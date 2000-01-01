Курс рубля против доллара и евро обновил максимумы с июля 2015 года на фоне дорожающей выше уровня 56,5 доллара за баррель нефти.

Как сообщают «РИА Новости», на торгах доллар опускался до 58,53 рубля, а евро — до 62,25 рубля. Укрепление рубля продолжается уже третий день на фоне позитивной динамики на рынке нефти.

9 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что власти продолжат придерживаться политики свободного курсообразования рубля.