буду тебя ждать здесь-:)))
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