Рубль бьёт рекорды с 2015 года: евро и доллар дешевеют
Сегодня 13:21
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Курс рубля против доллара и евро обновил максимумы с июля 2015 года на фоне дорожающей выше уровня 56,5 доллара за баррель нефти.
Как сообщают «РИА Новости», на торгах доллар опускался до 58,53 рубля, а евро — до 62,25 рубля. Укрепление рубля продолжается уже третий день на фоне позитивной динамики на рынке нефти.
9 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что власти продолжат придерживаться политики свободного курсообразования рубля.
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Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Где пропадал, Митрич?